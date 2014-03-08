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WP8 uyumlu HD Photo Viewer yeni bir güncelleme aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,1b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 uyumlu HD Photo Viewer yeni bir güncelleme aldı
Windows Phone 8 cihazlar için hazırlanan ve Türkçe dil desteğiyle fotoğraf görüntüleme noktasında görev yapan HD Photo Viewer uygulaması, yeni özelliklerle v3.4 sürümüne güncellendi.
WP8 cihazlar ile çekilen görüntülerin pan ve zoom yapıldığında genel performansı artırmak için kalitesinin düşürülmesi nedeniyle hazırlanan HD Photo Viewer, bu noktada devreye girerek fotoğrafları tam kaliteleri ve kesinliğiyle gözler önüne sererek daha iyi bir deneyim sunabiliyor. Türkçe destekli sade arayüzüyle kolay kullanılan uygulama, yayınlanan yeni sürümüyle ise şifre desteğine kavuşuyor, isme göre arama özelliği geliştiriliyor, 1080p cihazlar için yakınlaştırma seviye hesabı düzeltiliyor, siyah tema için zorlayan sayfa arkaplanı ve geçiş efektleri kaldırılıyor, ekran döndürmesiyle ilgili yeni bir seçenek ekleniyor, dahili e-posta şifresini bir kere ayarlandıktan sonra gizliyor ve son olarak dahi iyi Cinemagraph oynatma ile kullanıcı arayüzü ortaya koyuyor.
2 TL fiyat etiketiyle satılan HD Photo Viewer uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/hd-photo-viewer/9bf37929-1586-4c1a-b5f8-5c9e7597a2df Yorum Yaz
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