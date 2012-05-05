Vodafone ve Avea'nın da yeni iPad fiyatlandırmaları belli oldu

Bugün itibariyle resmi olarak ülkemizde satışına başlanan yeni iPad modeli için Vodafone ve Avea operatörleri de fiyatlandırmalarını belirledi.









Buna göre Vodafone operatöründe 24 aylık taahhüt ile;





Yeni iPad 16GB 250MB internet ile 69 TL, 1GB internet ile 79 TL, 4GB internet ile 89 TL şeklinde.





Yeni iPad 32GB 250MB internet ile 79 TL, 1GB internet ile 89 TL, 4GB internet ile 99 TL şeklinde.





Yeni iPad 64GB 250MB internet ile 89 TL, 1GB internet ile 99 TL, 4GB internet ile 109 TL şeklinde.













Avea operatöründe 24 aylık taahhüt ile;





Yeni iPad 16GB 1GB internet ile 82 TL, 2GB internet ile 85 TL, 4GB internet ile 92 TL şeklinde.





Yeni iPad 32GB 1GB internet ile 94 TL, 2GB internet ile 97 TL, 4GB internet ile 103 TL şeklinde.





Yeni iPad 64GB 1GB internet ile 106 TL, 2GB internet ile 109 TL, 4GB internet ile 115 TL şeklinde.









Sınırsız internet açısından Turkcell'in avantajlı olduğu görülüyor. Sınırsız TTNET WiFi dakikaları veren Avea da bu açıdan avantajlı. Paket fiyatı olarak ise Vodafone'un biraz daha uygun olduğu görülüyor.