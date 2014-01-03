Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WP8 uyumlu HDR fotoğraf uygulaması 4Blend HDR güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,2b
1
2
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WP8 uyumlu HDR fotoğraf uygulaması 4Blend HDR güncellendi
Windows Phone platformu için Galazzo adlı yayıncı tarafından kısa süre önce kullanıma sunulan fotoğraf uygulaması 4Blend HDR, ilk güncellemesini aldı.
Oldukça sade ve bir o kadar kullanışlı olduğu belirtilen kullanıcı arayüzü ile gelen 4Blend HDR, Nokia'nın görüntüleme yazılım geliştirme kitini kullanıyor ve özellikle zor ışık şartlarında hem gölgelerin hem de parlak kısımların doğru bir pozlama ile çekilmesini sağlayabiliyor. İçerisinde birçok farklı filtre de yer alan uygulama, otomatik ya da manuel kontrol seçenekleriyle isteğe bağlı bir kullanım yapısı ortaya koyuyor ve aynı zamanda mikrofon desteğiyle ses komutları üzerinden de fotoğraf çekebiliyor. Yayınlanan 1.0.1 sürümüyle ise birçok kullanıcıdan gelen "Stabilite" sorunlarından arındırılan ve artık daha iyi bir kullanıcı deneyimi ortaya koyabilen 4Blend HDR, ayrıca kamera kamera flaşının kapatılması için yeni bir ayar seçeneğine de kavuşuyor.
Ücretsiz olarak sunulan 6 MB boyutundaki 4Blend HDR uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 


http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/4blend-hdr/b96f4b66-9966-49cb-93e3-9f534b46b532 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
olağan_şüpheli 5 yıl
uygulama 3 fotoyu çektikten sonra birleştirme işleminden sonra atıyordu.onu düzeltmişler en azından.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eofdred 5 yıl
bir cep telefonundaki en güzel fotoğraf çekme uygulaması bu olabilir eğer yayıncı ara yüzde geliştirmeler yaparsa.
nokia cameradaki auto modu hariç hiçbirşey eksik değil birde şu soldaki menü kaybolmuyor hiç.

hdr modunda ise her pozlama için pozlama süresinide değiştirebiliyor olduğumu keşfedince nirvanalara çıkmıştım harika bir uygulama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim