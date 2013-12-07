WP8 uyumlu alternatif tarayıcı UC Browser güncellendi

Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefonlar içeriside gelen Internet Explorer'a alternatif olarak tercih edilen tarayıcı uygulamalarından UC Browser, yeni özelliklerle güncellendi.

Yayınlanan 3.2.1.364 güncellemesiyle kapatılsa bile arka planda indirme yapmaya devam edebilen uygulama, indirmelerin organize edilmesi için kategori geliştirmelerine kavuşuyor ve UC Browser artık sesli komutlara da destek veriyor.

Ücretsiz olarak elde edilebilen UC Browser WP8 uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/uc-browser-new-features-and-coming-next