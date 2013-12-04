WP8 uyumlu Instagram uygulamas 6tag, otomatik şifre sıfırlama sorunu için güncellendi

Resmi Instagram uygulaması kullanıma sunulana kadar Windows Phone platformuna bu servisin getirdiklerini başarılı olarak taşıyan 6tag uygulaması, 2.2.3 sürümüne güncellendi.

Yazılımcı Rudy Huyn tarafından hazırlanan 6tag uygulaması, yayınlanan 2.2.3 sürümüyle birçok kullanıcının yaşadığı otomatik şifre sıfırlama sorunundan kurtulmuş ve ufak bazı diğer düzeltmelere kavuşmuş durumda. Kullanıcılardan gelen bildirimleri iyi değerlendiren Huyn, WP8 platformu için hazırladığı uygulamalarını geliştirmeye devam ediyor.

Ücretsiz olarak sunulan 6tag Instagram uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/6tag/7d795cdf-fb1b-4bdf-8f5e-76eb19f7079e