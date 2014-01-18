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WP8 uyumlu fotoğraf uygulaması 1Shot güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,4b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 uyumlu fotoğraf uygulaması 1Shot güncellendi
Windows Phone 8 cihazlar için Invoke adlı geliştirici tarafından hazırlanan fotoğraf uygulaması 1Shot, yeni özelliklerle 1.0.0.2 sürümüne güncellendi.  
Sade arayüzü üzerinden fotoğraf çekilmesine ve barındırdığı filtrelerle de bu fotoğrafların düzenlenmesine imkan tanıyan 1Shot, hazırlanan içerikleri SkyDrive bulut depolama servisine aktarabiliyor ve birçok farklı cihaz ile tam performans vererek çalışma gösterebiliyor. Yayınlanan 1.0.0.2 sürümüyle ISO, enstantane hızı ve beyaz dengesi için kaydırma yapısı kullanıcılar tarafından seçilebilen ayarlar ile değiştirilen uygulama, aynı zamanda otomatik netleme moduyla alakalı bir yeniliğe de kavuşuyor.
Ücretsiz olarak sunulan 1Shot uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.wpcentral.com/app-update-roundup-nokia-app-folder-gets-bumped-alongside-netflix Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hi Guy 5 yıl
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.3 sürümü geldiğinde lütfen haber yapın çok merak ediyorum
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