Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

View-Master efsanesi de sanal gerçeklik trendine katılıyor

4 yıl
2,2b
1
2
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
View-Master efsanesi de sanal gerçeklik trendine katılıyor

İçerisine tekerlek şeklinde filmler sokularak ve bu film döndürülerek 3 boyutlu görsellerin elde edildiği View-Master gözlükler 3D trendinin ilklerinden sayılıyor ve bir dönemin unutulmaz nesneleri arasındaydı. Google ve Mattel bu gözlüklere yeni bir boyut kazandırıyor.

İkilinin yaptığı ortaklık kapsamında sanal gerçeklik ile uyumlu View-Master gözlükleri geliştirilmesi planlanıyor. Google CardBoard ögelerini temel alan yeni plastik gözlükleri akıllı telefonunuzu yerleştirerek kullanıyorsunuz. 

Telefonu taktıktan sonra ilgili sanal gerçeklik uygulaması devreye giriyor ve telefonun kamerası ile kullanıcılara çeşitli sanal tecrübeler yaşatıyor. Ayrıca tekerlek filmler bu kez yuvaya takılmıyor. Onun yerine masaya koyduğunuz tekerlekleri gözlük ile tarayarak daha sonra kenar kısımdaki ikonik kolu çekip bırakıyorsunuz ve ilgili içerik ekrana geliyor. 

View-Master VR ile 360 derecelik farklı ortam tecrübeleri, gökyüzü gezileri veya eğitimsel yolculuklar gibi içeriklere ağırlık verilecek. İçerikler içerisinde gezinti kafanızı oynatarak yapılacak. 

Yaklaşık 74 yıldır piyasada olan View-Master gözlükleri zamana direnen ender platformlardan birisi ve VR projesinin şimdiye kadar ki en büyük değişim olduğu belirtiliyor. Ürün Ekim ayında piyasaya çıkacak. Fiyatı henüz belli değil ancak 4 adet tekerlek filmden oluşan paket15$ değerinde olacak.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
15$'sa denemek için bile alınır aslında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Katılmayan kalmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Akıllı telefonlar için Windows 10'u inceledik 4 yıl Avea inTouch 4 video inceleme 4 yıl Lumia 535'in öne çıkan özellikleri: Uygulamalar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim