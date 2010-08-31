ViewSonic'den Android tabanlı tablet bilgisayar: ViewPad 7

Son kullanıcıların daha çok LCD monitörleriyle tanıdığı ViewSonic, Android tabanlı tablet bilgisayarını duyurdu. Firmanın ViewPad 7 olarak isimlendirdiği tablet bilgisayar, Froyo kod adını taşıyan Android 2.2 işletim sistemiyle geliyor. 800 x 480 piksel çözünürlüğünde 7-inç kapasitif ekrana sahip olan tablet bilgisayarda kablosuz iletişim için 3G, WiFi ve Bluetooth desteği de sunuluyor.

ViewPad 7'nin diğer özellikleri arasında GPS, 3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, görüntülü konuşma için ön kısımda VGA kamera, microSD kart slotu ve G.Sensörü gibi detaylara da yer veriliyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da 600MHz hızında ARM işlemci kullandığı tahmin edilen tablet bilgisayarın, IFA fuarında görücüye çıkması ve ardından 540-550$ civarındaki fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.