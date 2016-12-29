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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo araçlarda Skype yüklü olacak, Cortana entegrasyonu ise yolda

Microsoft ve Volvo arasındaki yeni anlaşmayla birlikte üst sınıf 90 Serisi araçlarda Skype Kurumsal kurulu olacak. Ayrıca kişisel asistan Cortana'nın da Volvo araçlara entegre edilmesi planlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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20
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Görünen o ki Microsoft'a sabah 9 akşam 5 çalışmak yeterli gelmemiş. Şirket, ofisinizden ayrıldığınızda dahi üretken olmanızı sağlamak adına ortak çalışma tekniklerinin bir kısmını arabanıza getirmeye çalışıyor. Microsoft ve Volvo arasında yapılan yeni anlaşmaya göre Volvo XC90, V10 ve S90 da dahil olmak üzere 90 Serisi modellere Skype Kurumsal (Skype for Business) kurulu olacak.
İşbirliğinin amacı son derece basit. Sürücülerin direksiyon başında olsalar bile konferans görüşmesi yapabilmesini veya yapılan görüşmelere katılım gösterebilmesini sağlamak. Çünkü görünüşe göre, işyerinden ayrıldıktan sonra bunu yapmak isteyen çok sayıda kişi var. Microsoft ve Volvo, şirketin otomobil üretkenlik araçlarını kullanıma sunan ilk otomobil üreticisi olması nedeniyle bunu büyük bir başarı olarak görüyorlar.

Cortana entegrasyonu da yolda

Hepsi bu değil... Microsoft ve Volvo, sürücülerin araç içi üretkenlik sistemlerine komut verebilmeleri için bir eller serbest yöntemi de sunmayı planlıyorlar. Bu amaçla yazılım devinin kişisel asistanı Cortana'yı seçkin araç modellerine entegre etme üzerinde çalışıyorlar. Cortana'yı bir Volvo otomobil modelinde kullanıma hazır hale getirmek için hedef bir tarih yok, ancak Microsoft bunun mümkün olduğunca çabuk olmasını istiyor.
Ayrıca Bkz. "Tesla'nın Otomatik Pilot'u karla kaplı yolda nasıl bir performans sergiliyor?"
PC'ler ve akıllı telefonlar gibi geleneksel Windows 10 cihazlarının yanı sıra Cortana yakında buzdolabı gibi IoT cihazlarında da kullanılabilecek. İlk modellerin CES'de sergilenmesi bekleniyor. Yeni girişim Microsoft ve Volvo arasındaki ilk ortaklık değil. İki şirket, CES 2016'da Volvo sahiplerinin otomobillerini Microsoft Band'le kontrol edebileceklerini açıklamışlardı. İklim kontrolü ve GPS navigasyonu gibi özellikler, Band üzerinden yürütülebiliyordu. Şirketin şu anda pek parlak bir grafik çizmeyen Band'i durdurduğu ve üçüncü nesil çıkarmayı planlanmadığı da gelen haberler arasında.

https://www.engadget.com/2016/12/29/volvo-skype-cortana-90-series-cars/ Yorum Yaz
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teneke1236737 2 yıl en beğenilen
Bizim millet gider aynı paraya Bazzat alır.
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zotacing 2 yıl
Tesla'dan daha sempatik ve çoğu konuda Tesla'ya yüksek lisans verecek kadar donanımlı bir firma Volvo.
1 Yanıt Yanıtla +15
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zotacing 2 yıl umut_baris
umut_baris

zotacing
Tesla'dan daha sempatik ve çoğu konuda Tesla'ya yüksek lisans verecek kadar donanımlı bir firma Volvo.

Bakınız Volvo fanboyluğu.
Volvo deneyimli fakat Tesla'nın da Volvo'dan aşağı kalır yanı yok.

Volvo'yu pek sevmem ama hakkını veririm.
Güvenlik ve elektronik güvenlik olarak üstüne firma yok şuan sadece yanında olanlar var.
Tesla daha kaç senedir otomotiv sektöründe? Rahmetlinin ismiyle iş yapıyorlar.
umut_bariszotacingTesla'dan daha sempatik ve çoğu konuda Tesla'ya yüksek lisans verecek kadar donanımlı bir firma V...
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zero fear 2 yıl
Skype volvo dan önce Smart TV'lere desteğini yeniden versin.
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ByBaterist 2 yıl
volvo dan gelen böyle bir çıkışa şaşırmamak lazım, helal olsun diyorum ne diyeyim.
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Kalsiyum 17 2 yıl
Skype olayı saçmalık. Zaten çok uzun yıllardır, bluetooth bağlantısı ile otomobil kullanırken hands-free görüşmeler yapıyoruz. Skype ile ne yenilik geliyor ? Otomobil kullanırken ekrana bakarak video konferans mı ? Volvo çıldırmış olmalı.
Ama Cortana güzel haber. Siri, Alexa ve Google' ın da yavaş yavaş otomobillere inmesi fln bunlar güzel haberler; otomobil markalarının pek de akıllı olmayan akıllı komut / sesli komut sistemleri ile uğraşmayalım artık.
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Lacano 2 yıl
Cortana... ? Halo 'cular bunu beğendi...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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1ses1 2 yıl
Ah ötv ah senin yüzünden. İyi bir araç alamıyoruz. Forum köşelerinde yorumları haberleri okumaktan başka birşey yapmıyoruz pc başında.
Giriyorum (bmw,mercedes,volvo) içini dışını yapıyorum hevesle taki fiyat listesindeki ötv yi görene kadar. Ötv siz fiyatına bakıp vah lanıyorum sövüyorum ,yavaşca sayfayı kapatıyorum.
En az 10 dakikalık mutlu oluyorum 3 harfi görene kadar. Neyse bu düzen değişmez 10 dakikalık mutluluklara devam.
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Nerd Miner 2 yıl
arac kavgasini bir kenara koyun bu arabada bile iste olmak anlamina geliyorki son isteyecegim seydir. Ofisten ciktigin anda is bitmelidir.
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Jeopol 2 yıl
turkiyede internet faturasi arabadan pahaliya gelir
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kadirirdem 2 yıl
Skype değilde Cortana olması güzel , Keşke Tükçe desteği de olsa.(Bu arada Siri'yi tebrik etmek lazım helal olsun.)
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arel.gr 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
Skype değilde Cortana olması güzel , Keşke Tükçe desteği de olsa.(Bu arada Siri'yi tebrik etmek lazım helal olsun.)

staa senenin sonunda cortana 'ya göz kırpıyor, siri'ye helallık veriyorsun, nereye niyet ?
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aLLyC 2 yıl
Yalnız Haber çalışanlar için oldukca kötü, Trafikteyim bahanesi kalmayacak anlaşılan.
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WmGMD 2 yıl aLLyC
aLLyC
Yalnız Haber çalışanlar için oldukca kötü, Trafikteyim bahanesi kalmayacak anlaşılan.

Çalışanının altına son model volvo veriyorsa şirket bi zahmet zamanın da gitsin hocam .
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Experimentation 2 yıl
adamlar yapıyor
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skype, Volvo ve
7 etiket daha Cortana microsfot 90 serisi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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