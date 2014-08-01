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VIVO da safir ekranlı akıllı telefon hazırlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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VIVO da safir ekranlı akıllı telefon hazırlıyor

Geçen aya kadar akıllı telefonlarda safir ekran iPhone 6 için bir iddiadan öteye geçmezken, bir anda arka arkaya safir ekranlı akıllı telefon haberleri gelmeye başladı. Kyocera'dan sonra Çinli VIVO da safir ekranlı bir akıllı telefon hazırlığında.

2K ekranlı ilk akıllı telefonunu da üretme başarısını gösteren VIVO, internete sızan basın afişlerine göre kısa süre içerisinde safir ekranlı yeni amiral gemi akıllı telefonunu lanse edecek. 

Safir materyali Mohs sertlik skalasında 9 numarada yer alıyor. En tepede yani 10 numarada ise elmas madeni mevcut. Bu bakımdan cihazın ekranı çizilmelere karşı daha dayanıklı ve belirli bir mesafeden ekran üzerine düşüşlerde de koruma sağlıyor. Gorilla Glass'dan daha sağlam olduğu dile getirilen safir ekranın bununla birlikte yüksek düşüşlerde rakibinden daha fazla kırılgan olduğu da gelen bilgiler arasında. 
5 inçlik bir ekrana sahip olacak yeni cihaz metal çerçeve ile birlikte safir ekranın sağlamlığına katkıda bulunacak. Bunun dışında VIVO'dan alıştığımız üzere ince gövde, üst seviye ses işlemcileri ve kameraların cihazda yer alması bekleniyor. 

Ancak VIVO maliyetinden ötürü cihazın fiyatını biraz yukarı çekiyor. İlk etapta Çin'de piyasaya çıkacak olan cihazın fiyatı 650$ seviyesinde olacak. Çin için oldukça yüksek bir rakam sayılan fiyat eğer cihaz yurtdışına çıkarsa rakip amiral gemi modellerinden de bir miktar yüksek olabilir. Cihazın ne zaman lanse edileceği net olarak bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/VIVO-looking-to-one-up-the-iPhone-6-with-its-own-650-sapphire-flagship_id58820 Yorum Yaz
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travers 5 yıl en beğenilen
Çinli firmalar donanım anlamında rakiplerine yetişti hatta geçiyorlar. Stabil arayüz, düzgün servis desteği, tasarım, güzel reklam - pazarlama ve fiyatlandırmada değişiklik yapmadan yola devam ederlerse Japon ve Koreli firmaları cep telefonu pazarında alaşağı etmeleri zor olmaz. Ve bu bizim için güzel olur.
Çinli firmalar donanım anlamında rakiplerine yetişti hatta geçiyorlar. Stabil arayüz, düzgün servis desteği, tasarım, güzel reklam - pazarlama ve fiyatlandırma...
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dreamblue35 5 yıl
çinli firmalar ülkemize distribütör yardımıyla bir satılsa ki sattırmıyorlar ambargo var ay fone muş zamzung muş gg imiş halt ederler
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furkant1 5 yıl
Safirin bir adı güzel. Büyütülecek bir yenilik olduğunu düşünmüyor.
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Guest-9D2914531 5 yıl
Öncelikle Apple fanı değilimi hayatımda apple ürünü olarak sadece ipod touch 4 kullandım. Önceki telefonum s3tü, şuan note 3 kullanıyorum.
Appledan önce adam akıllı parmak izi tarayıcı yoktu, Apple koydu ardından HTC One Maxte ve Galaxy S5te kullandılar parmak izi tarayıcısını, çift flaşı Apple 5ste koydu sonra G3 ve bazı başka telefonlarda çift flaş kullanıldı. Son olarak 64 bit ilk mobil işlemciyi duyurdular ve kullandılar, Qualcomm Snapdragon 410u piyasaya sürdü. Sıra safir ekranda. Kim ne derse desin Apple piyasaya yön veren firmadır.
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xmasx 5 yıl
Anlasildi 2015 yili safir yılı olacak.
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Captain_Ivy 5 yıl
Safir şimdi tuzla buz olmuyor mu?
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DownClock01 5 yıl
Tasarım gayet başarılı.
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General. 5 yıl
Çinli firmalar Çin seddi'ni yıktı artık Kore ve japonların işi zor.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Uygun fiyata yüksek performanslı cihazlar kullanmak herkesin hakkı.

Ekran çarpışma testleri yapanlar illaki olacak.

O zaman cihazın 650$ edip etmeyeceğini görürüz.
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emrecan21 5 yıl
Şaka bir yana böyle devam ederse Corning gg olacak gibi görünüyor :D
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travers 5 yıl en beğenilen
Çinli firmalar donanım anlamında rakiplerine yetişti hatta geçiyorlar. Stabil arayüz, düzgün servis desteği, tasarım, güzel reklam - pazarlama ve fiyatlandırmada değişiklik yapmadan yola devam ederlerse Japon ve Koreli firmaları cep telefonu pazarında alaşağı etmeleri zor olmaz. Ve bu bizim için güzel olur.
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