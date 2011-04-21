Western Digital son çeyrekte 50 milyon disk sattı

Seagate'den sonra, en büyük rakibi olan Western Digital da 2011 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında gelirleri 2.64 milyar dolar seviyesinden 2.25 milyar dolara gerileyen firma, 50 milyon adetlik sabit disk satışı ile bir kez daha Seagate'den (49 milyon) daha fazla disk satmayı başardı.

Net kârını 146 milyon dolar (bir önceki çeyrekte 400 milyon dolardı) olarak açıklayan Western Digital'in faaliyetlerinden elde ettiği gelir ise 313 milyon dolar oldu. Nakit ve nakte eşdeğer varlıkları 3.2 milyar dolar olan şirket, bunların önemli bir kısmını geçtiğimiz aylarda açıkladığı Hitachi'nin disk bölümünü satın alma işlemleri için kullanacak.

Western Digital içerisinde bulunduğumuz çeyrekte 2.2 milyar dolar ile 2.25 milyar dolar arasında gelir elde edeceğini öngörüyor.