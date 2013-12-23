WP8 uyumlu alternatif tarayıcı UC Browser yeni özelliklerle güncellendi

Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefonlar içerisinde gelen Internet Explorer'a alternatif olarak tercih edilen tarayıcı uygulamalarından UC Browser, yeni özelliklerle 3.3.0.358 sürümüne güncellendi.

Yayınlanan yeni güncellemesiyle başlangıç ekranına sevilen özelliklerin ya da internet sitelerinin sabitlenmesine imkan tanıyan UC Browser, ayrıca artık Wi-Fi kablosuz bağlantı üzerinden aynı ağda bulunan kişiler ile indirilmiş dosyaların paylaşılmasına izin veriyor, eskiye oranla daha iyi bir site navigasyonu sunuyor, Facebook ya da diğer internet siteleri üzerinden mevcut konumu paylaşabiliyor ve canlı kutucuk ile yılbaşı dönemine uygun bir açılış ekranına kavuşuyor.

Ücretsiz olarak elde edilebilen UC Browser WP8 uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.









http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/uc-browser/6cda5651-56b9-48b0-8771-91dbc188f873