VIA'dan çift çekirdekli Nano X2 işlemciye sahip Mini-ITX anakart

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ekran kartı bölümü S3'ü akıllı telefon üreticisi HTC'ye satan VIA, medya bilgisayarları için geliştirdiği VE-900 isimli Mini-ITX anakartını duyurdu. Kompakt boyutları ile dikkat çeken anakarta 1.4GHz hızındaki çift çekirdekli Nano X2 işlemcisi eşlik ediyor. Yine VIA tarafından geliştirilen VX900 çipsetinin güç verdiği anakart üzerinde iki adet DIMM slotu bulunuyor ve 8GB'a kadar DDR3 bellek kullanımına olanak tanınıyor.
Çipsete entegre olarak gelen DirectX 9 destekli Chrome9 HD grafik birimi ile düşük maliyetli sistemler için ayrıca bir ekran kartı gerektirmeyen anakart, ChromotionHD 2.0 video motoru sayesinde 1080p videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Diğer özellikleri arasında iki adet SATA portu, bir adet PCI slotu, Gigabit Ethernet ve VT1708S kodeki ile kontrol edilen 5.1 kanal ses desteğine sahip anakart, entegre grafik biriminden görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.
Mini-ITX yapısı ile öne çıkan VIA VE-900'ün fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu üründe mantıklı bir tercih olur. Bide Androidin ne kadar geniş bir kullanım alanı oldu ya =) böyle şeyler görmek sevindirici..
İsteklerim şu
1-24 saat torrent ile veri paylaşımı,
2-İndirilen verilerin transfer edilme gibi bir sürecin olmaması( 1080p bir film 10gb tan büyük olabiliyor ),
3-42'' tv de doğru düzgün bir film izleyebilmek,
4-Düşük enerji tüketimi ( Malum 24 saat açık olucak ).
Şimdi söyleyiniz zaten bir kasa varken neden bir kasa daha toplayayım ( autocad ve adobe programları için mevcut ) ve neden bu kasa ile download yapayım (psu 460W )? umarım açıklayabildim sonuç olarak Via görünüyor =)
aslinda su saydiklariniz icin androidli iyi bir tv box daha uygun gozukuyor. enerji tuketimi cok cok daha az olacaktir. 100$ civarina satilan bir suru model mevcut. 1080p hd film oynatabiliyorlar. harici disk baglanarak istenildigi kadar depolama alani eklenebiliyor. ama esas espirisi markette download icin her cesit uygun programlarin bulunmasi. torrenti android telefonla bile indirebiliyorum.
ornek olarak
dealextreme.com/...
Bu Via epia-p900 anakartın birde kasaya toplanmış hali var hocam Via Artigo a1150 diye geçiyor.(1 aydır yakında gelecek yazıyor hala piyasada yok ufaklık) 1ghz Via eden x2 u4200 işlemci var üzerinde, işlemcinin 9watt civarı güç tüketimi varmış. Eskiden eden işlemci dedimmi düşük güç tüketimi düşük performans gelirdi akla, şimdiki eden x2 işlemcilerde Via baya ilerleme kaydetmiş gibi geliyor. Passmark cpu testlerinden bir örnek vereyim ;
VIA Eden X2 U4200 @ 1.0+ GHz : 708
VIA Nano X2 U4025 @ 1.2 GHz : 786
AMD E-350 : 725
AMD E-450 APU with Radeon HD Graphics : 759
Intel Atom D525 @ 1.80GHz : 712
Intel Atom N570 @ 1.66GHz : 645
Tabi bunlar sadece passmark cpu testleri çok belirleyici olmayabilir ama bulabildiğim bu kadar , önümüzdeki günlerde belki testleri çıkarda tam anlamıyla bir inceleme fırsatımız olur.
RS250 den pik program yüklemek yada yaptığı robotu kontrol için küçük ve taşıması kolay sistemden bahsetmiş arkadaş, açıklayayım dedim ;)
Zotac ta benzer sistemleri satıyor fakat kullanılabilirliği daha iyi olan Via yı tercih ederim. 2 yıl n270 işlemcili bir sistem kullandım tamam download torrent güzel herşey yolunda ama dahasını bekleyemiyorsunuz.En azından tv ye hdmi ile bağlayıp filmlerimide izleyebilirim diye düşünmekteyim tabi dipnot fiyatı uygun olması şartıyla.. ;)
%100 güvenli daha ne olsun?
yoksa windows`ta internet ve download`tan sonra antivirüs programlaryla uğraş dur işin yoksa....
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
14337 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Anakart