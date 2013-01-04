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WhatsApp, geçen yılın son günü rekor mesaj alışverişine sahne oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1b
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35
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet üzerinden metin tabanlı iletişim uygulaması WhatsApp, bu alanda yeni bir trendi başlattığı için en başarılı örneklerden sayılıyor. Platform üzerindeki mesaj alışverişi hergün yeni bir rekor kırarken, geçen yılın son günü ise tüm zamanların rekoruna sahne oldu.

Girişimden yapılan açıklamada, 31 Aralık günü, giden mesaj sayısı 11 milyar, gelen mesaj sayısı 7 milyar olmak üzere toplamda 18 milyar metin mesajı trafiği yaşandı. Uygulamanın önceki ilk gün rekoru ise Ağustos ayında toplam 10 milyar mesaj ile olmuştu.

Özellikle WiFi üzerinden kullanıldığında tamamen ücretsiz aktarım yapabildiğiniz uygulamada, resim ve video gönderimi de yapabiliyorsunuz. Girişim, Asya'da bazı operatörlerle anlaşmış durumda. Ücretsiz kullanım, mesajlaşma için belirli bir internet kotası, roaming esnasında internet kotası gibi farklı kampanyalarla WhatsApp kapsama alanı artırılmaya çalışılıyor.

Öte yandan internet üzerinden metin mesajı iletiminin SMS geleneğine darbe vurduğu da belirtiliyor. Analizlere göre, sadece WhatsApp kullanımının operatörlere olan zararı 2012 yılında tahmini olarak 17 milyar dolar civarında. 

http://www.androidauthority.com/whatsapp-record-high-18-billion-messages-144178/ Yorum Yaz
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This Time 6 yıl en beğenilen RRRRRRRRR
senqua
E tamamda 11 Milyar mesaj gidiyo nasıl 7 Milyar geliyo? 4 Milyar mesaj nereye gitti? Bi terste bi işlik var.s.s

Cevap vermeyen turk kizlaridir
senquaE tamamda 11 Milyar mesaj gidiyo nasıl 7 Milyar geliyo? 4 Milyar mesaj nereye gitti? Bi terste bi işlik var.s.sCevap ve...
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5 Yanıt Yanıtla +21
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Klack 6 yıl
Turkcell de 41.5 kr 1 sms. diğerlerinden çok daha kazık zaten hizmet fiyatları. 17 milyar dolar zararın hepsi turkcellin zararıdır umarım.
2 Yanıt Yanıtla +8
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psyshock 6 yıl
Ya ne zarari sms sayisi dusmustur sadece mobil internet icin daha cok para veriyoruz eskiden 10bin sms alirdik 10 liraya simdi en az 30 lira internet aliyoruz kalan konusma vs de haric
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Dorota 6 yıl
aylık internet paketi alıyoruz aynı hesaba geliyor. sms paketi yapcağımız parayla
tek artısı internetimiz de oluyor

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wolf silver 6 yıl
ya benim tl de whatsapp çalışmıyor yaklaşık 4 gün önce dedi bu sürüm eski play store den yeni sürümu indirin. kaç defa dır indirdim yine aynı hatayı veriyor.. böyle bir sorun yaşayan var mi?
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wolf silver 6 yıl
ya benim tl de whatsapp çalışmıyor yaklaşık 4 gün önce dedi bu sürüm eski play store den yeni sürümu indirin. kaç defa dır indirdim yine aynı hatayı veriyor.. böyle bir sorun yaşayan var mi?
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Onur__ 6 yıl

Anlasma olayinin Turkcesi "Bukemedigin bilegi opeceksin"dir bana gore. Ki son derece mantikli bir yaklasim olabilir (tabiki operatorler acisindan)

WhatsApp'ta bir problem yasandigi zaman neredeyse tum iletisim baglarimiz kopmus gibi hissetmeye basladik. Uygulama basarisi olarak daha fazlasini suan icin dusunemiyorum maliyet/verimlilik olarak.
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RRRRRRRRR 6 yıl
E tamamda 11 Milyar mesaj gidiyo nasıl 7 Milyar geliyo? 4 Milyar mesaj nereye gitti? Bi terste bi işlik var.s.s
3 Yanıt Yanıtla +3
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Klack 6 yıl
Turkcell de 41.5 kr 1 sms. diğerlerinden çok daha kazık zaten hizmet fiyatları. 17 milyar dolar zararın hepsi turkcellin zararıdır umarım.
2 Yanıt Yanıtla +8
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slicer 6 yıl Klack
Klack

Turkcell de 41.5 kr 1 sms. diğerlerinden çok daha kazık zaten hizmet fiyatları. 17 milyar dolar zararın hepsi turkcellin zararıdır umarım.


Parayla uzaktan yakindan alakan yok degil mi?
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bluebest 6 yıl Klack
Klack
Turkcell de 41.5 kr 1 sms. diğerlerinden çok daha kazık zaten hizmet fiyatları. 17 milyar dolar zararın hepsi turkcellin zararıdır umarım.


Evet diliyorum bu işten en çok turkcell zarar görsün
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