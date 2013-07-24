Watermark Pro, fotoğraflar üzerine birçok farklı veri ya da objeyi kolayca ekleyebiliyor

Mac OSX 10.7 ve üzeri işletim sistemine sahip bilgisayar modelleri için Cf/x adlı geliştirici tarafından hazırlanan Watermark Pro uygulaması, sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekiyor.

İçerisine yüklenen fotoğrafların üzerine sade ara yüzü aracılığıyla yazılar yazılmasına, daha önceden ya da program içerisinde hazırlanmış logolar eklenmesine, GPS destekli fotoğraf makineleri ya da akıllı cep telefonları ile çekilmiş fotoğrafların verileri sayesinde haritalar hazırlanmasına ve son olarak farklı amaçlar için kullanılabilecek QR kodlarının fotoğraflar üzerine konumlandırılmasına izin verebiliyor. Ayrıca çekim değerlerini de otomatik olarak fotoğraflar üzerinde yerleştirebilen Watermark Pro uygulaması, birçok fotoğrafın otomatik olarak düzenlemesine de imkan sağlıyor.

Sağladığı başarılı özellikler yanında kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan Watermark Pro uygulamasına, Mac App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





http://appshopper.com/mac/utilities/watermark-pro