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Western Digital son çeyrekte 50 milyon disk sattı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate'den sonra, en büyük rakibi olan Western Digital da 2011 mali yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında gelirleri 2.64 milyar dolar seviyesinden 2.25 milyar dolara gerileyen firma, 50 milyon adetlik sabit disk satışı ile bir kez daha Seagate'den (49 milyon) daha fazla disk satmayı başardı.

Net kârını 146 milyon dolar (bir önceki çeyrekte 400 milyon dolardı) olarak açıklayan Western Digital'in faaliyetlerinden elde ettiği gelir ise 313 milyon dolar oldu. Nakit ve nakte eşdeğer varlıkları 3.2 milyar dolar olan şirket, bunların önemli bir kısmını geçtiğimiz aylarda açıkladığı Hitachi'nin disk bölümünü satın alma işlemleri için kullanacak.

Western Digital içerisinde bulunduğumuz çeyrekte 2.2 milyar dolar ile 2.25 milyar dolar arasında gelir elde edeceğini öngörüyor.


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alpa07 8 yıl
dünyanın parası
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DH Misafiri 8 yıl
ssd konusunda nerdeyse öncül olan bi firma wd fakat türkiyede pek az.
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anexiety1 8 yıl
Bu kadar disk satmışlar.. bula bula en sesli olanı beni bulmuş demek ki
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sertacarslan 8 yıl
2.25 milyar dolar net satış ve 146 milyon dolar net kar mı???
Ciddi bir ar-ge gideri var anlaşılan, inşallah ssd'ler içindir.
Nne cost-cutting yapılır bu şirkette :)
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draconist 8 yıl
Seagate'den sonra, virgül koyuması gerekir. Koymayınca sanki X bir firma var, Seagate ve WD o firmanın en büyük rakipleri gibi anlaşılıyor.
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