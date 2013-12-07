WP8 uyumlu alternatif tarayıcı UC Browser güncellendi

Haber Editörü
Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefonlar içeriside gelen Internet Explorer'a alternatif olarak tercih edilen tarayıcı uygulamalarından UC Browser, yeni özelliklerle güncellendi.
Yayınlanan 3.2.1.364 güncellemesiyle kapatılsa bile arka planda indirme yapmaya devam edebilen uygulama, indirmelerin organize edilmesi için kategori geliştirmelerine kavuşuyor ve UC Browser artık sesli komutlara da destek veriyor.
Ücretsiz olarak elde edilebilen UC Browser WP8 uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.wpcentral.com/uc-browser-new-features-and-coming-next Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Edit, aynı mesajı birde uc ile yazayım,
Ã‡eÅŸitlilik iyidir ancak ie akÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yakalayamÄ±yor + bu tarayÄ±cÄ± Ã¼zerinden donanÄ±m habere yorum yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda TÃ¼rkÃ§e karakterler bozuk Ã§Ä±kÄ±yor.
Edit : 2 dk dayanabildim aşırı yavaş bir uygulama kaldırdım.