Western Digital'ın Tayland'daki disk üretimi normale dönüyor

Tayland'da yaşanan sel felaketinin neden olduğu yaralar yavaş yavaş ta olsa sarılıyor. Ülkede yaşam adım adım normale dönerken, sabit disk üreticileri de toparlanma çalışmalarını sürdürüyor. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere küresel sabit disk üretiminin neredeyse yarısı Tayland'da gerçekleştiriliyor ve yaşanan sel felaketi başta Western Digital olmak üzere büyük üreticilerin fabrikalarını kullanılamaz hale getirmiş buna bağlı olarak sabit disk fiyatları son yılların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Western Digital cephesinden gelen haberlere bakılırsa, Tayland'ın Bang Pa-in bölgesinde yer alan ve sel felaketinde sular altında kaldığı için kullanılamaz hale gelen fabrika, tadilat sürecinin ardından birkaç gün önce yeniden üretime başladı. Fabrikada kapasite kullanımı henüz %100'e ulaşmış olmasa da çalışmaların hız kesmeden devam ettiği bildiriliyor. Diğer taraftan sektördeki arz sıkıntısı da sürüyor. Normalleşme çalışmaları devam ederken diğer taraftan en iyi ihtimalle Mart ayına kadar sektörün ihtiyaç duyduğu oranda disk sağlanamayabileceği ifade ediliyor.

Western Digital'a göre pazardaki Aralık ayı sabit disk satışları 120 milyon adetle sınırlı kalacak ve bunun en önemli nedeni üretim hattındaki sıkıntılar. Tüm bu gelişmeler depolama sektöründeki dengeleri de etkiliyor. Araştırma kuruluşları, Seagate-Western Digital rekabetinde selden daha az etkilenen Seagate'in avantajlı olduğu ve %31'er pazar payına sahip olan iki firma arasındaki rekabetin Seagate lehine değişerek şirketin pazar payını arttırabileceği öngörülüyor. Sabit disk fiyatlarındaki artışın SSD satışlarına ne derece yansıyacağı ise henüz bilinmiyor zira sel felaketine reaksiyon olarak SSD fiyatlarında göze çarpan radikal herhangi bir değişim bulunmuyor.