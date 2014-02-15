Vücudun aktif olarak yer aldığı yeni jenerasyon oyun deneyimi: PrioVR

Yeni teknolojiler doğrultusunda uzun yıllardır klavye - fare ve joystick üçlüsüne bağımlı kalınan oyun deneyimi de farklılaşıyor. Bunun en son örneği PrioVR ise, vücudun aktif olarak yer aldığı yeni jenerasyon bir süreci hayata geçiriyor.

Sunduğu yapı ile Kickstarter üzerinde koyduğu 75,000$ hedefi 1 gün içerisinde toplayarak bitimine daha 43 gün kala 112,192$ ile başarıya ulaşan PrioVR, "Lite", "Core" ve "Pro" olmak üzere üç farklı versiyon halinde geliyor. Bu versiyonlardan Lite üzerinde 8 sensör ünitesi taşırken, Core'da bu rakam 12'ye, Pro'da ise 17'ye çıkıyor. Bir yelek şeklinde giyilerek kişilerin vücut hareketlerini oyunlar içerisine aktaran ve böylece tam vücut etkileşimi sağlayan ürün, diğer benzerlerinden farklı olarak oyun içi kontrol işlemleri için iki adet joystick biriminden yararlanıyor. Bu joystickler ile oyun içi ilerleme sağlanarak bedensel yorgunluk aşağıya çekilebiliyor.

Oculus Rift benzeri sanal gerçeklik gözlükleri ya da direkt olarak televizyon ve monitör üzerinden kullanılabilen PrioVR, gerçek zamanlı olarak düşük gecikmeye sahip 360 derece tarama yapıyor ve bunun için herhangi bir kameraya ihtiyaç duymuyor. Ürünün özellikleri arasında yer alan önemli noktalardan bir tanesi de kablosuz olarak çalışabiliyor olması. Bu sayede ciddi anlamda oyunların içerisine girilerek rahat bir oyun deneyimi elde edilebiliyor ve söylediği kadarıyla aynı anda birden fazla kişi tek bir oyun içerisine dahil olabiliyor.

Beraberinde tüm özelliklerinden aktif olarak yararlanılabilen demo bir oyun ile geldiği belirtilen PrioVR, aynı zamanda diğer geliştiricileri de ciddi oranda yardım etmeye hazır olduğunu söylüyor. Site üzerinde yapılacak Lite versiyon için 250$, Core versiyon için 309$ ve son olarak Pro versiyon için 350$ (ABD dışı 50$ kargo) bağış miktarları ile elde edilebilen ürün hakkında hazırlanan oldukça açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/yeitechnology/priovr-suit-up-game-on