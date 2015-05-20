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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WP uyumlu popüler Reddit istemcisi Readit büyük bir güncelleme aldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,2b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP uyumlu popüler Reddit istemcisi Readit büyük bir güncelleme aldı
 
Popüler sosyal işaretleme ve paylaşma ağı Reddit için Windows Phone 7.5 / 8 / 8.1 işletim sistemli cihazlara uyumlu olarak hazırlanan uygulama Readit, önemli yeniliklerle 2.1 sürümüne güncellendi.

Platformda yer alan en iyi Reddit istemcisi olarak gösterilen Readit, canlı kutu desteğiyle geliyor ve kilit ekranı üzerinden bildirimler verebiliyor. Üst seviye bir kullanıcı deneyimi ve performans sunabilen uygulama, yayınlanan son sürümüyle ise içerik giriş animasyonu 3 kat arttırılıyor, GIF görseller için önizleme sunuyor, artık ücretsiz olarak reklam destekli çalışma gösteriyor, bütün fontlar "Segoe" ailesinden geliyor, içerik şablonu değişiyor, yeni içerik girme efektleri dahil ediliyor, standart YouTube video kalitesi 720p olarak belirleniyor, bünyesine arama filtresi dahil ediliyor, birçok hatadan kurtuluyor ve son olarak tam açık renkli tema desteği kazanıyor.

Ücretsiz sunulan Readit uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/readit-windows-phone-goes-free-hefty-update Yorum Yaz
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