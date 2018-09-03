Vivo X23'ün ilginç lansman davetiyesi ortaya çıktı

Vivo X23'ün 6 Eylül'de resmen tanıtılacağını zaten biliyoruz. Şirket şu anda lansman etkinliği için davetiye gönderimine başlamış durumda. Çinli bir teknoloji sitesi olan Zealer China'ya gönderilen davetiye oldukça ilgi çekici görünüyor.

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Davetiye açıldığında, Çinli şarkıcı ve aktör Lu Han'ı gösteren bir ekran çıkıyor ortaya. Kendisinin akıllı telefonla ilgili bir takım şeyler söylediğini görüyoruz. Davetiyede telefonun özellikleri konusunda herhangi bir bilgi yok ancak sızıntılar sayesinde bazı detayları zaten biliyoruz.

Vivo X23 özellikleri

Kısa süre önce ortaya çıkan bir sunum dosyası, cihazın küçük bir çentiğe sahip 6.4 inç Super AMOLED ekranı da dahil olmak üzere bazı önemli özelliklerini ortaya çıkardı. Söz konusu ekranın 2340 x 1080 piksel çözünürlük ve 19.5:9 görüntü oranına sahip olacağını belirtelim. Gücünü Snapdragon 670 yonga seti ve 8 GB RAM'den alması beklenen telefonda 128 GB'lık dahili depolama alanı yer alacak.

Bildiğimiz kadarıyla Vivo X23, dördüncü nesil ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile gelecek. Vivo X23'ün 12 MP ön kamera ve 12 MP + 13 MP sensörlü çift arka kamera ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun 22.5 W hızlı şarj desteği sunan 3.400 mAh kapasiteli bir pili olacak. Bununla birlikte kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkacağı söyleniyor. Cihaz kısa süre önce AnTuTu'da 157.271 gibi bir puan almıştı.

https://www.gizmochina.com/2018/09/03/vivo-x23-invites-released-ahead-of-september-6-launch/