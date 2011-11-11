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VIA'dan çift çekirdekli Nano X2 işlemciye sahip Mini-ITX anakart

7 yıl
14,3b
1
29
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VIA'dan çift çekirdekli Nano X2 işlemciye sahip Mini-ITX anakart
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Ekran kartı bölümü S3'ü akıllı telefon üreticisi HTC'ye satan VIA, medya bilgisayarları için geliştirdiği VE-900 isimli Mini-ITX anakartını duyurdu. Kompakt boyutları ile dikkat çeken anakarta 1.4GHz hızındaki çift çekirdekli Nano X2 işlemcisi eşlik ediyor. Yine VIA tarafından geliştirilen VX900 çipsetinin güç verdiği anakart üzerinde iki adet DIMM slotu bulunuyor ve 8GB'a kadar DDR3 bellek kullanımına olanak tanınıyor. 
Çipsete entegre olarak gelen DirectX 9 destekli Chrome9 HD grafik birimi ile düşük maliyetli sistemler için ayrıca bir ekran kartı gerektirmeyen anakart, ChromotionHD 2.0 video motoru sayesinde 1080p videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Diğer özellikleri arasında iki adet SATA portu, bir adet PCI slotu, Gigabit Ethernet ve VT1708S kodeki ile kontrol edilen 5.1 kanal ses desteğine sahip anakart, entegre grafik biriminden görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. 
Mini-ITX yapısı ile öne çıkan VIA VE-900'ün fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. 
VIA'dan çift çekirdekli Nano X2 işlemciye sahip Mini-ITX anakart
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VIA'dan çift çekirdekli Nano X2 işlemciye sahip Mini-ITX anakart
Tam Boyutta Gör
VIA'dan çift çekirdekli Nano X2 işlemciye sahip Mini-ITX anakart
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proyuris 7 yıl en beğenilen
robotçular için eşsiz bir ürün.
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Aklıkayınca 7 yıl
darkaura
Aklıkayınca Arkadaşlar herkesin önerinde bir doğruluk payı ve mantık var. Asıl olay tüketicinin ihtiyacı nedir? Benim sahip olduklarım şu bir masaüstü pc zaten var sırt çantamda netbook var ve odamda 42 tv var. İsteklerim şu 1-24 saat torrent ile veri paylaşımı, 2-İndirilen verilerin transfer edilme gibi bir sürecin olmaması( 1080p bir film 10gb tan büyük olabiliyor ), 3-42 tv de doğru düzgün bir film izleyebilmek, 4-Düşük enerji tüketimi ( Malum 24 saat açık olucak ). Şimdi söyleyiniz zaten bir kasa varken neden bir kasa daha toplayayım ( autocad ve adobe programları için mevcut ) ve neden bu kasa ile download yapayım (psu 460W )? umarım açıklayabildim sonuç olarak Via görünüyor =)
aslinda su saydiklariniz icin androidli iyi bir tv box daha uygun gozukuyor. enerji tuketimi cok cok daha az olacaktir. 100$ civarina satilan bir suru model mevcut. 1080p hd film oynatabiliyorlar. harici disk baglanarak istenildigi kadar depolama alani eklenebiliyor. ama esas espirisi markette download icin her cesit uygun programlarin bulunmasi. torrenti android telefonla bile indirebiliyorum. ornek olarak dealextreme.com/...

Bu üründe mantıklı bir tercih olur. Bide Androidin ne kadar geniş bir kullanım alanı oldu ya =) böyle şeyler görmek sevindirici..
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Aklıkayınca 7 yıl
Arkadaşlar herkesin önerinde bir doğruluk payı ve mantık var. Asıl olay tüketicinin ihtiyacı nedir? Benim sahip olduklarım şu bir masaüstü pc zaten var sırt çantamda netbook var ve odamda 42'' tv var.
İsteklerim şu
1-24 saat torrent ile veri paylaşımı,
2-İndirilen verilerin transfer edilme gibi bir sürecin olmaması( 1080p bir film 10gb tan büyük olabiliyor ),
3-42'' tv de doğru düzgün bir film izleyebilmek,
4-Düşük enerji tüketimi ( Malum 24 saat açık olucak ).
Şimdi söyleyiniz zaten bir kasa varken neden bir kasa daha toplayayım ( autocad ve adobe programları için mevcut ) ve neden bu kasa ile download yapayım (psu 460W )? umarım açıklayabildim sonuç olarak Via görünüyor =)
1 Yanıt Yanıtla
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Arranger. 7 yıl
Download için iyi.
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darkaura 7 yıl Aklıkayınca
Aklıkayınca

Arkadaşlar herkesin önerinde bir doğruluk payı ve mantık var. Asıl olay tüketicinin ihtiyacı nedir? Benim sahip olduklarım şu bir masaüstü pc zaten var sırt çantamda netbook var ve odamda 42'' tv var.
İsteklerim şu
1-24 saat torrent ile veri paylaşımı,
2-İndirilen verilerin transfer edilme gibi bir sürecin olmaması( 1080p bir film 10gb tan büyük olabiliyor ),
3-42'' tv de doğru düzgün bir film izleyebilmek,
4-Düşük enerji tüketimi ( Malum 24 saat açık olucak ).

Şimdi söyleyiniz zaten bir kasa varken neden bir kasa daha toplayayım ( autocad ve adobe programları için mevcut ) ve neden bu kasa ile download yapayım (psu 460W )? umarım açıklayabildim sonuç olarak Via görünüyor =)

aslinda su saydiklariniz icin androidli iyi bir tv box daha uygun gozukuyor. enerji tuketimi cok cok daha az olacaktir. 100$ civarina satilan bir suru model mevcut. 1080p hd film oynatabiliyorlar. harici disk baglanarak istenildigi kadar depolama alani eklenebiliyor. ama esas espirisi markette download icin her cesit uygun programlarin bulunmasi. torrenti android telefonla bile indirebiliyorum.

ornek olarak
dealextreme.com/...
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Tek-nolojik 7 yıl
darkaura
artcraft35
darkaura
artcraft35
AklıkayıncaBizim pazarada girse şu ürünler çok güzel download pc toplanır + hd film izlenir.
zaten var hepsiburadada vatanda mini anakartlar medya bilgisayarları ama almak pek mantıklı değil aynı paraya daha iyi midi kasa toplanır
ama ayni kompaklikda boyutta olmaz, ayni enerji tuketiminde ve sessizlikde hic olmaz. ofisde zir zir oten pc yi mini itx fusion ile degistirdikden sorna anladim ne kadar cok kafa utuledigini. simdiki sistem oyunlar disinda herseye fazlasiyla yetiyor. son derece memnunum
enerji tüketimi ve boyutta haklısınız ama ses konusunda geri kalmışsınız malesef super silent fanlar var tık çıkartmıyor
sen o silent fanlari bir kac sene kirlekdikden sonra gor bide. su sogutmalisindan pasif sogutmaya senelerimiz oem pc kurmakla gecti. bir bildigimiz varda konusuyoruz. via kullanmadim ama amd fusionlar performans olarak cok basarililar. ofis, internet ve hd multimedia icin fazlasini aramaya hic gerek yok. 87$ sapphire pure white. hersey uzerinde hazir geliyor. bir ramle harddisk tak hemen kullan. ama esas buna hasta oldum. via yeni tanitmis. VIA EPIA-P900 pico-itx 1ghz cift cekirdek. daughter card kadar alanda full hd oynatabilen tam kapasiteli bilgisayar.
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Bu Via epia-p900 anakartın birde kasaya toplanmış hali var hocam Via Artigo a1150 diye geçiyor.(1 aydır yakında gelecek yazıyor hala piyasada yok ufaklık) 1ghz Via eden x2 u4200 işlemci var üzerinde, işlemcinin 9watt civarı güç tüketimi varmış. Eskiden eden işlemci dedimmi düşük güç tüketimi düşük performans gelirdi akla, şimdiki eden x2 işlemcilerde Via baya ilerleme kaydetmiş gibi geliyor. Passmark cpu testlerinden bir örnek vereyim ;
VIA Eden X2 U4200 @ 1.0+ GHz : 708
VIA Nano X2 U4025 @ 1.2 GHz : 786
AMD E-350 : 725
AMD E-450 APU with Radeon HD Graphics : 759
Intel Atom D525 @ 1.80GHz : 712
Intel Atom N570 @ 1.66GHz : 645
Tabi bunlar sadece passmark cpu testleri çok belirleyici olmayabilir ama bulabildiğim bu kadar , önümüzdeki günlerde belki testleri çıkarda tam anlamıyla bir inceleme fırsatımız olur.
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alpa07 7 yıl
Download için ideal
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artenis 7 yıl
Robotçu diye;
RS250 den pik program yüklemek yada yaptığı robotu kontrol için küçük ve taşıması kolay sistemden bahsetmiş arkadaş, açıklayayım dedim ;)
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Aklıkayınca 7 yıl
darkaura
artcraft35
AklıkayıncaBizim pazarada girse şu ürünler çok güzel download pc toplanır + hd film izlenir.
zaten var hepsiburadada vatanda mini anakartlar medya bilgisayarları ama almak pek mantıklı değil aynı paraya daha iyi midi kasa toplanır
ama ayni kompaklikda boyutta olmaz, ayni enerji tuketiminde ve sessizlikde hic olmaz. ofisde zir zir oten pc yi mini itx fusion ile degistirdikden sorna anladim ne kadar cok kafa utuledigini. simdiki sistem oyunlar disinda herseye fazlasiyla yetiyor. son derece memnunum

Zotac ta benzer sistemleri satıyor fakat kullanılabilirliği daha iyi olan Via yı tercih ederim. 2 yıl n270 işlemcili bir sistem kullandım tamam download torrent güzel herşey yolunda ama dahasını bekleyemiyorsunuz.En azından tv ye hdmi ile bağlayıp filmlerimide izleyebilirim diye düşünmekteyim tabi dipnot fiyatı uygun olması şartıyla.. ;)
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abdulmusavvir 7 yıl
Bunun tek çekirdekli modelini kullanıyorum, Windows7 ultimate 64 bit ve security essentials kurulu, dışarı götürmediğim zamanlar 102 ekran TVye bağlı, yaklaşık 1 yıl oldu henüz virüs sıkıntısı olmadı. Windowsun avantajları var, bildiğim emülatörler oyunlar programlar, bazen delphi çalışıyorum, linux olsa bu kadar kullanamam.
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innformatics 7 yıl
Fiyat uygun olursa alinabilir.
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DH Misafiri 7 yıl
bunu satın alcaksın linux yükleyip internette kullancaksın downloadda kullancaksın
%100 güvenli daha ne olsun?
yoksa windows`ta internet ve download`tan sonra antivirüs programlaryla uğraş dur işin yoksa....
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V4LKyR 7 yıl
Gayet güzel bir çözüm, birçok basit işte kullanılabilir. İşlem gücünü de göz ardı etmemek lazım.
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uzmanbiyolog 7 yıl
comport koymaları iyi olmuş.lazım oluyo rs232 için..
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