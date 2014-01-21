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WP8 için Camera360 fotoğraf uygulaması güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,5b
1
2
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 için Camera360 fotoğraf uygulaması güncellendi
Windows Phone platformunun öne çıkan başarılı fotoğraf uygulamalarından Camera360, yeni özellikler ile 1.8 sürümüne güncellendi.
Oldukça modern ve bir o kadar sade ara yüzü ile fotoğraf çekilmesi ve düzenlenmesi noktasında birçok farklı özellik ile gelen Camera360, manuel netleme imkanı sunuyor ve çekilen fotoğrafları direkt olarak Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlara aktarabiliyor. Yayınlanan 1.8 güncellemesiyle bazı modeller için çekim çözünürlüğü 1936 x 2592 piksel seviyesine geliştirilen uygulama, ayrıca WeChat paylaşma yeteneğine kavuşuyor ve eskiye oranla çok daha stabil ve hızlı çalışıyor.
Ücretsiz olarak sunulan Camera360 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/camera360/38397f3d-e54c-40d3-ae35-cebbaa23be1b Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
olağan_şüpheli 5 yıl
sık sık güncelleniyor gerçekten. keşke bütün yazılımcılar uygulamlarına bu kadar sahip cıksa.
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Balawitz 5 yıl
App store'daki fotoğraf uygulamalarının wp'a gelmesi lazım. Göz var nizam var bir tarafra iphone kamerası diğer tarafta nokia. Geliştiricilerden bunu erken fark eden kaymağı yiyecektir.
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