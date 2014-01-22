WP8 / WP 7.5 uyumlu WeChat yeni özellikler ile güncellendi

Geçtiğimiz dönemde 100 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktığını öğrendiğimiz WeChat'in Windows Phone 8 ve Windows Phone 7.5 uyumlu uygulaması 5.1 sürümüne güncellendi.

Kişilerin metin, ses ve video tabanlı olarak belirledikleri arkadaşları ile sohbet etmesine imkan tanıyan ve sade bir arayüz ile gelen WeChat, yayınlanan 5.1 sürümüyle artık 100 kişinin aynı anda grup sohbet yapmasına izin veriyor, tek seferde birden fazla mesaj yollayabiliyor, gönderilmeyen mesajları listeleyebiliyor ve çıkartmaların indirilmeden önce ön izleme yapılması gibi faydalı bir olanağa kavuşuyor.

Ücretsiz olarak sunulan WeChat uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/wechat/23e1505b-9383-4ed4-9195-da23a3442820