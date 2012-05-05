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Vodafone ve Avea'nın da yeni iPad fiyatlandırmaları belli oldu

7 yıl
10,7b
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün itibariyle resmi olarak ülkemizde satışına başlanan yeni iPad modeli için Vodafone ve Avea operatörleri de fiyatlandırmalarını belirledi.


Buna göre Vodafone operatöründe 24 aylık taahhüt ile;

Yeni iPad 16GB 250MB internet ile 69 TL, 1GB internet ile 79 TL, 4GB internet ile 89 TL şeklinde.

Yeni iPad 32GB 250MB internet ile 79 TL, 1GB internet ile 89 TL, 4GB internet ile 99 TL şeklinde.

Yeni iPad 64GB 250MB internet ile 89 TL, 1GB internet ile 99 TL, 4GB internet ile 109 TL şeklinde.



Avea operatöründe 24 aylık taahhüt ile;

Yeni iPad 16GB 1GB internet ile 82 TL, 2GB internet ile 85 TL, 4GB internet ile 92 TL şeklinde.

Yeni iPad 32GB 1GB internet ile 94 TL, 2GB internet ile 97 TL, 4GB internet ile 103 TL şeklinde.

Yeni iPad 64GB 1GB internet ile 106 TL, 2GB internet ile 109 TL, 4GB internet ile 115 TL şeklinde.


Sınırsız internet açısından Turkcell'in avantajlı olduğu görülüyor. Sınırsız TTNET WiFi dakikaları veren Avea da bu açıdan avantajlı. Paket fiyatı olarak ise Vodafone'un biraz daha uygun olduğu görülüyor.

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DrNobrain 7 yıl Recharged
Eagle Claw

Sınırsız kampanyaları yok gözüküyor.Hoş olsada bir şey ifade etmezdi.Benim anlamadığım operatörler 250 MB'nin günümüzde maksimum 1/2 saat içerisinde tükeneceğinin farkında değiller mi?

Heralde farkındalar, bu paketi alan cahiller ay sonunda 300-400tl lik kol gibi faturayla karşılacak, firmaların istediği de bu. Hiç interneti kullanamsan bile sırf notification ile 250mb yi gerçersin 1 ayda
Eagle ClawSınırsız kampanyaları yok gözüküyor.Hoş olsada bir şey ifade etmezdi.Benim anlamadığım operatörler 250 MB'nin günümüzde maksim...
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pijama61 7 yıl en beğenilen
Devlet vatandaşını düşünmedikten sonra aveada geçirir turkcellde geçirir vodafonda. yurtdışında kontratın bir adı var. türkiye de bu vergilerle zengin tabaka dediklerimiz sınırsız paket alır bizim gibi normal sınıfta ki insanlarda sınırsız kullananların wireless şifresini kırmaya çalışır...
Devlet vatandaşını düşünmedikten sonra aveada geçirir turkcellde geçirir vodafonda. yurtdışında kontratın bir adı var. türkiye de bu vergilerle zengin tabaka de...
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JeanCarlo 6 yıl
kendi sim hattımda sınırsız internet paketi var. acaba ben ipada kendi sınırsız internetimi kullanamaz mıyım? yani şöyle diyim, kendi sim hattımı ipada takıp sınırsız internetten faydalanamaz mıyım?
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tanir70 6 yıl JeanCarlo
JeanCarlo

kendi sim hattımda sınırsız internet paketi var. acaba ben ipada kendi sınırsız internetimi kullanamaz mıyım? yani şöyle diyim, kendi sim hattımı ipada takıp sınırsız internetten faydalanamaz mıyım?

Faydalanabilirsin tabi. Ancak İpad micro sim kartla çalıştığı için simkartını ya değiştireceksin yada kesitirteceksin. Ancak en iyisi ikiz kart (vodafone da var diğer oparatörleri bilmiyorum) hatta ben de öyle kullanıyorum. Ancak ipad nete girerken telefonla görüşme yapman ve nete girmen mümkün değil.
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briarlyxusa 7 yıl
Aynı anda iki sim kartla 3g üzerinden bağlanabiliyor muyuz nete? Bi de madem aynı hat ayrı ayrı internet paketi alcağıma bi tane alsam olmuyo mu?
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zanka 7 yıl
Arkadaşlar Vadofone üzerinden kontratlı yeni ipad alan var mı? Ankara da Vadofone bayileri sadece listeye kayıt alıyor. Ama bazı forumlarda Vadofone'dan aldım diyenleri oluyor. Listeye yazmaları göstermelik mi? El altından eşe dosta öncelik mi tanıyorlar bunu cözemedim. Liste yazılanlara Vadofone ne zaman cihazları verecek bilen var mı?
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_illegal_ 7 yıl
Kafama takılan bi soru var.

Şimdi benim iphone da sim kart var ya ikinci sim kartı da aynı numara üzerinden veriyolar ipad e takmak için. Aynı anda iki sim kartla 3g üzerinden bağlanabiliyor muyuz nete? Bi de madem aynı hat ayrı ayrı internet paketi alcağıma bi tane alsam olmuyo mu?

Hem iphone'da hem ipad'de aynı numara üzerinden çift sim kart kullanırken o an kullanılan sim kart aktif olur mantıken. E ipad den nete girerken arayanlar bana ulaşamayacak mı?

Aydınlatan olursa çok sevinirim
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halog 6 yıl _illegal_
_illegal_

Kafama takılan bi soru var.

Şimdi benim iphone da sim kart var ya ikinci sim kartı da aynı numara üzerinden veriyolar ipad e takmak için. Aynı anda iki sim kartla 3g üzerinden bağlanabiliyor muyuz nete? Bi de madem aynı hat ayrı ayrı internet paketi alcağıma bi tane alsam olmuyo mu?

Hem iphone'da hem ipad'de aynı numara üzerinden çift sim kart kullanırken o an kullanılan sim kart aktif olur mantıken. E ipad den nete girerken arayanlar bana ulaşamayacak mı?

Aydınlatan olursa çok sevinirim

Öyle bişi yok.İnternet hattı ayrı.
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DH Misafiri 7 yıl
Cok pahali
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Burak1916 7 yıl
besttrr
dere.beyi bu ülkede yaşadığım için utanıyorum !!! yabancı kızlarla bile tanıştığımda türküm diyemiyorum çünki her alanda aşşağılıyorlar 3. dünya ülkesi vatandaşı muamelesi görüyoruz ve işin kötü yanıda hepsindede haklılar yahu :(
Ülkeyi terk et o zaman.. ben her yerde Türk kimliğimden gurur duyuyorum beklediğim saygıyıda görüyorum saygısıszlık yapanada laikiyle cevabını yapıştırıyorum. Kimliğinde utanacağına yapılan yanlışlıklar veya yanlış yapıldığını düşündüğün şeylerin gerçekten yanlış olup olmadığını sorgulamanda fayda var. zira bugun ülkenin en büyük sorunu cari açıktır ipadde ithal bir üründür, durum buyken devletten ipadin ucuza satılması için teşvik beklemek ne derece doğru ve akılcı?

ağzına sağlık kardeşim sana aynen katılıyorum.
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DreamSs 7 yıl
dere.beyi
bu ülkede yaşadığım için utanıyorum !!!yabancı kızlarla bile tanıştığımda türküm diyemiyorum çünki her alanda aşşağılıyorlar 3. dünya ülkesi vatandaşı muamelesi görüyoruz ve işin kötü yanıda hepsindede haklılar yahu :(

sende her gördüğüne sulanma canım kardeşim
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demo11 7 yıl
iakgul senin gibi para gozlu hayin koyun cok bilmis ler olursa bu ulke boyleee gelirrrr boyle giderrrr...
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besttrr 7 yıl
Ayrıca fiyatta şikayet edilecek ne var ben anlamıyorum, ingiltere amazon fiyatı bugünün kuruyla 1186 tl yapıyor, bilkom fiyatı 1202 tl aradaki 16 lira mı koyuyor millete :D tamam amerikada ucuz olabilir ama dünyanın geri kalanında pekte farklı değil fiyatlar..
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iakgul 7 yıl
Türkiye global pazarda her zaman köprü vazifesi görme görevini üstlenmiştir ve bunun bedelini de köprüden geçen değil o köprünün emekçileri olan bizler çekmişizdir. Bu yüzden fiyatlardan şikayet edeceğinize sadece buradaki yorumları ve analizleri okuyup bilgi dağarcığınızı genişletin yeter.
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demo11 7 yıl
dere.beyi sen kürtmüsün yoksa ? oyunmu yapıyorsun eğer kürtsen bunu aşağılamak için yaptıysan çok ayıp Bir afrikalı insan ile veya başka ırk bile arkadaş olabiliyorsa bir türkiye içindekiler mi arkadaş olamıyor bu bi sizin bizim sorunumuz değil tüm dünya birbirine düşman biraz kafanızı kaldırıp dünyaya bakın kendinize gelin siz biz böyle yaptıkça dünyanın işine geliyor !
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canmania 7 yıl
Eagle Claw
Sınırsız kampanyaları yok gözüküyor.Hoş olsada bir şey ifade etmezdi.Benim anlamadığım operatörler 250 MBnin günümüzde maksimum 1/2 saat içerisinde tükeneceğinin farkında değiller mi?

250 mb lık paketleri daha çok alıp peşin paraya çevirecek olanlar tercih ediyor alıyor hemen satıyor sonra 69*24 ay ödüyor
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gokhan1500 7 yıl canmania
canmania
Eagle Claw
Sınırsız kampanyaları yok gözüküyor.Hoş olsada bir şey ifade etmezdi.Benim anlamadığım operatörler 250 MBnin günümüzde maksimum 1/2 saat içerisinde tükeneceğinin farkında değiller mi?

250 mb lık paketleri daha çok alıp peşin paraya çevirecek olanlar tercih ediyor alıyor hemen satıyor sonra 69*24 ay ödüyor

O maksatla alıp satmak isteyen varsa ben talip olabilirim..
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