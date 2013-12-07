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WP8 uyumlu alternatif tarayıcı UC Browser güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 uyumlu alternatif tarayıcı UC Browser güncellendi
Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefonlar içeriside gelen Internet Explorer'a alternatif olarak tercih edilen tarayıcı uygulamalarından UC Browser, yeni özelliklerle güncellendi.
Yayınlanan 3.2.1.364 güncellemesiyle kapatılsa bile arka planda indirme yapmaya devam edebilen uygulama, indirmelerin organize edilmesi için kategori geliştirmelerine kavuşuyor ve UC Browser artık sesli komutlara da destek veriyor.
Ücretsiz olarak elde edilebilen UC Browser WP8 uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.wpcentral.com/uc-browser-new-features-and-coming-next Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Reliq 5 yıl
Çeşitlilik iyidir ancak ie akıcılığını yakalayamıyor + bu tarayıcı üzerinden donanım habere yorum yazdığınızda Türkçe karakterler bozuk çıkıyor.

Edit, aynı mesajı birde uc ile yazayım,

Ã‡eÅŸitlilik iyidir ancak ie akÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yakalayamÄ±yor + bu tarayÄ±cÄ± Ã¼zerinden donanÄ±m habere yorum yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda TÃ¼rkÃ§e karakterler bozuk Ã§Ä±kÄ±yor.
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Nuvo' 5 yıl
olmamış bu browser ikidir kurup kaldırıyorum çünkü buglar var ve bir zaman sonra sapıtıyor . opera gelene kadar en iyisi ie .
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keremec 5 yıl
Opera mini isteriz :)
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71212514 5 yıl
ie iyi ama bi denemek için indiriyorum

Edit : 2 dk dayanabildim aşırı yavaş bir uygulama kaldırdım.
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mert1907 5 yıl
Uygulamalarin WP arayuzuyle uyumu cok iyi.
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