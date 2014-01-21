WP8 için Camera360 fotoğraf uygulaması güncellendi

Windows Phone platformunun öne çıkan başarılı fotoğraf uygulamalarından Camera360, yeni özellikler ile 1.8 sürümüne güncellendi.

Oldukça modern ve bir o kadar sade ara yüzü ile fotoğraf çekilmesi ve düzenlenmesi noktasında birçok farklı özellik ile gelen Camera360, manuel netleme imkanı sunuyor ve çekilen fotoğrafları direkt olarak Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlara aktarabiliyor. Yayınlanan 1.8 güncellemesiyle bazı modeller için çekim çözünürlüğü 1936 x 2592 piksel seviyesine geliştirilen uygulama, ayrıca WeChat paylaşma yeteneğine kavuşuyor ve eskiye oranla çok daha stabil ve hızlı çalışıyor.

Ücretsiz olarak sunulan Camera360 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/camera360/38397f3d-e54c-40d3-ae35-cebbaa23be1b