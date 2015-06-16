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Web için Skype beta herkesin kullanımına açıldı

3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Web için Skype beta herkesin kullanımına açıldı
 
Anlık mesajlaşma ve video tabanlı sohbet denildiği zaman akıllara gelen ilk servislerden Skype'in standart tarayıcılar üzerinden erişilebilen web sürümü dünya genelinde herkesin kullanıma açıldı.
Haziran ay içerisinde sadece Amerika ve İngiltere merkezli olarak test sürecine sokulan Web için Skype beta, Microsoft'un resmi Skype bloğu üzerinden verdiği bilgiye göre dünyanın heryerinden (Türkçe dil desteği dahil) erişilebilir hale getirildi. Daha önceki Skype görüşmelerini ve kişileri otomatik olarak alan Web için Skype beta, tek bir arama merkeziyle de keşfi hızlandırıyor ve genel olarak erişimi daha kolay hale getiriyor.
Kullanmak için elbette Skype hesabına ihtiyaç duyan servise direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.ubergizmo.com/2015/06/skype-for-web-beta-open-all-countries/?utm_source=mainrss Yorum Yaz
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FreeRun 3 yıl
Outlook.com üzerindeki gayat iyiydi bozmuşlar, çakallar mobile yönelsinler diye yapıyor bunları, kendi uygulamasında simge birimine küçültme yok.
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Seefoo 3 yıl
Outlook güncellemesinden hiç memnun değilim şahsen.Kimin çevrim içi olup olmadığı anlaşılmıyor yeni arayüzde.
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catlion 3 yıl
Outlook.com üzerindeki sohbet eklentiside tamamen yeni bir arayüzle Skype olarak güncellendi..
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