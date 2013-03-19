Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Wacom'dan 13" ekran boyutuna sahip yeni Cintiq 13HD

6 yıl
2b
1
6
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Wacom'dan 13

Tasarım konusunda ürettiği çok başarılı grafik tablet modelleri ile tanıdığımız ve kısa bir süre önce resmi Facebook sitesi üzerinden takipçilerine kendi başına çalışabilen yeni bir tablet bilgisayar modelini müjdeleyen dünyaca ünlü Wacom, Cintiq ailesine 13" ekran boyutuna sahip yeni modelini ekledi.
Wacom tarafından duyurulan Cintiq 13HD, Cintiq ailesinin 24HD ve 22HD modellerinden sonra en küçük ekran boyutuna sahip modeli olma özelliği taşıyor. 375x248x14mm boyutlara ve 1.5kg ağırlığa sahip olan model üzerinde, 250cd/m2 parlaklığa ve 16.7 milyon renk gösterebilme kapasitesine sahip 13.3" 1920x1080 FullHD LED ekran ve tasarım işlemlerini hızlandırabilecek kısa yol tuşları yer alıyor.
 
Wacom'dan 13
Wacom'dan 13
Diğer Cintiq modellerinde de olduğu gibi kendi başına ayakta durabilmesini sağlayan ayağı bulunan Cintiq 13HD, çıkartılabilir bu ayağı sayesinde zemine sıfır, 22°, 35° ve 50° açılarla kullanılabiliyor. Beraberinde 2048 basınç seviyesine sahip kablosuz, farklı açılarda çalışabilen ve pil içermeyen Wacom Pro kalem ile gelen Cintiq 13HD, yer sorunu olan ya da daha taşınabilir bir grafik tablet isteyenler için harika bir çözüm ortaya koyuyor. Ayrıca grafik tablet yanında farklı bilgisayar modellerine bağlanmasına yarayan kablolar da yer alıyor.
Wacom'un kendi sitesi ve diğer satış noktaları üzerinde Nisan ayında satışına bağlanacak olan yeni  Cintiq 13HD, 749 pound fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
http://www.wacom.com/products/pen-displays/cintiq/cintiq-13hd 
 
Wacom'dan 13

http://www.wacom.com/products/pen-displays/cintiq/cintiq-13hd Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
marancı
Kalemi çok güzel. Samsung da ekstra böyle elde daha güzel oturacak kalem verse keşke note cihazlarının yanında

Note uyumlu wacom kalemleri deneyebilirsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 6 yıl
korayus
myhotyroBirkaç saat önce Sandiskin 32 ve 64 GB microSD karlarda olan sorununu kabul ettiğini belirten haber vardı. Haberi ve altındaki tartışmaları silmişler. Bu nasıl ciddiyetsizliktir. Sandisk distributörüne mi ait bu site.
Ben de farkettim ve üzüldüm açıkcası...

Haberleri siliyorlar, dedikodular diz boyu. Artık kime yalakalık yapıyorlarsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korayus 6 yıl
myhotyro
Birkaç saat önce Sandiskin 32 ve 64 GB microSD karlarda olan sorununu kabul ettiğini belirten haber vardı. Haberi ve altındaki tartışmaları silmişler. Bu nasıl ciddiyetsizliktir. Sandisk distributörüne mi ait bu site.

Ben de farkettim ve üzüldüm açıkcası...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Relative Minors 6 yıl
kısmetse alacağım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marancı 6 yıl
Kalemi çok güzel. Samsung da ekstra böyle elde daha güzel oturacak kalem verse keşke note cihazlarının yanında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 6 yıl
Birkaç saat önce Sandisk'in 32 ve 64 GB microSD karlarda olan sorununu kabul ettiğini belirten haber vardı. Haberi ve altındaki tartışmaları silmişler. Bu nasıl ciddiyetsizliktir. Sandisk distributörüne mi ait bu site.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim