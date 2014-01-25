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WP8 için Flickr uygulaması 2flicka, son güncellemesiyle birçok yeni özellik kazandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,2b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 için Flickr uygulaması 2flicka, son güncellemesiyle birçok yeni özellik kazandı
Windows Phone 8 işletim sistemi telefonlar için geliştirilen resmi olmayan Flickr uygulaması 2flicka, birçok yeni özellik ile 1.4 sürümüne güncellendi.

Yahoo'nun popüler fotoğraf paylaşma ve depolama servisinin sunduklarını Windows Phone platformuna getirilen ve etkili bir kullanıcı deneyimi sunabilen 2flicka, yayınlanan 1.4 sürümüyle artık bildirim özelliğine kavuşuyor, canlı kutuda meydana gelen hatadan kurtuluyor, fotoğraflara notlar eklenmesine izin veriyor, yenilenmiş bir ana sayfa ve fotoğraf görüntüleme tasarımıyla geliyor, bünyesine Re-Flickr desteği ekleniyor ve son olarak her fotoğraf için eklenen durum menüsüyle farklı olanaklar sağlayabiliyor.
3 TL fiyat etiketiyle satılan 2flicka uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/2flicka/3ec30a84-2f6b-46ff-8b86-a09d70f4ee4e Yorum Yaz
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