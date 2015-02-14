View-Master efsanesi de sanal gerçeklik trendine katılıyor





İçerisine tekerlek şeklinde filmler sokularak ve bu film döndürülerek 3 boyutlu görsellerin elde edildiği View-Master gözlükler 3D trendinin ilklerinden sayılıyor ve bir dönemin unutulmaz nesneleri arasındaydı. Google ve Mattel bu gözlüklere yeni bir boyut kazandırıyor.





İkilinin yaptığı ortaklık kapsamında sanal gerçeklik ile uyumlu View-Master gözlükleri geliştirilmesi planlanıyor. Google CardBoard ögelerini temel alan yeni plastik gözlükleri akıllı telefonunuzu yerleştirerek kullanıyorsunuz.





Telefonu taktıktan sonra ilgili sanal gerçeklik uygulaması devreye giriyor ve telefonun kamerası ile kullanıcılara çeşitli sanal tecrübeler yaşatıyor. Ayrıca tekerlek filmler bu kez yuvaya takılmıyor. Onun yerine masaya koyduğunuz tekerlekleri gözlük ile tarayarak daha sonra kenar kısımdaki ikonik kolu çekip bırakıyorsunuz ve ilgili içerik ekrana geliyor.





View-Master VR ile 360 derecelik farklı ortam tecrübeleri, gökyüzü gezileri veya eğitimsel yolculuklar gibi içeriklere ağırlık verilecek. İçerikler içerisinde gezinti kafanızı oynatarak yapılacak.





Yaklaşık 74 yıldır piyasada olan View-Master gözlükleri zamana direnen ender platformlardan birisi ve VR projesinin şimdiye kadar ki en büyük değişim olduğu belirtiliyor. Ürün Ekim ayında piyasaya çıkacak. Fiyatı henüz belli değil ancak 4 adet tekerlek filmden oluşan paket15$ değerinde olacak.