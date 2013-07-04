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Visual Studio 2013'ün ön izleme sürümü Windows Phone 8'de 1080p desteğine işaret ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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1
Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Visual Studio 2013'ün ön izleme sürümü Windows Phone 8'de 1080p desteğine işaret ediyor
Windows Phone 8'e 1080p ekran desteği kazandırma planları içinde olan Microsoft, geçtiğimiz günlerde yayınladığı Visual Studio 2013'ün ön izleme sürümüyle planlarını doğruladı.

Microsoft ve Nokia'da görev yapmış olan Justin Angel adlı bir mühendisin attığı tweet bu desteğin varlığını ortaya çıkardı. Angel'ın belirttiğine göre, Visual Studio 2013'ün Windows Phone 8 dosyalarında 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde skin desteği bulunuyor.

Halihazırda WVGA, WXGA ve 720p ekran desteğini bünyesinde barındıran Windows Phone 8'in GDR3(genel dağıtım sürümü 3) güncellemesiyle bu desteğe kavuşacağı belirtiliyor. Destekle birlikte Windows Phone 8 cephesinde 5 inç ve üzeri ekran boyutuna sahip cihazların da karşımıza çıkması bekleniyor.
http://www.wpcentral.com/visual-studio-13-reveals-1080p-windows-phone-8-emulator Yorum Yaz
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