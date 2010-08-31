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ViewSonic'den Android tabanlı tablet bilgisayar: ViewPad 7

8 yıl
11,8b
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10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ViewSonic'den Android tabanlı tablet bilgisayar: ViewPad 7
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Son kullanıcıların daha çok LCD monitörleriyle tanıdığı ViewSonic, Android tabanlı tablet bilgisayarını duyurdu. Firmanın ViewPad 7 olarak isimlendirdiği tablet bilgisayar, Froyo kod adını taşıyan Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor. 800 x 480 piksel çözünürlüğünde 7-inç kapasitif ekrana sahip olan tablet bilgisayarda kablosuz iletişim için 3G, WiFi ve Bluetooth desteği de sunuluyor.

ViewPad 7'nin diğer özellikleri arasında GPS, 3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, görüntülü konuşma için ön kısımda VGA kamera, microSD kart slotu ve G.Sensörü gibi detaylara da yer veriliyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da 600MHz hızında ARM işlemci kullandığı tahmin edilen tablet bilgisayarın, IFA fuarında görücüye çıkması ve ardından 540-550$ civarındaki fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.

ViewSonic'den Android tabanlı tablet bilgisayar: ViewPad 7
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buraoca2 8 yıl
İşlemci hızı biraz düşük gibi. Bakalım fiyatı nasıl olacak?
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vipergts 8 yıl
aynısnı şuan çinliler 200$ a yapıyor
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OverClocK1ng 8 yıl
Çok hoş cihaz olmuş. Sürekli yanında Netbook taşıyamayanlar için çok rahat taşınabilir olmuş. Bence başka markalar da üretmeli.
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vidoko 8 yıl
tip olarak güzel birşeye benziyor...performans olarak diğer tablet pclere göre nasıl görcez..
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EfeAYDIN 8 yıl
özellikleri çok vasat ve abartılı bir marka değil ve buna rağmen fiyatının rakiplerine göre oldukça fazla olması enterasan değil mi? Nasıl satcak bunu ne özelliği var?
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
fiyatı cok geldi bana.boyutları kucuk guzel ama
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Batuist 8 yıl
oldukçada ufak birşeye benziyor.. az daha büyük olabilirmiş..
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grezimonk 8 yıl
gayet iyi bir şeye benziyor... ipad'ten çok daha iyi...
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almila1299 8 yıl
güzel olmuş. kaliteli malzeme ile donanım olarak işe yarar. froyo tablet için iyice uyarlanırsa, androidin zengin yazılımlarından sorunuz yararlanır. bekleyelim...
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