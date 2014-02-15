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Vücudun aktif olarak yer aldığı yeni jenerasyon oyun deneyimi: PrioVR

5 yıl
10,3b
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13
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Vücudun aktif olarak yer aldığı yeni jenerasyon oyun deneyimi: PrioVR
Yeni teknolojiler doğrultusunda uzun yıllardır klavye - fare ve joystick üçlüsüne bağımlı kalınan oyun deneyimi de farklılaşıyor. Bunun en son örneği PrioVR ise, vücudun aktif olarak yer aldığı yeni jenerasyon bir süreci hayata geçiriyor.
Sunduğu yapı ile Kickstarter üzerinde koyduğu 75,000$ hedefi 1 gün içerisinde toplayarak bitimine daha 43 gün kala 112,192$ ile başarıya ulaşan PrioVR, "Lite", "Core" ve "Pro" olmak üzere üç farklı versiyon halinde geliyor. Bu versiyonlardan Lite üzerinde 8 sensör ünitesi taşırken, Core'da bu rakam 12'ye, Pro'da ise 17'ye çıkıyor. Bir yelek şeklinde giyilerek kişilerin vücut hareketlerini oyunlar içerisine aktaran ve böylece tam vücut etkileşimi sağlayan ürün, diğer benzerlerinden farklı olarak oyun içi kontrol işlemleri için iki adet joystick biriminden yararlanıyor. Bu joystickler ile oyun içi ilerleme sağlanarak bedensel yorgunluk aşağıya çekilebiliyor. 
Oculus Rift benzeri sanal gerçeklik gözlükleri ya da direkt olarak televizyon ve monitör üzerinden kullanılabilen PrioVR, gerçek zamanlı olarak düşük gecikmeye sahip 360 derece tarama yapıyor ve bunun için herhangi bir kameraya ihtiyaç duymuyor. Ürünün özellikleri arasında yer alan önemli noktalardan bir tanesi de kablosuz olarak çalışabiliyor olması. Bu sayede ciddi anlamda oyunların içerisine girilerek rahat bir oyun deneyimi elde edilebiliyor ve söylediği kadarıyla aynı anda birden fazla kişi tek bir oyun içerisine dahil olabiliyor.
Beraberinde tüm özelliklerinden aktif olarak yararlanılabilen demo bir oyun ile geldiği belirtilen PrioVR, aynı zamanda diğer geliştiricileri de ciddi oranda yardım etmeye hazır olduğunu söylüyor. Site üzerinde yapılacak Lite versiyon için 250$, Core versiyon için 309$ ve son olarak Pro versiyon için 350$ (ABD dışı 50$ kargo) bağış miktarları ile elde edilebilen ürün hakkında hazırlanan oldukça açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Vücudun aktif olarak yer aldığı yeni jenerasyon oyun deneyimi: PrioVR

https://www.kickstarter.com/projects/yeitechnology/priovr-suit-up-game-on Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Virtual Reality 5 yıl
Bu tür cihazlarda en önemli kriter LAG LAG LAG, eğer yapılan hareket ekrana 1 saniyeden daha geç giderse bu cihazların oyun dünyası için hiç bir anlamı yok ama başka sektörlerde kullanılabilir tabi
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crysisis 5 yıl
inanılmaz, düşünsenize cod veya gta tarzı oyunlarda bunun nasıl çalıştığını:)
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Bradley Cooper 5 yıl
ondan sonra camı çerçeveyi aşağı indiririz. şekil a




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cceviz 5 yıl
iyi güzel de bunu kullanacak yer bulması da sorun. hele birde gözlükle kullanıldığında duvarlara çarpan, sehpayı deviren çok olur.
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Miyamoto Musashi 5 yıl
he aferin, milleti manyak yapın.
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Erzsa 5 yıl
Artık asosyaller değil sporcular daha iyi oynuyacak
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carter 5 yıl
Bu cihazla birlikte oyun oynarken fazla kilolardan da kurtuluruz.
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candeniz_1991 5 yıl
oculus rift'in mucizeleri...
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl
Bana kolu alip koltuğa oturup içecek eşliğinde oyun keyfi vermeyecek gibi geliyor tüm bu yeni şeyler.

Oculus rift dahil oda diş dünyadan bagini kesiyo.



İnşallah sadece kollara mauseye etkileyici alternatif olarak kalirlar.tamamen kollar tarihe karismasin istiyorum yani.
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frostburn 5 yıl
Gamer gerçek oluyor yavaş yavaş.
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Erıs 5 yıl
microsoft kinect geliştirilmiş hali sanırım
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