Wacom'dan 13" ekran boyutuna sahip yeni Cintiq 13HD









Tasarım konusunda ürettiği çok başarılı grafik tablet modelleri ile tanıdığımız ve kısa bir süre önce resmi Facebook sitesi üzerinden takipçilerine kendi başına çalışabilen yeni bir tablet bilgisayar modelini müjdeleyen dünyaca ünlü Wacom, Cintiq ailesine 13" ekran boyutuna sahip yeni modelini ekledi.

Wacom tarafından duyurulan Cintiq 13HD, Cintiq ailesinin 24HD ve 22HD modellerinden sonra en küçük ekran boyutuna sahip modeli olma özelliği taşıyor. 375x248x14mm boyutlara ve 1.5kg ağırlığa sahip olan model üzerinde, 250cd/m2 parlaklığa ve 16.7 milyon renk gösterebilme kapasitesine sahip 13.3" 1920x1080 FullHD LED ekran ve tasarım işlemlerini hızlandırabilecek kısa yol tuşları yer alıyor.

Diğer Cintiq modellerinde de olduğu gibi kendi başına ayakta durabilmesini sağlayan ayağı bulunan Cintiq 13HD, çıkartılabilir bu ayağı sayesinde zemine sıfır, 22°, 35° ve 50° açılarla kullanılabiliyor. Beraberinde 2048 basınç seviyesine sahip kablosuz, farklı açılarda çalışabilen ve pil içermeyen Wacom Pro kalem ile gelen Cintiq 13HD, yer sorunu olan ya da daha taşınabilir bir grafik tablet isteyenler için harika bir çözüm ortaya koyuyor. Ayrıca grafik tablet yanında farklı bilgisayar modellerine bağlanmasına yarayan kablolar da yer alıyor.

Wacom'un kendi sitesi ve diğer satış noktaları üzerinde Nisan ayında satışına bağlanacak olan yeni Cintiq 13HD, 749 pound fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.wacom.com/products/pen-displays/cintiq/cintiq-13hd

http://www.wacom.com/products/pen-displays/cintiq/cintiq-13hd