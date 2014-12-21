Volvo’dan “Akıllı bisiklet kaskı” konsepti

Giyilebilir teknolojiler gün geçtikçe kendine yeni alanlar yaratarak ilerlemeye devam ediyor. Bu teknolojilere bir yeni konsepti de Volvo firması ekledi.

Volvo’nun konsept şeklinde tasarladığı bu yeni bisiklet kaskı sürücünün lokasyon bilgilerini diğer Volvo bulut sistemindeki sürücülerle paylaşabiliyor. Bu sayede bisiklete tehlikeli şekilde yaklaşan bir araç veya başka bir bisiklet varsa kaskın ikaz ışığı yanarak bisiklet sürücüsünü uyarıyor.

Akıllı kask, lokasyon bilgilerini cep telefonumuzdan sağlamayı hedefliyor. Ayrıca diğer sürücülerin bilgilerini ve diğer bildirimleri almak için cep telefonuna kaskın uygulamasının kurulması gerekiyor.Diğer yandan akıllı bisiklet kaskını kullanmayan fakat Volvo bulut sisteminde bulunan otomobil sürücüleri de bisiklet sürücülerinden gelen bilgilerle tehlikeli durumlarda uyarılacak.

Fakat teknolojiden sadece Volvo sürücüleri ve bu kask sahipleri yararlanabileceği için malesef tüm tehlikelerden koruması mümkün değil. Ayrıca lokasyon bilgilerini paylaşmak istemeyen kullanıcıların bu teknolojiden faydalanması mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Ürünün CES 2015 fuarında görücüye çıkması bekleniyor.



