Wexler'dan sık sık seyahat edenlere özel güneş panelli şarj cihazı: Wexler.Sun

Karşımıza daha önce 9.7-inç boyutunda dokunmatik ekrana ve Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemine sahip tableti ile çıkan Wexler firması, yepyeni bir ürünün daha satışına başladı.

Rusya pazarına giriş yapan Wexler.Sun, 90 x 40 x 8.5 mm ebatlarında - 45 gram ağırlığında tasarlanmış ve pembe, gri, yeşil, turuncu, siyah, mavi olmak üzere tüketicilerin beğenisine göre 6 farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Sık sık seyahat edenlerin hedef alındığı Wexler.Sun'ın bünyesinde batarya bulunuyor ve bu batarya sayesinde, cep telefonu, akıllı telefon, e-kitap, MP3 / MP4 çalar ve dijital kameralar yolculuk esnasında şarj edilebilmekte. Wexler.Sun'ın bünyesinde barındırdığı bataryanın şarj edilmesi için de cihazın bir yüzü güneş paneliyle kaplanmış. Buna ek olarak Wexler.Sun'ın bataryasını bilgisayarınızla yapacağınız USB bağlantısıyla veya prize takarak doldurabiliyorsunuz. Wexler.Sun'ın bataryasının kullanılmadığı durumlarda 6 ay boyunca boşalmadığını belirtelim.

Yeni ürün Rusya'da 31.7$ fiyat etiketiyle satılmakta. Diğer pazarlara ilişkin açıklama ise yapılmadı.

