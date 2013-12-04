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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WP8 uyumlu Instagram uygulamas 6tag, otomatik şifre sıfırlama sorunu için güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 uyumlu Instagram uygulamas 6tag, otomatik şifre sıfırlama sorunu için güncellendi
Resmi Instagram uygulaması kullanıma sunulana kadar Windows Phone platformuna bu servisin getirdiklerini başarılı olarak taşıyan 6tag uygulaması, 2.2.3 sürümüne güncellendi.
Yazılımcı Rudy Huyn tarafından hazırlanan 6tag uygulaması, yayınlanan 2.2.3 sürümüyle birçok kullanıcının yaşadığı otomatik şifre sıfırlama sorunundan kurtulmuş ve ufak bazı diğer düzeltmelere kavuşmuş durumda. Kullanıcılardan gelen bildirimleri iyi değerlendiren Huyn, WP8 platformu için hazırladığı uygulamalarını geliştirmeye devam ediyor.
Ücretsiz olarak sunulan 6tag Instagram uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/6tag/7d795cdf-fb1b-4bdf-8f5e-76eb19f7079e Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nokia Specialist 5 yıl
İnstagram a alternatif en iyi uygulama
umarım android ve iOS a da çıkarır
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olağan_şüpheli 5 yıl
hala 6tag kullanıyorum.
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