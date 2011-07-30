VIA'nın Nano X2 işlemcisi, Intel Atom'dan %40'a varan oranda daha hızlı

Ekran kartı üreten S3 bölümünü 300 milyon dolar karşılığında akıllı telefon üreticisi HTC'ye devreden VIA, çift çekirdekli Nano X2 işlemci ailesi için yeni bir performand dökümanı yayınladı. Tayvan merkezli firma tarafından yapılan açıklamalara göre, %50 daha düşük çalışma frekansına sahip olan çift çekirdekli Nano X2 U4300 işlemcisi, Intel'in Hyper-Threading destekli çift çekirdekli Atom D525 işlemcisinden %40'a varan oranda daha hızlı olmayı başarıyor.

Test sonuçlarının güvenilir olması açısından Advantage Engineering LLC firması ile çalışan VIA, 13 Watt'ın altında ısıl tasarım gücüne sahip olan ve Turbo teknolojisi ile 1.2GHz olan standart çalışma frekansını 1.4GHz'e yükseltebilen Nano X2 U4300 işlemcisinin, 1.8GHz hızındaki Atom D525'den ciddi şekilde daha hızlı olduğuna vurgu yapıyor.

VIA'nın 40nm üretim tekolojisiyle hazırladığı güncel Nano X2 işlemcileri, Isaiah mimarisini temel alıyor ve 64-bit desteği ile geliyorlar. Şirketin açıklamasına göre, kendi segmenti için en gelişmiş spekülatif kayar nokta algoritmasına sahip olan çift çekirdeki Nano X2 işlemciler, OoOe yani düzensiz işlem tabanlı x86 mimarisi ile Intel'in düzenli işlem mimarisi üzerine şekillendirdiği güncel Atom işlemcilerine kıyasla çoklu izlek desteği sunan uygulamalar için benzer güç tüketim seviyesinde daha yüksek performans iddiasında bulunuyorlar.

AMD'nin Bobcat mimarisini temel alan Fusion C ve Fusion E serisi işlemcilerinde olduğu gibi sırasız iş hattı tasarımı sayesinde Nano X2 ailesi daha hızlı bir mimariye sahip. Intel Atom cephyesinde sıralı iş hatta tasarımı nedeniyle, komutların alınması, uygulanması ve işlem bittikten sonra geride bırakılmasının ardışık bir düzen içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor. Yani bu noktada diğer komutların iş hattındaki sürecin tamamlanması bekliyorlar.

Aynı anda iki komut alabilen Atom işlemcilerde, komutların iki farklı uygulama portuna nasıl verileceği konusunda kısıtlama bulunuyor ve sadece benzer tipteki komutlar bu işlem üniteleri tarafından üstlenilebiliyor. Örneğin sadece bir uygulama port, belleğe erişebilen komutları kabuledebiliyor. Diğer taraftan tüm kayıtlar tek bir tamsayı ve kayar nokta kayıt dosyasını paylaşmaktalar yani aynı kayıtları etkileyen diğer tüm komutlar, işleme giren ilk komut tamamlanana kadar, hatta beklemek durumundalar.

VIA'nın Nano işlemci ailesinde kullandığı mikroişlemci mimarisi ise daha iyi ILP yani komut seviyesinde paralellik sunmak üzere tasarlandı. Kısaca örneklendirmek gerekirse, out-of-order iş hattı tasarımı sayesinde aynı anda %50 daha fazla x86 komutunu işleyebiliyor. Bu noktada Intel'in takip ettiği tasarım anlayışı ise komut seviyesinde parallelik yerine izlek - thread- seviyesinde paralellik olduğunu görüyoruz ki burada asıl amaç Hyper-Threading teknolojisinden maksimum verimi elde edebilmek olduğu da söylenebilir.

Tek izlek performans kıyaslaması (SPECfp200). Hem Intel'in kendi derleyicisi hem de genel derleyici kullanılarak yapılan testlerde hem tekli hem de çoklu izlek testlerinin yapıldığını görüyoruz. Bilindiği üzere Intel derleyicisinde, kimlik sorgusu yapılarak Intel işlemciler için en optimize kod yolu seçilebiliyor. Bu noktada VIA'nin kimlik değişimine olanak tanıyan yapısı itibariyle Intel derleyicisiyle yapılan testlerde, Nano X2 işlemcisinin Intel işlemci gibi çalıştırılarak şartlarının mümkün olduğunda eşit tutulmaya çalışıldığını belirtmek gerekiyor. Görüldüğü üzere test uygulaması olarak SPECfp2000 ile SPECint2000 kullanılmış. Son kullanıcılar için çok fazla anlam ifade etmeyen bu uygulamalar büyük şirketlerin sistem satın almalarını etkileyen en önemli uygulamalar arasında yer alıyor. Tam Boyutta Gör Tek izlek performans kıyaslaması (SPECint200). Testlerin ortaya koyduğu sonuçlara göre, performans farkı lehine %22.90 ile %39.20 arasında değişmekte ve genel olarak %30'un üzerinde seyretmekte. Bu noktada Atom D525 işlemcisinin daha entegre bir tasarıma sahip olduğunu ve bünyesinde entegre grafik birimini bulundurduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani tek başına düşük güç tüketimi söz konusu olduğunda Intel'in avantajlı olduğu söylenebilir. Diğer taraftan VIA'nın yol haritasına göre, önümüzdeki dönemde 32nm veya 28nm üretim teknolojisi ile hazırlanan yeni nesil Nano işemcilerini de pazarda görebiliriz. Tabi yeni nesil öncesinde VIA, resmi tanıtımını kısa bir süre önce yaptığı 4 çekirdekli L4700 gibi Nano işlemcilerini de pazara sunacak. Tam Boyutta Gör Çift izlek performans kıyaslaması Görüldüğü üzere Atom işlemci ailesiyle Intel'in pazardaki pozisyonu daha önce hiç olmadığı kadar tehlikede. Sadece Atom satışlarından ikinci çeyrekte 352 milyon dolar gelir elde eden Intel, AMD'nin Fusion ve VIA'nın Nano işlemcileri karşısında enerji verimliliği kadar performansı da arttırmak durumunda. Bu noktada firma, birkaç ay içerisinde pazara sunacağı Cedarview kod adlı yeni Atom işlemcilerine büyük önem veriyor ve performansı kaydadeğer biçimde arttıracağını belirtiyor. VIA'ya gelecek olursak, şirkete daha fazla şans verilmesi gerektiği söylenebilir. Geçtiğimiz aylarda Zotac, VIA Nano tabanlı mini bilgisayarını duyurmuştu ancak PC pazarında küçük oyuncu olan Zotac'ın yanı sıra şirketin uluslararası arenada dünya devi isimlerle daha yakın bir çalışma içerisine girmenin yollarını bulması gerekiyor.

http://www.via.com.tw/en/products/processors/nanoX2/whitepaper.jsp