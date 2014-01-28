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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WP 7.5 ve 8 uyumlu fotoğraf uygulaması Fhotoroom bir güncelleme daha aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,9b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP 7.5 ve 8 uyumlu fotoğraf uygulaması Fhotoroom bir güncelleme daha aldı
Windows Phone 7.5 ve Windows Phone 8 akıllı telefon modelleriyle uyumlu olarak kullanılabilen fotoğraf uygulaması Fhotoroom, yeni değişikliklerle v10.0 sürümüne güncellendi. 

Fotoğraf çekme, düzenleme ve kendi sosyal ağı içerisinde paylaşma gibi üç farklı amaca hizmet eden Fhotoroom, ISO ve pozlama gibi ayarları da değiştirebiliyor. Yayınlanan yeni sürümüyle fotoğraf ön izleme performansı %50 oranında arttırılan uygulama, editör ile kamera için arayüz değişikliklerine kavuşuyor, ana ekran için yeni bir pin editörle geliyor, bünyesine yeni filtreler ekleniyor, mevcut filtreleri geliştiriliyor, bazı hatalardan kurtuluyor ve artık düzenlenme yaparken yakınlaştırma yapılmasına imkan tanıyor.

Fhotoroom uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.wpcentral.com/fhotoroom-windows-phone-8-updated-new-filters-and-ui-changes-mix Yorum Yaz
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