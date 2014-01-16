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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vine benzeri iOS uygulaması Spark Camera an itibariyle ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,6b
1
12
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Vine benzeri iOS uygulaması Spark Camera an itibariyle ücretsiz
iOS 6.0 ve üzeri işletim sistemine sahip Apple iPhone 4S ve üzeri cihazlar ile çalışabilen video uygulaması Spark Camera, ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Kullanıcıların akıllı cihazları ile 30 saniye uzunluğunda 720p HD videolar çekmelerine, müzik ve filtrelerle bu videoları düzenlemelerine ve Twitter, Facebook, iMessage gibi servisler ile paylaşmalarına imkan tanıyan Spark Camera, AirDrop desteğini de bünyesinde barındırıyor. Sınırsız sayıda videolar oluşturabilen ve oldukça sade bir ara yüz ile gelen uygulama, son çekilen kliplerin yeniden kayıt isteğine bağlı olarak silinmesine de izin veriyor.

Daha önce 3,59 TL fiyat etiketiyle satılan Spark Camera video uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id649470858?mt=8 Yorum Yaz
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cübbeli gandalf 5 yıl
vine sevmeyen tek ben varim galiba saçma geliyor
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Hi Guy 5 yıl cübbeli gandalf
cübbeli gandalf
vine sevmeyen tek ben varim galiba saçma geliyor

+1
1 Yanıt Yanıtla
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tcancan 5 yıl cübbeli gandalf
vine sevmesen bile bu 45saniye ve ufak capli kendi kisa filmini cekebilirsin. tam olarak kisa film denmez ama o anla ilgili kucuk ama cok guzel videolar hazirlaniyor ve bu uygulamada begendirme derdinde yok kendin yap kendine kalsin
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tcancan 5 yıl CanTnçr
45 saniye video cekimi yetersiz gelsede kucuk capli kisa filmler icin cok ideal bir uygulama
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Hyperchondriac 5 yıl
Asphalt 8 i ucretli alanlara oyun ici boost verdi 1 dolar degerinde
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gkn_ymz 5 yıl
Değişen bir şey yok ki adam o boost 'u almak zorunda değil 1$ 'a boost satmış oluyor yani para iadesi yapmıyor firmalar.
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gkn_ymz 5 yıl
Önce paralı satılıp sonradan ücretsiz yapılan uygulamaların geliştiricileri nasıl bir mantık güdüyor? Ben 1 hafta önce para verip aldım diyelim sonra ücretsiz oldu paramı iade ediyor mu? Hadi bu neyse kamera uygulaması Asphalt 8'de de oldu aynı şey kim bilir kaç kişi para verdi aldı bunların akıbeti hakkında bilgisi olan aydınlatabilir mi?
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B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
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