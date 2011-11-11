VIA'dan çift çekirdekli Nano X2 işlemciye sahip Mini-ITX anakart

Ekran kartı bölümü S3'ü akıllı telefon üreticisi HTC'ye satan VIA, medya bilgisayarları için geliştirdiği VE-900 isimli Mini-ITX anakartını duyurdu. Kompakt boyutları ile dikkat çeken anakarta 1.4GHz hızındaki çift çekirdekli Nano X2 işlemcisi eşlik ediyor. Yine VIA tarafından geliştirilen VX900 çipsetinin güç verdiği anakart üzerinde iki adet DIMM slotu bulunuyor ve 8GB'a kadar DDR3 bellek kullanımına olanak tanınıyor.

Çipsete entegre olarak gelen DirectX 9 destekli Chrome9 HD grafik birimi ile düşük maliyetli sistemler için ayrıca bir ekran kartı gerektirmeyen anakart, ChromotionHD 2.0 video motoru sayesinde 1080p videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Diğer özellikleri arasında iki adet SATA portu, bir adet PCI slotu, Gigabit Ethernet ve VT1708S kodeki ile kontrol edilen 5.1 kanal ses desteğine sahip anakart, entegre grafik biriminden görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.

Mini-ITX yapısı ile öne çıkan VIA VE-900'ün fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.