VuePod sistemi ile 12 adet 55 inçlik televizyon görsel bir zenginlik sunuyor





Görüntüleme sistemleri alanında yaşana büyük gelişmeler sadece son kullanıcı değil profesyoneller için de farklı alternatif çözümler geliştirilmesine olanak sağlıyor. VuePod ekran sistemi buna en iyi örneklerden birisi.





Brigham Young Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen VuePod sistemi 12 adet 55 inçlik 3D televizyonu biraraya getirerek mühendislerin ulaşılması zor olan bölgelerin görüntülerini 3D olarak gözlemleyebilmesine olanak tanıyor.





12 adet televizyonun hepsi güçlü bir bilgisayara bağlı. Bu bilgisayar elde ettiği görüntüleri ekrana yansıtıyor. Bluetooth üzerinden sisteme bağlı olan bir Wii Remote ile de görüntüleri zoomlama, çevirme veya farklı derinliklere geçiş yapma mümkün hale geliyor.





İşin can alıcı kısmı ise görüntülerin elde edilme yolu. İnsanın girmesinin zor olduğu bölgelerde insansız hava araçları hem kızılötesi ışınlarla alanı tarıyor hem de yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekiyor. Tüm veriler biraraya getirilerek 3D olarak görsel zenginlik elde ediliyor.





Sistemi geliştiren ekibin bir üyesi deprem mühendisi ve bu sistemle daha önce giremediği yıkılmış bölgeleri kolay bir şekilde analiz etmeye başladığını belirtiyor. Normalde benzer sistemler milyonlarca dolar maliyet çıkarıyor. Ancak VuePod sistemi sadece 30 bin dolara mal olmuş. Ekip düşük maliyetli sistemler kurmak isteyen firmalara VuePod sisteminin yol göstereceğini umut ediyor.

http://gizmorati.com/2014/12/21/vuepod-helps-detecting-geographical-changes/