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Western Digital'ın Tayland'daki disk üretimi normale dönüyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
25,4b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayland'da yaşanan sel felaketinin neden olduğu yaralar yavaş yavaş ta olsa sarılıyor. Ülkede yaşam adım adım normale dönerken, sabit disk üreticileri de toparlanma çalışmalarını sürdürüyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere küresel sabit disk üretiminin neredeyse yarısı Tayland'da gerçekleştiriliyor ve yaşanan sel felaketi  başta Western Digital olmak üzere büyük üreticilerin fabrikalarını kullanılamaz hale getirmiş buna bağlı olarak sabit disk fiyatları son yılların en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Western Digital cephesinden gelen haberlere bakılırsa, Tayland'ın Bang Pa-in bölgesinde yer alan ve sel felaketinde sular altında kaldığı için kullanılamaz hale gelen fabrika, tadilat sürecinin ardından birkaç gün önce yeniden üretime başladı. Fabrikada kapasite kullanımı henüz %100'e ulaşmış olmasa da çalışmaların hız kesmeden devam ettiği bildiriliyor. Diğer taraftan sektördeki arz sıkıntısı da sürüyor. Normalleşme çalışmaları devam ederken diğer taraftan en iyi ihtimalle Mart ayına kadar sektörün ihtiyaç duyduğu oranda disk sağlanamayabileceği ifade ediliyor.
Western Digital'a göre pazardaki Aralık ayı sabit disk satışları 120 milyon adetle sınırlı kalacak ve bunun en önemli nedeni üretim hattındaki sıkıntılar. Tüm bu gelişmeler depolama sektöründeki dengeleri de etkiliyor. Araştırma kuruluşları,  Seagate-Western Digital rekabetinde selden daha az etkilenen Seagate'in avantajlı olduğu ve %31'er pazar payına sahip olan iki firma arasındaki rekabetin Seagate lehine değişerek şirketin pazar payını arttırabileceği öngörülüyor. Sabit disk fiyatlarındaki artışın SSD satışlarına ne derece yansıyacağı ise henüz bilinmiyor zira sel felaketine reaksiyon olarak  SSD fiyatlarında göze çarpan radikal herhangi bir değişim bulunmuyor. 

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Zaman Ötesi 7 yıl en beğenilen
Ülkemizin sevimli ithalatçıları daha 6 ay fiyat indirimine gitmez
ha gider %100 artan piyasayı %50 indirir öyle satar üstündeki kaymağı yer

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RM36CB 7 yıl
ssd lerin fiyatlari duser mi acaba?
ssd ye gecmeyi dusunuyorum ama
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bergun76 7 yıl
Fiyatlar normal seviyeye bir gelsin iki adet 2 TB'lik HDD alıp sırf merakımdan RAID yapacağım.

Bakalım ne zaman fiyatlar normale dönecek.
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DH Misafiri 7 yıl
Herkes böyle mutlu bir haber bekliyordu....
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semih37 7 yıl
gebze tse labaratuarı nı hatırladım resmi görünce bir sürü cihaz kullanılamayacak hale gelmişti

umarım yeni bir sel felaketine karşı önlem almışlardır
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Recharged 7 yıl
Umarım kısa sürede fiyatlarda eski haline gelir.
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alpa07 7 yıl
Bizim ülkeye teknolıji 1 sene sonra geliyor:D 1 sene sonra indirimler başlar :D
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E_Aydin35 7 yıl
ya Adamları sel vurmuş maddi manevi kayıp yapmışlar eee ne yapsınlar adamlar kayıplarını kapatmak için ucuzamı satsınlar :))) :D tabi fiyat artımı yapıcaklar.
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DigitalWorld 7 yıl
isyankar_emre

ya Adamları sel vurmuş maddi manevi kayıp yapmışlar eee ne yapsınlar adamlar kayıplarını kapatmak için ucuzamı satsınlar :))) :D tabi fiyat artımı yapıcaklar.


Kaskoyla sigortayı da haybeye yapıyorlar zaten.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

ya Adamları sel vurmuş maddi manevi kayıp yapmışlar eee ne yapsınlar adamlar kayıplarını kapatmak için ucuzamı satsınlar :))) :D tabi fiyat artımı yapıcaklar.

İsyan etmen gerekirken neler diyorsun
Nik Mesaj uyumsuzluğu
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Aklıkayınca 7 yıl
Selden önce 640gb lik hdd yi 70tl den almıştım vatandan ne kadar da şanslıymışım halbuki :D
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symbiat 7 yıl
Ben bile babam için bir ofis pc si toplamayı düşünüyordum, disklerdeki fiyatı görünce madem cepden 300 lira çıkıyor hdd için, gider alırım 60gb ssd 500mb okuma 500mb yazma hızıyla hem babam yavaşlıktan şikayet edemez hemde zaten ona 40gb disk bile yeterde artar dedim.
Bir çok arkadaşada aynını öneriyorum. Kapasiteden çok bir disk olsunda iş görsün deniyorsa ssd lere yönelmenin tam zamanı. en azındna paranızın karşılığını alırsınız. 280 lira Corsair Force3 60GB sistem diski için ideal.
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oeste 7 yıl
Burda uzun süre fiyatlar pahalı kalıcağından dolayı şu modeli almak daha mantıklı.

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SeReFLi***** 7 yıl
Tamamiyle arz talep meselesidir bu konu. Bende 2 TB lık bir hard disk alacaktım.Fiyatlar çok yüksek.
Üretim oldukça düşünce pazardaki malların da fiyatı o derece artar. Asıl sorun,
Distrubitorlerin düşen fiyatları(üreticiden alırken ki) tüketiciye ne zaman yansıtacaklarıdır ki, bunun da cevabı kriz doneminde yuksek maliyetle aldıkları stokların tamamını eritmeden fiyatta indirim yapmazlar. Ama bizim uyanıklar bir altı ay daha bu şekilde satarlarsa şaşırmamak gerek.
Yapılacak en iyi şey ihtiyaçları kısıp fiyat indirimine zorlamak.
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Batuist 7 yıl
daha dün fiyatlar üzerinde bir inceleme yapmıştım ve gelinen son durumu görünce ağzım açık kaldı.. disk fiyatları neredeyse %300 fırlamış yuh dedim.. BU kadar mı olur... ne kadar da düşürseler yine ithalatçılar hazır fiyatlar yükselmişken çıkardıkları kadar indirime gitmezler.. Türk insanı böyle maalesef.. Yabancının yapmayacağını kendi vatandaşına yapan ender insan türüyüz..
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bocekgrafik 7 yıl
Fiyatlarda düşüş olsa bile bariz düşüşler olmayacaktır. Yani eski fiyatları artık unutun. Fiyatlardaki artıştan ilk kaymağı ithalatçılar yemişken, WD bu payı kendisine alacaktır. Çünkü üretim maliyetlerinin arttığını gerekçe göstererek ithalatçılara sattığı fiyatı yükseltecektir. İthalatçılar ise fiyatı daha fazla artıramayacak, belki talebin azalmasına bağlı olarak fiyat kırmak zorunda kalacaklardır. Bu arada yine zarar etmeyecek, onların deyişiyle sadece kârdan zarar edecek, yani kâr oranları düşecektir, yine zarar etmeyeceklerdir.

Ancak fiyatların ilk tavan yaptığı aradaki elde ettikleri kazanç, onların daha önceki belki birkaç yılda elde ettikleri kazanca denk olduğu için, tabiri caizse zaten malı gütürmüş oldular bile...
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