WP8 uyumlu HDR fotoğraf uygulaması 4Blend HDR güncellendi

Windows Phone platformu için Galazzo adlı yayıncı tarafından kısa süre önce kullanıma sunulan fotoğraf uygulaması 4Blend HDR, ilk güncellemesini aldı.

Oldukça sade ve bir o kadar kullanışlı olduğu belirtilen kullanıcı arayüzü ile gelen 4Blend HDR, Nokia'nın görüntüleme yazılım geliştirme kitini kullanıyor ve özellikle zor ışık şartlarında hem gölgelerin hem de parlak kısımların doğru bir pozlama ile çekilmesini sağlayabiliyor. İçerisinde birçok farklı filtre de yer alan uygulama, otomatik ya da manuel kontrol seçenekleriyle isteğe bağlı bir kullanım yapısı ortaya koyuyor ve aynı zamanda mikrofon desteğiyle ses komutları üzerinden de fotoğraf çekebiliyor. Yayınlanan 1.0.1 sürümüyle ise birçok kullanıcıdan gelen "Stabilite" sorunlarından arındırılan ve artık daha iyi bir kullanıcı deneyimi ortaya koyabilen 4Blend HDR, ayrıca kamera kamera flaşının kapatılması için yeni bir ayar seçeneğine de kavuşuyor.

Ücretsiz olarak sunulan 6 MB boyutundaki 4Blend HDR uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/4blend-hdr/b96f4b66-9966-49cb-93e3-9f534b46b532