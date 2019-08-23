ViewSonic Profesyonel Ekran Çözümü Olan ColorProTM 'yu Görücüye Çıkarıyor

Renk doğruluğu, ColorProTM nun anahtar özelliğidir zira herkes yapılan işteki renkleri farklı görürse, yanlış anlaşılmalar çoğalır ve tüm süreç, önemli ölçüde uzar. Doğru renk performansı sunmak için Profesyonel Monitör VP Serisi, donanım kalibrasyonu ve benzerliğini desteklemektedir ve monitörlerin ön kalibresinin düzgün olduğunu göstermek adına bir renk raporu sağlar. Koruyucu cihazlar, renk sapmasına yol açabilecek, istenmeyen ortam parlamasını engeller ve renk kalibrasyonu cihazı, uzun süreli tutarlı ve doğru renkler sağla

ViewSonic, farklı türlerde içerik üreticileri ve sektörün ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir dizi profesyonel ekran sunar ve bu kişilerin, daha akıcı bir iş akışıyla üretmesini, gözden geçirmesini ve paylaşım yapmasını sağlar. Sanat eserinin gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi için ideal olan ultra geniş 21:9 kavisli monitörler (VP3881 ve VP3481) ile, sRGB monitörler (VP2458, VP2768, VP2768-4K, VP3268-4K) ve yazıcılar tarafından elde edilen daha derin renk tonlarını geliştirmek için tasarımcıların çok geniş bir renk yelpazesine erişimini sağlayan Adobe RGB monitor (VP2785-4K) içerir.

Ekran yönetimi yazılım araçları, içerik üreticilerinin kendi monitörlerini kolayca yönetebilmelerini sağlar. Bunlara auto pivot, automate firmware update, smart resolution dahildir ve en iyi ekran görüntüleme için kolayca kurulurlar.

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ColorProTM, içerik üreticilerine renk doğruluğu ve tutarlılığı ile yönetilebilirlik sunuyor.ViewSonic, video editörleri, fotoğrafçılar ve sanatçılar dahil içerik üreticiler için donatılmış olan yeni ColorProTM Profesyonel Ekran çözümünün görücüye çıktığını duyurdu. Çözüm, hassasiyete önem veren kullanıcıların yaratıcı çalışmalarına hayat vermeleri için ihtiyaç duydukları tutarlılık, benzerlik ve doğru renk üretimini vermek adına ViewSonic Profesyonel Monitör VP Serisi ile renk kalibrasyon aracını ve koruyucu cihazları bir araya getiriyor. Dahası, ekran yönetim yazılımı paketleri, kapsamlı yazılım araçları ile ekran deneyimini en iyi hale getirecek ve üretkenliği artıracak şekilde oluşturuldu.''İçerik üreticilerinin titiz ve seçici ihtiyaçlarını dikkate alarak, onlara talep ettikleri renk doğruluğu ve tutarlılığı ile yönetebilirliği sunacak ColorProTM Profesyonel Ekran çözümünü yarattık,'' Hasan Koçyiğit CE, EE ve Türkiye Bölge Müdürü, ''Bu yetenekler sadece içerik üretiminin ilk safhalarında önemli olmakla kalmaz aynı zamanda müşteriler ile işi gözden geçirme süreci esnasında ve üretim ekipleri ile satıcılarla olan iş birliği dahil içerik üreticinin yaratıcı çalışmalarının meyvelerini verdiği süreçte de baştan sona önemlidir.''