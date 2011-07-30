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İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

VIA'nın Nano X2 işlemcisi, Intel Atom'dan %40'a varan oranda daha hızlı

7 yıl
8,3b
1
32
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üreten S3 bölümünü 300 milyon dolar karşılığında akıllı telefon üreticisi HTC'ye devreden VIA, çift çekirdekli Nano X2 işlemci ailesi için yeni bir performand dökümanı yayınladı. Tayvan merkezli firma tarafından yapılan açıklamalara göre, %50 daha düşük çalışma frekansına sahip olan çift çekirdekli Nano X2 U4300 işlemcisi, Intel'in Hyper-Threading destekli çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinden %40'a varan oranda  daha hızlı olmayı başarıyor.
VIA'nın Nano X2 işlemcisi, Intel Atom'dan %40'a varan oranda daha hızlı
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Test sonuçlarının güvenilir olması açısından Advantage Engineering LLC firması ile çalışan VIA, 13 Watt'ın altında ısıl tasarım gücüne sahip olan ve Turbo teknolojisi ile 1.2GHz olan standart çalışma frekansını 1.4GHz'e yükseltebilen Nano X2 U4300 işlemcisinin, 1.8GHz hızındaki Atom D525'den ciddi şekilde daha hızlı olduğuna vurgu yapıyor. 
VIA'nın Nano X2 işlemcisi, Intel Atom'dan %40'a varan oranda daha hızlı
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VIA'nın 40nm üretim tekolojisiyle hazırladığı güncel Nano X2 işlemcileri, Isaiah mimarisini temel alıyor ve 64-bit desteği ile geliyorlar.  Şirketin açıklamasına göre, kendi segmenti için en gelişmiş spekülatif kayar nokta algoritmasına sahip olan çift çekirdeki Nano X2 işlemciler, OoOe yani düzensiz işlem tabanlı x86 mimarisi ile Intel'in düzenli işlem mimarisi üzerine şekillendirdiği güncel Atom işlemcilerine kıyasla çoklu izlek desteği sunan uygulamalar için benzer güç tüketim seviyesinde daha yüksek performans iddiasında bulunuyorlar.
VIA'nın Nano X2 işlemcisi, Intel Atom'dan %40'a varan oranda daha hızlı
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AMD'nin Bobcat mimarisini temel alan Fusion C ve Fusion E serisi işlemcilerinde olduğu gibi sırasız iş hattı tasarımı sayesinde Nano X2 ailesi daha hızlı bir mimariye sahip. Intel Atom cephyesinde sıralı iş hatta tasarımı nedeniyle, komutların alınması, uygulanması ve işlem bittikten sonra geride bırakılmasının ardışık bir düzen içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor. Yani bu noktada diğer komutların iş hattındaki sürecin tamamlanması bekliyorlar. 
VIA'nın Nano X2 işlemcisi, Intel Atom'dan %40'a varan oranda daha hızlı
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Aynı anda iki komut alabilen Atom işlemcilerde, komutların iki farklı uygulama portuna nasıl verileceği konusunda kısıtlama bulunuyor ve sadece benzer tipteki komutlar bu işlem üniteleri tarafından üstlenilebiliyor. Örneğin sadece bir uygulama port, belleğe erişebilen komutları kabuledebiliyor. Diğer taraftan tüm kayıtlar tek bir tamsayı ve kayar nokta kayıt dosyasını paylaşmaktalar yani aynı kayıtları etkileyen diğer tüm komutlar, işleme giren ilk komut tamamlanana kadar, hatta beklemek durumundalar. 
VIA'nın Nano işlemci ailesinde kullandığı mikroişlemci mimarisi ise daha iyi ILP yani komut seviyesinde paralellik sunmak üzere tasarlandı. Kısaca örneklendirmek gerekirse, out-of-order iş hattı tasarımı sayesinde aynı anda %50 daha fazla x86 komutunu işleyebiliyor. Bu noktada Intel'in takip ettiği tasarım anlayışı ise komut seviyesinde parallelik yerine izlek - thread- seviyesinde paralellik olduğunu görüyoruz ki burada asıl amaç Hyper-Threading teknolojisinden maksimum verimi elde edebilmek olduğu da söylenebilir. 
VIA'nın Nano X2 işlemcisi, Intel Atom'dan %40'a varan oranda daha hızlı
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Tek izlek performans kıyaslaması (SPECfp200).

 Hem Intel'in kendi derleyicisi hem de genel derleyici kullanılarak yapılan testlerde hem tekli hem de çoklu izlek testlerinin yapıldığını görüyoruz. Bilindiği üzere Intel derleyicisinde, kimlik sorgusu yapılarak Intel işlemciler için en optimize kod yolu seçilebiliyor. Bu noktada VIA'nin kimlik değişimine olanak tanıyan yapısı itibariyle Intel derleyicisiyle yapılan testlerde, Nano X2 işlemcisinin Intel işlemci gibi çalıştırılarak şartlarının mümkün olduğunda eşit tutulmaya çalışıldığını belirtmek gerekiyor. Görüldüğü üzere test uygulaması olarak SPECfp2000 ile SPECint2000 kullanılmış. Son kullanıcılar için çok fazla anlam ifade etmeyen bu uygulamalar büyük şirketlerin sistem satın almalarını etkileyen en önemli uygulamalar arasında yer alıyor.

VIA'nın Nano X2 işlemcisi, Intel Atom'dan %40'a varan oranda daha hızlı
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Tek izlek performans kıyaslaması (SPECint200).

 Testlerin ortaya koyduğu sonuçlara göre, performans farkı lehine %22.90 ile %39.20 arasında değişmekte ve genel olarak %30'un üzerinde seyretmekte. Bu noktada Atom D525 işlemcisinin daha entegre bir tasarıma sahip olduğunu ve bünyesinde entegre grafik birimini bulundurduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani tek başına düşük güç tüketimi söz konusu olduğunda Intel'in avantajlı olduğu söylenebilir. Diğer taraftan VIA'nın yol haritasına göre, önümüzdeki dönemde 32nm veya 28nm üretim teknolojisi ile hazırlanan yeni nesil Nano işemcilerini de pazarda görebiliriz. Tabi yeni nesil öncesinde VIA, resmi tanıtımını kısa bir süre önce yaptığı 4 çekirdekli L4700 gibi Nano işlemcilerini de pazara sunacak.

VIA'nın Nano X2 işlemcisi, Intel Atom'dan %40'a varan oranda daha hızlı
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 Çift izlek performans kıyaslaması

 Görüldüğü üzere Atom işlemci ailesiyle Intel'in pazardaki pozisyonu daha önce hiç olmadığı kadar tehlikede. Sadece Atom satışlarından ikinci çeyrekte  352 milyon dolar  gelir elde eden Intel, AMD'nin Fusion ve VIA'nın Nano işlemcileri karşısında enerji verimliliği kadar performansı da arttırmak durumunda. Bu noktada firma, birkaç ay içerisinde pazara sunacağı  Cedarview kod adlı yeni Atom işlemcilerine büyük önem veriyor ve performansı  kaydadeğer biçimde arttıracağını belirtiyor. VIA'ya gelecek olursak, şirkete daha fazla şans verilmesi gerektiği söylenebilir. Geçtiğimiz aylarda Zotac, VIA Nano tabanlı mini bilgisayarını duyurmuştu ancak PC pazarında küçük oyuncu olan Zotac'ın yanı sıra şirketin uluslararası arenada  dünya devi isimlerle daha yakın bir çalışma içerisine girmenin yollarını bulması gerekiyor.


http://www.via.com.tw/en/products/processors/nanoX2/whitepaper.jsp Yorum Yaz
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darkaura 7 yıl en beğenilen
hizli oluyorlarda ne oluyor. bu islemcilerle satilan modeller olmadikdan sonra. dunya gozuyle hala bir tane bile fusion netbook gormek kismet olmadi.
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TeknolojiveBililisim 7 yıl
yes çin tamamen alcak
şöyleki tayvanlı htc çinde şöyle paslaşıyor
teknoblog.com/...

Htcde vianın yıllardır graphics üreticisi s3ünü satın aldı
chip.com.tr/...

Ve dev çin ekonemisi bu firmalar tek tek yutacak şuanda birçok konuda ortak çalıştığıda biliniyor fakat çin göze batmak istemiyor dediğim gibi yavaş yavaş şimdilik tayvan gözüküyor. Çinin elinde dev olmak için 2teknoloji kaldı birincisi cpu.
yes çin tamamen alcakşöyleki tayvanlı htc çinde şöyle paslaşıyorteknoblog.com/...Htcde vianın yıllardır graphics üreticisi s3ünü...
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red.devil 6 yıl
darkaura
prodamas Isıl guc tasarımı için 13W diyor Atom3W değilmi
net rakamlarini hatirlamiyorum ama atom islemcisi az enerji harcar ama sadece islemcisi harcar, tum sistem tuketimi rakiplerine ya denk oluyor yada daha fazla. ayrica 3w ozel modellerinden birinin degeri olabilir. mobil tabletler icin yapilani.

yok atom n270 2,5w n450 ise 5,5w n570 ç.çekirdek 8,8w
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hacı.basat 7 yıl
Bu bahsi geçen VIA VB8004-16x modelinden 3 adet ısmarladım, bekliyorum, gelsin, ilerde konusu geçerse performansından bahsederim.
1 Yanıt Yanıtla +1
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newfel 7 yıl hacı.basat
Hasanhh

Bu bahsi geçen VIA VB8004-16x modelinden 3 adet ısmarladım, bekliyorum, gelsin, ilerde konusu geçerse performansından bahsederim.


bu kartı nereden aldınız
Hasanhh

Bu bahsi geçen VIA VB8004-16x modelinden 3 adet ısmarladım, bekliyorum, gelsin, ilerde konusu geçerse performansından bahsederim.


bu kartı nereden aldınız
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i3e 7 yıl
tayvan çin muhabbeti biraz farklıdır. çin tayvanı kendi parçası olarak görmektedir. ve bu "sanırım" genel kabul görmektedir.
chinaembassy.org.tr/...
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abdulmusavvir 7 yıl
intel ve amd'nin itx bilgisayarlarda yapabilirlerse 1 şansları olabilir, bilindiği gibi itx'lerin işlemci slotları ATXlerdekinden çok küçük, soket 938, FM1, 1155 falan gibi ATXlerdeki işlemcilerin takılabileceği itx anakartlar üretebilirlerse Via'nın yayılmasını en az 1 yıl öteleyebilirler. Aksi takdirde insanlar itx kasalara geçtikçe süreç aleylerinde işleyecektir.
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punchpranha 7 yıl
intel mobil platformdan elini çekmeli çok geride olduğu apaçık ortada daha ne diretiyor atomda atom diye diye gerçi piyasaya verdiği cihazları satın alanlar çok oldu o istenmesede satıyor isminden dolayı ama mobil olarak inteli istemiyoruz
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hacı.basat 7 yıl
S3 artık HTC'nin ama ürettiği modeller halen benim gözdem, firmanın tepe modeli 5400e fansız, sanırım tepe modeli fansız olan başka vga firması yok. Via'dan kalma isimlendirme sistemi, sonunda e olan modeller fansız, via işlemcilerde de öyle. s3graphics.com/...
İsteğe bağlı fan takıldığında da performansa ciddi anlamda katkısı oluyor, benim için önemli olan fanın bilgim dışında durması halinde donanıma zarar gelir gibi evhama düşmemek.
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ecarpar 7 yıl
VİA ile intel rekabet edemez, orası kesin, intel işlemciyi üretiyor olabilir fakat intel henüz sadece işlemci retirken NB leri VİA üretiyordu S3 ekran kartını unutabilen varmıdır.
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hacı.basat 7 yıl
Intelin H57 Express çipsetleri o dönem için tek seçenekti gerçekten, şu anda Via'ya performansda yakalanmış olması intelin itx platformunu ne kadar küçümsemiş olduğunu gösteriyor, sözde o çipset usb3'lü VN1000'le yarışmalı ama işte Via'nın usb2'li hemde fansız işlemcili VX900'ünü yakalayamıyor. ITXlerde hiç bir firma çift çekirdeğin üstüne henüz çıkamamıştı, ilk kez via 4 çekirdek işlemci duyurdu, sanırım bu L4700 x4'ler de VN1000 çipiyle gelirse itx piyasasında intel yada amd'nin esamesi kalmayacak. Haberde yazılan doğruysa 28 nm gelecek deniyor, VIA VB8004-16x anakartı da fansız 40nm x2 ve 1.6GHz, bunun 28nm'i 2.4GHz'e kadar çıkar heralde...Gerçekten yüzde 40 fark atıyorsa intelin 3.4GHz'ine denk gelir. Keşke uunun dizüstünü piyasaya verseler :O ..
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DH Misafiri 7 yıl
Mini ATX'imde Gigabyte H57M USB3 (Intel® H57 Express Chipset) anakart kullanıyorum. Alalı 1 seneyi geçti, oldukça hızlı. Şu ana kadar hız konusunda hiç bir sıkıntım olmadı.
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1963bursa 7 yıl
Arkadaşlar, ATX kasa için Via aradığını yazan, Netbok arayan, dizüstü arayan....
Şuna açıklık getirelim. VIA ÜLKEMİZDE SADECE MINI-ITX KASALAR İÇİN PARÇA SATIYOR. (Bu gün biri çıkarda via işlemcili dizüstü ithal eder ayrı mesele)
Mini-ITX kasa kullanan hiç kimsenin Via'dan başka bir işlemci yada anakart tercih ettiğine ben şahit olmadım, bu konuda bulunabilirlikte de, fiyatta da, özellikle performansda rakipsizdir. Keza yukarıdaki haberde bunun bir kaç sebebine değinilmiş, ben Via'yı takip etmeye başladığımda işlemcinin işlem başı yaptığı hata sayısıyla ilgili bir yazıdan Vianın çok üstün olduğu sonucuna varmıştım.
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