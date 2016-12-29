Volvo araçlarda Skype yüklü olacak, Cortana entegrasyonu ise yolda

Görünen o ki Microsoft'a sabah 9 akşam 5 çalışmak yeterli gelmemiş. Şirket, ofisinizden ayrıldığınızda dahi üretken olmanızı sağlamak adına ortak çalışma tekniklerinin bir kısmını arabanıza getirmeye çalışıyor. Microsoft ve Volvo arasında yapılan yeni anlaşmaya göre Volvo XC90, V10 ve S90 da dahil olmak üzere 90 Serisi modellere Skype Kurumsal (Skype for Business) kurulu olacak.

İşbirliğinin amacı son derece basit. Sürücülerin direksiyon başında olsalar bile konferans görüşmesi yapabilmesini veya yapılan görüşmelere katılım gösterebilmesini sağlamak. Çünkü görünüşe göre, işyerinden ayrıldıktan sonra bunu yapmak isteyen çok sayıda kişi var. Microsoft ve Volvo, şirketin otomobil üretkenlik araçlarını kullanıma sunan ilk otomobil üreticisi olması nedeniyle bunu büyük bir başarı olarak görüyorlar.

Cortana entegrasyonu da yolda

Hepsi bu değil... Microsoft ve Volvo, sürücülerin araç içi üretkenlik sistemlerine komut verebilmeleri için bir eller serbest yöntemi de sunmayı planlıyorlar. Bu amaçla yazılım devinin kişisel asistanı Cortana'yı seçkin araç modellerine entegre etme üzerinde çalışıyorlar. Cortana'yı bir Volvo otomobil modelinde kullanıma hazır hale getirmek için hedef bir tarih yok, ancak Microsoft bunun mümkün olduğunca çabuk olmasını istiyor.

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PC'ler ve akıllı telefonlar gibi geleneksel Windows 10 cihazlarının yanı sıra Cortana yakında buzdolabı gibi IoT cihazlarında da kullanılabilecek. İlk modellerin CES'de sergilenmesi bekleniyor. Yeni girişim Microsoft ve Volvo arasındaki ilk ortaklık değil. İki şirket, CES 2016'da Volvo sahiplerinin otomobillerini Microsoft Band'le kontrol edebileceklerini açıklamışlardı. İklim kontrolü ve GPS navigasyonu gibi özellikler, Band üzerinden yürütülebiliyordu. Şirketin şu anda pek parlak bir grafik çizmeyen Band'i durdurduğu ve üçüncü nesil çıkarmayı planlanmadığı da gelen haberler arasında.

https://www.engadget.com/2016/12/29/volvo-skype-cortana-90-series-cars/