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WP8 uyumlu alternatif tarayıcı UC Browser yeni özelliklerle güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 uyumlu alternatif tarayıcı UC Browser yeni özelliklerle güncellendi
Windows Phone 8 işletim sistemli akıllı telefonlar içerisinde gelen Internet Explorer'a alternatif olarak tercih edilen tarayıcı uygulamalarından UC Browser, yeni özelliklerle 3.3.0.358 sürümüne güncellendi.
Yayınlanan yeni güncellemesiyle başlangıç ekranına sevilen özelliklerin ya da internet sitelerinin sabitlenmesine imkan tanıyan UC Browser, ayrıca artık Wi-Fi kablosuz bağlantı üzerinden aynı ağda bulunan kişiler ile indirilmiş dosyaların paylaşılmasına izin veriyor, eskiye oranla daha iyi bir site navigasyonu sunuyor, Facebook ya da diğer internet siteleri üzerinden mevcut konumu paylaşabiliyor ve canlı kutucuk ile yılbaşı dönemine uygun bir açılış ekranına kavuşuyor.
Ücretsiz olarak elde edilebilen UC Browser WP8 uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 



http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/uc-browser/6cda5651-56b9-48b0-8771-91dbc188f873 Yorum Yaz
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Sanki Bana Pele 5 yıl
Karakter sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± var mÄ± hala? Kontrol..

Edit: Hala rezalet. IE akar.
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Nokia Specialist 5 yıl
Androidde, iOS'ta, Windows Phone'da en iyi alternatif tarayıcı. Kesinlikle tavsiye ederim Java'lı telefonumu canlandırmıştı resmen
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MrtAltg 5 yıl
Olmamış bu ie ye devam şu an için en iyi halen ie
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underzero21 5 yıl
BakalÃ„Â±m olmuÃ…Å¸ mu? Edit:olmamis
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insunwetrust 5 yıl
Foruma yazılan mesajlar random gülünmüş gibi çıkıyordu, düzeltildi mi acaba o?
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