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Volvo’dan “Akıllı bisiklet kaskı” konsepti

4 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Oğuz Avcı
Editör
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Giyilebilir teknolojiler gün geçtikçe kendine yeni alanlar yaratarak ilerlemeye devam ediyor. Bu teknolojilere bir yeni konsepti de Volvo firması ekledi.
Volvo’nun konsept şeklinde tasarladığı bu yeni bisiklet kaskı sürücünün lokasyon bilgilerini diğer Volvo bulut sistemindeki sürücülerle paylaşabiliyor. Bu sayede bisiklete tehlikeli şekilde yaklaşan bir araç veya başka bir bisiklet varsa kaskın ikaz ışığı yanarak bisiklet sürücüsünü uyarıyor.
 
Volvo’dan “Akıllı bisiklet kaskı” konsepti
Akıllı kask, lokasyon bilgilerini cep telefonumuzdan sağlamayı hedefliyor.  Ayrıca diğer sürücülerin bilgilerini ve diğer bildirimleri almak için cep telefonuna kaskın uygulamasının kurulması gerekiyor.Diğer yandan akıllı bisiklet kaskını kullanmayan fakat Volvo bulut sisteminde bulunan otomobil sürücüleri de bisiklet sürücülerinden gelen bilgilerle tehlikeli durumlarda uyarılacak.
Fakat teknolojiden sadece Volvo sürücüleri ve bu kask sahipleri yararlanabileceği için malesef tüm tehlikelerden koruması mümkün değil. Ayrıca lokasyon bilgilerini paylaşmak istemeyen kullanıcıların bu teknolojiden faydalanması mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Ürünün CES 2015 fuarında görücüye çıkması bekleniyor.


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doctor_bey 4 yıl
Bence Volvo kaskını yapmak yerine bisikletin kendisini yapsın,inanılmaz bi şey olurdu herhalde güvenlik bakımından
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kule_genclik 4 yıl
turkiye nin ilk cip fabrikasi aciliyor diye haber var burda daha verilmedi galiba
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infom@n 4 yıl
Bi tane fandroid çıkıp RAM'i düşük dememiş :)
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ozzy55ozzy 4 yıl
Volvonun güvenlik yazılımcılarına bayılıyorum adamlar her gün yeni birşey çıkarıyor helal olsun valla. Bu arada o tır fren sistemine bayılıyorum çarptı kesin dediğim volvo tır nasıl da duruyor.
youtu.be/...
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swat882 4 yıl ozzy55ozzy
oa3355

Volvonun güvenlik yazılımcılarına bayılıyorum adamlar her gün yeni birşey çıkarıyor helal olsun valla. Bu arada o tır fren sistemine bayılıyorum çarptı kesin dediğim volvo tır nasıl da duruyor.

youtu.be/...

adamların mühendisleri ve inovasyon vizyonu gerçekten çağın çtesinde
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matmuhendisi 4 yıl
adamlar güvenlik olayını 10 yıl ileriye taşıdı resmen ..
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