WhatsApp bugüne kadar ki ulaştığı ilginç rakamları istatistik olarak paylaştı

Haber Editörü
2009 yılında Jan Koum ve Brian Acton tarafından kurulan WhatsApp, 800 milyon aktif kullanıcı ile Twitter'ı geride bıraktı ve bir numaralı mesajlaşma uygulaması haline geldi. Sadeliğinden çok fazla ödün vermeden yavaş yavaş yeni teknolojileri kullanıcılara sunmaya başlayan uygulama Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınmıştı.
Koum ve Acton 2007 yılında Yahoo bünyesinde iken ayrılmış ve Facebook'a iş için başvurmuştu. Ancak buradan red cevabı alan ikili daha sonra Twitter'ın iş teklifini de kabul etmedi.
Yola kendi kurdukları WhatsApp INC. ismindeki şirketle devam kararı alan ikili aynı yıl uygulamalarını çeşitli platformlarda hayata geçirmeye başladı. Sonrasında ise bugünlere gelindi.
Geliştirici ekip toplamda 55 kişiden oluşuyor. Facebook öncesi Google uygulamayı satın almak için 10 milyar dolar ile şirketin kapısını çalmış. Ancak tercih Facebook'dan yana olmuş.
Bir kullanıcının haftalık olarak uygulamaya ayırdığı süre 195 dakika. Ocak ayında günlük 30 milyar mesaj sayısına ulaşılırken, sesli not sayısı da 200 milyon olarak gerçekleşmiş. Günlük olarak paylaşılan fotoğraf sayısı 700 milyon, video sayısı 100 milyon olmuş.
Günlük 1 milyon yeni kaydın yapıldığı uygulamanın diğer benzer mesajlaşma uygulamaları ile birlikte 2018 yılına kadar telekom operatörlerine toplamda 386 milyar dolar kaybettireceği tahmin ediliyor.
Uygulamada en aktif ülke Hindistan ve aktif kullanıcıların yüzde 10'u buradan geliyor. İnternette paylaşılan özçekimlerin yüzde 27'si WhatsApp ile yapılıyor. Kullanıcıların yüzde 72'si uygulamayı hergün kontrol ediyor. Bir kullanıcı aylık ortalama 1000 mesaj yazıyor.
İstatistik uygulamanın başarısını gösterirken aslında bizim de WhatsApp ile ne kadar fazla zaman geçirdiğimizi gösteriyor. Haftalık ortalama 195 dakikalık süre hiç de azımsanacak gibi değil. Bir dönem bu rakamlar Facebook için konuşulurdu. Ancak görülen o ki yeni trend mesajlaşma uygulamalarına doğru kayıyor.
http://www.phonearena.com/news/WhatsApp-infographic-reveals-interesting-facts-about-the-messaging-app_id69707 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Rakam sayıları yazılı olarak gösteren sembollerdir, nicelik belirtmez. Yanlış kullanılmış.
facebooka tonla paraya satıldı.
Anneannemin bile kullandığı bir uygulama, bu verilere ulaşması normal bence
Editör yazdığına pişman oldu.
Kimse olayla ilgili yorum yapmamış neredeyse.
Tabii insanlar sms değil artık internet paketi alıyor. Haliyle burada sms'ten para kaybından söz ederken internet paketi gelirini de hesaba katıp öyle bulmak lazım zararı.
:)
Peki sayın TDK yetkilisi, cümlede 'rakam' kelimesi doğru mu kullanılmış?
:)
Bu cümle enteresan. Bu veriye nasıl ulaşmışlar? Sadece ön kamera kullanımı ile ölçemezler herhalde!
di mi ama? kesin resimlere guldukleri bile oluyordur :)
Resimlerdeki yüzleri seçmek onlar için bu kadar kolayken selfie yaptıklarını anlamaları pek de zor olmasa gerek
Yazıda hata var 386 Million dediğimiz rakam 386 Billion olsaydı 386 Milyar olurdu,olması gereken 386 Milyondur.