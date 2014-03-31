WP8 cihazlar için yerli geliştiricinin elinden çıkan yeni fotoğraf uygulaması: Picture Box

Haber Editörü
Gelişimine yerli geliştiricilerin de katkısıyla devam eden Windows Phone platformu, Beray Benteşen tarafından hazırlanan Picture Box uygulamasına da ev sahipliği yapmaya başladı.
Kullanıcı arayüzü Telerik tarafından tasarlanan, Microsoft Azure teknolojileriyle geliştirilen, Flickr ile Foursquare API'si (Uygulama Programlama Arayüzü) kullanan ve Nokia Imaging SDK (Yazılım Geliştirme Kiti) temelinde üst düzey bir deneyim sunabilen Picture Box, temel olarak çekilen fotoğrafların farklı filtrelerle süslenip paylaşılmasına ve çevrede bulunan farklı mekanların fotoğraflarıyla beraber keşfedilmesine imkan tanıyor. Arayüzü oldukça modern hazırlanan ve bu sayede göze oldukça hoş görünen uygulama, canlı kutu desteğiyle cihazların ana ekranlarına da fotoğraf yerleştirebiliyor ve Facebook üzerinden girişe izin veriyor. Uygulamanın Türkçe dil seçeneği ise maalesef bulunmuyor.
Ücretsiz olarak sunulan Picture Box uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/picture-box/8d1ea651-1333-4b01-90b9-0fb6721f42d2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Prensip olarak türkçe dil desteği olmayan hiçbir uygulamayı satın almadım hem android de hem windows d ve ios da......
Türkçe değil diye kimsenin kurmadığını düşünsene. Uygulama sahipleri "zaten Türkler'den kimse kullanmıyor neden Türkçe yapalım?" derler öyle değil mi?
Şu mantık yüzünden zaten günümüz konsol ve bilgisayar oyunlarında doğru düzgün Türkçe yok. Sen çok değer verdin de adamlar da sana değer versin.
Biraz ticari gözle bakın lütfen.