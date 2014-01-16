Vine benzeri iOS uygulaması Spark Camera an itibariyle ücretsiz

iOS 6.0 ve üzeri işletim sistemine sahip Apple iPhone 4S ve üzeri cihazlar ile çalışabilen video uygulaması Spark Camera, ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Kullanıcıların akıllı cihazları ile 30 saniye uzunluğunda 720p HD videolar çekmelerine, müzik ve filtrelerle bu videoları düzenlemelerine ve Twitter, Facebook, iMessage gibi servisler ile paylaşmalarına imkan tanıyan Spark Camera, AirDrop desteğini de bünyesinde barındırıyor. Sınırsız sayıda videolar oluşturabilen ve oldukça sade bir ara yüz ile gelen uygulama, son çekilen kliplerin yeniden kayıt isteğine bağlı olarak silinmesine de izin veriyor.





Daha önce 3,59 TL fiyat etiketiyle satılan Spark Camera video uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id649470858?mt=8