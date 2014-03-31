WP8 cihazlar için yerli geliştiricinin elinden çıkan yeni fotoğraf uygulaması: Picture Box

Gelişimine yerli geliştiricilerin de katkısıyla devam eden Windows Phone platformu, Beray Benteşen tarafından hazırlanan Picture Box uygulamasına da ev sahipliği yapmaya başladı.

Kullanıcı arayüzü Telerik tarafından tasarlanan, Microsoft Azure teknolojileriyle geliştirilen, Flickr ile Foursquare API'si (Uygulama Programlama Arayüzü) kullanan ve Nokia Imaging SDK (Yazılım Geliştirme Kiti) temelinde üst düzey bir deneyim sunabilen Picture Box, temel olarak çekilen fotoğrafların farklı filtrelerle süslenip paylaşılmasına ve çevrede bulunan farklı mekanların fotoğraflarıyla beraber keşfedilmesine imkan tanıyor. Arayüzü oldukça modern hazırlanan ve bu sayede göze oldukça hoş görünen uygulama, canlı kutu desteğiyle cihazların ana ekranlarına da fotoğraf yerleştirebiliyor ve Facebook üzerinden girişe izin veriyor. Uygulamanın Türkçe dil seçeneği ise maalesef bulunmuyor.

Ücretsiz olarak sunulan Picture Box uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/picture-box/8d1ea651-1333-4b01-90b9-0fb6721f42d2