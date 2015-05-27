WhatsApp bugüne kadar ki ulaştığı ilginç rakamları istatistik olarak paylaştı

2009 yılında Jan Koum ve Brian Acton tarafından kurulan WhatsApp, 800 milyon aktif kullanıcı ile Twitter'ı geride bıraktı ve bir numaralı mesajlaşma uygulaması haline geldi. Sadeliğinden çok fazla ödün vermeden yavaş yavaş yeni teknolojileri kullanıcılara sunmaya başlayan uygulama Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınmıştı.





Koum ve Acton 2007 yılında Yahoo bünyesinde iken ayrılmış ve Facebook'a iş için başvurmuştu. Ancak buradan red cevabı alan ikili daha sonra Twitter'ın iş teklifini de kabul etmedi.





Yola kendi kurdukları WhatsApp INC. ismindeki şirketle devam kararı alan ikili aynı yıl uygulamalarını çeşitli platformlarda hayata geçirmeye başladı. Sonrasında ise bugünlere gelindi.





Geliştirici ekip toplamda 55 kişiden oluşuyor. Facebook öncesi Google uygulamayı satın almak için 10 milyar dolar ile şirketin kapısını çalmış. Ancak tercih Facebook'dan yana olmuş.





Bir kullanıcının haftalık olarak uygulamaya ayırdığı süre 195 dakika. Ocak ayında günlük 30 milyar mesaj sayısına ulaşılırken, sesli not sayısı da 200 milyon olarak gerçekleşmiş. Günlük olarak paylaşılan fotoğraf sayısı 700 milyon, video sayısı 100 milyon olmuş.





Günlük 1 milyon yeni kaydın yapıldığı uygulamanın diğer benzer mesajlaşma uygulamaları ile birlikte 2018 yılına kadar telekom operatörlerine toplamda 386 milyar dolar kaybettireceği tahmin ediliyor.





Uygulamada en aktif ülke Hindistan ve aktif kullanıcıların yüzde 10'u buradan geliyor. İnternette paylaşılan özçekimlerin yüzde 27'si WhatsApp ile yapılıyor. Kullanıcıların yüzde 72'si uygulamayı hergün kontrol ediyor. Bir kullanıcı aylık ortalama 1000 mesaj yazıyor.





İstatistik uygulamanın başarısını gösterirken aslında bizim de WhatsApp ile ne kadar fazla zaman geçirdiğimizi gösteriyor. Haftalık ortalama 195 dakikalık süre hiç de azımsanacak gibi değil. Bir dönem bu rakamlar Facebook için konuşulurdu. Ancak görülen o ki yeni trend mesajlaşma uygulamalarına doğru kayıyor.

http://www.phonearena.com/news/WhatsApp-infographic-reveals-interesting-facts-about-the-messaging-app_id69707