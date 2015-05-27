Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp bugüne kadar ki ulaştığı ilginç rakamları istatistik olarak paylaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,7b
1
23
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WhatsApp bugüne kadar ki ulaştığı ilginç rakamları istatistik olarak paylaştı

2009 yılında Jan Koum ve Brian Acton tarafından kurulan WhatsApp, 800 milyon aktif kullanıcı ile Twitter'ı geride bıraktı ve bir numaralı mesajlaşma uygulaması haline geldi. Sadeliğinden çok fazla ödün vermeden yavaş yavaş yeni teknolojileri kullanıcılara sunmaya başlayan uygulama Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınmıştı.

Koum ve Acton 2007 yılında Yahoo bünyesinde iken ayrılmış ve Facebook'a iş için başvurmuştu. Ancak buradan red cevabı alan ikili daha sonra Twitter'ın iş teklifini de kabul etmedi. 

Yola kendi kurdukları WhatsApp INC. ismindeki şirketle devam kararı alan ikili aynı yıl uygulamalarını çeşitli platformlarda hayata geçirmeye başladı. Sonrasında ise bugünlere gelindi. 

Geliştirici ekip toplamda 55 kişiden oluşuyor. Facebook öncesi Google uygulamayı satın almak için 10 milyar dolar ile şirketin kapısını çalmış. Ancak tercih Facebook'dan yana olmuş.

Bir kullanıcının haftalık olarak uygulamaya ayırdığı süre 195 dakika. Ocak ayında günlük 30 milyar mesaj sayısına ulaşılırken, sesli not sayısı da 200 milyon olarak gerçekleşmiş. Günlük olarak paylaşılan fotoğraf sayısı 700 milyon, video sayısı 100 milyon olmuş.

Günlük 1 milyon yeni kaydın yapıldığı uygulamanın diğer benzer mesajlaşma uygulamaları ile birlikte 2018 yılına kadar telekom operatörlerine toplamda 386 milyar dolar kaybettireceği tahmin ediliyor. 

Uygulamada en aktif ülke Hindistan ve aktif kullanıcıların yüzde 10'u buradan geliyor. İnternette paylaşılan özçekimlerin yüzde 27'si WhatsApp ile yapılıyor. Kullanıcıların yüzde 72'si uygulamayı hergün kontrol ediyor. Bir kullanıcı aylık ortalama 1000 mesaj yazıyor. 

İstatistik uygulamanın başarısını gösterirken aslında bizim de WhatsApp ile ne kadar fazla zaman geçirdiğimizi gösteriyor. Haftalık ortalama 195 dakikalık süre hiç de azımsanacak gibi değil. Bir dönem bu rakamlar Facebook için konuşulurdu. Ancak görülen o ki yeni trend mesajlaşma uygulamalarına doğru kayıyor. 

http://www.phonearena.com/news/WhatsApp-infographic-reveals-interesting-facts-about-the-messaging-app_id69707 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Curb 4 yıl
Facebook için çok iyi bir yatırım oldu. Adamlar ileriyi görmüşler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eeosman 4 yıl
muratkaya

Elessar Eredhian bugüne kadar ki burada ki ayrı yazılmaz, birleşik yazılır. Düzeltin lütfen. Hatta bu cümlede kiye gerek bile yok Whatsapp, bugüne kadar ulaştığı ilginç rakamları istatistik olarak paylaştı daha güzel duruyor bence
:) Peki sayın TDK yetkilisi, cümlede rakam kelimesi doğru mu kullanılmış? :)


Rakam sayıları yazılı olarak gösteren sembollerdir, nicelik belirtmez. Yanlış kullanılmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 4 yıl
Telefondan elden geldigince uzak durmak lazim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhans19 4 yıl
clopin
nerden para kazanıyor bunlar reklam yok ücret yok

facebooka tonla paraya satıldı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clopin 4 yıl
nerden para kazanıyor bunlar reklam yok ücret yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Forumdaki herkes sözelci mi abi ya





Anneannemin bile kullandığı bir uygulama, bu verilere ulaşması normal bence
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl doctor_bey
doctor_bey

Forumdaki herkes sözelci mi abi ya





Anneannemin bile kullandığı bir uygulama, bu verilere ulaşması normal bence

Editör yazdığına pişman oldu.

Kimse olayla ilgili yorum yapmamış neredeyse.


1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 4 yıl
Verizon hisselerinin sadece yüzde 45'i 400 milyar dolar ediyor. Verizon sadece ABD'de hizmet veriyor. Haliyle 386 milyon dolar evet (tüm operatörler için) para değil. Ekonomi bakanının dediği gibi "çerez" parası. Muhtemelen milyardır o para eğer ciddi bir para kaybı söz konusu olacak ise.
Tabii insanlar sms değil artık internet paketi alıyor. Haliyle burada sms'ten para kaybından söz ederken internet paketi gelirini de hesaba katıp öyle bulmak lazım zararı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 4 yıl
WhatsApp'i tek sevmeyen benim herhalde. Daha doğrusu mobilde mesajlaşmayı sevmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elessar Eredhian 4 yıl
"bugüne kadar ki" burada ki ayrı yazılmaz, birleşik yazılır. Düzeltin lütfen. Hatta bu cümlede "ki"ye gerek bile yok "Whatsapp, bugüne kadar ulaştığı ilginç rakamları istatistik olarak paylaştı" daha güzel duruyor bence
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratkaya 4 yıl Elessar Eredhian
Elessar Eredhian
"bugüne kadar ki" burada ki ayrı yazılmaz, birleşik yazılır. Düzeltin lütfen. Hatta bu cümlede "ki"ye gerek bile yok "Whatsapp, bugüne kadar ulaştığı ilginç rakamları istatistik olarak paylaştı" daha güzel duruyor bence

:)
Peki sayın TDK yetkilisi, cümlede 'rakam' kelimesi doğru mu kullanılmış?
:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umtcnkrt 4 yıl
"İnternette paylaşılan özçekimlerin yüzde 27'si WhatsApp ile yapılıyor."

Bu cümle enteresan. Bu veriye nasıl ulaşmışlar? Sadece ön kamera kullanımı ile ölçemezler herhalde!
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kule_genclik 4 yıl umtcnkrt
umtcnkrt
"İnternette paylaşılan özçekimlerin yüzde 27'si WhatsApp ile yapılıyor."
Bu cümle enteresan. Bu veriye nasıl ulaşmışlar? Sadece ön kamera kullanımı ile ölçemezler herhalde!

di mi ama? kesin resimlere guldukleri bile oluyordur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9unkarekoku 4 yıl umtcnkrt
umtcnkrt

"İnternette paylaşılan özçekimlerin yüzde 27'si WhatsApp ile yapılıyor."

Bu cümle enteresan. Bu veriye nasıl ulaşmışlar? Sadece ön kamera kullanımı ile ölçemezler herhalde!

Resimlerdeki yüzleri seçmek onlar için bu kadar kolayken selfie yaptıklarını anlamaları pek de zor olmasa gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Görmebak 4 yıl
386 Million nasıl 386 Milyar olabiliyor???

Yazıda hata var 386 Million dediğimiz rakam 386 Billion olsaydı 386 Milyar olurdu,olması gereken 386 Milyondur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4743 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve WhatsApp
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Sony Xperia M4 Aqua mercek altında "Orta segment te artık su geçirmiyor" 4 yıl Samsung Galaxy S6 video inceleme "Yeni nesil amiral gemi telefon testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim