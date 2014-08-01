VIVO da safir ekranlı akıllı telefon hazırlıyor





Geçen aya kadar akıllı telefonlarda safir ekran iPhone 6 için bir iddiadan öteye geçmezken, bir anda arka arkaya safir ekranlı akıllı telefon haberleri gelmeye başladı. Kyocera'dan sonra Çinli VIVO da safir ekranlı bir akıllı telefon hazırlığında.





2K ekranlı ilk akıllı telefonunu da üretme başarısını gösteren VIVO, internete sızan basın afişlerine göre kısa süre içerisinde safir ekranlı yeni amiral gemi akıllı telefonunu lanse edecek.





Safir materyali Mohs sertlik skalasında 9 numarada yer alıyor. En tepede yani 10 numarada ise elmas madeni mevcut. Bu bakımdan cihazın ekranı çizilmelere karşı daha dayanıklı ve belirli bir mesafeden ekran üzerine düşüşlerde de koruma sağlıyor. Gorilla Glass'dan daha sağlam olduğu dile getirilen safir ekranın bununla birlikte yüksek düşüşlerde rakibinden daha fazla kırılgan olduğu da gelen bilgiler arasında.

5 inçlik bir ekrana sahip olacak yeni cihaz metal çerçeve ile birlikte safir ekranın sağlamlığına katkıda bulunacak. Bunun dışında VIVO'dan alıştığımız üzere ince gövde, üst seviye ses işlemcileri ve kameraların cihazda yer alması bekleniyor.





Ancak VIVO maliyetinden ötürü cihazın fiyatını biraz yukarı çekiyor. İlk etapta Çin'de piyasaya çıkacak olan cihazın fiyatı 650$ seviyesinde olacak. Çin için oldukça yüksek bir rakam sayılan fiyat eğer cihaz yurtdışına çıkarsa rakip amiral gemi modellerinden de bir miktar yüksek olabilir. Cihazın ne zaman lanse edileceği net olarak bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/VIVO-looking-to-one-up-the-iPhone-6-with-its-own-650-sapphire-flagship_id58820