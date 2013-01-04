WhatsApp, geçen yılın son günü rekor mesaj alışverişine sahne oldu





İnternet üzerinden metin tabanlı iletişim uygulaması WhatsApp, bu alanda yeni bir trendi başlattığı için en başarılı örneklerden sayılıyor. Platform üzerindeki mesaj alışverişi hergün yeni bir rekor kırarken, geçen yılın son günü ise tüm zamanların rekoruna sahne oldu.





Girişimden yapılan açıklamada, 31 Aralık günü, giden mesaj sayısı 11 milyar, gelen mesaj sayısı 7 milyar olmak üzere toplamda 18 milyar metin mesajı trafiği yaşandı. Uygulamanın önceki ilk gün rekoru ise Ağustos ayında toplam 10 milyar mesaj ile olmuştu.





Özellikle WiFi üzerinden kullanıldığında tamamen ücretsiz aktarım yapabildiğiniz uygulamada, resim ve video gönderimi de yapabiliyorsunuz. Girişim, Asya'da bazı operatörlerle anlaşmış durumda. Ücretsiz kullanım, mesajlaşma için belirli bir internet kotası, roaming esnasında internet kotası gibi farklı kampanyalarla WhatsApp kapsama alanı artırılmaya çalışılıyor.





Öte yandan internet üzerinden metin mesajı iletiminin SMS geleneğine darbe vurduğu da belirtiliyor. Analizlere göre, sadece WhatsApp kullanımının operatörlere olan zararı 2012 yılında tahmini olarak 17 milyar dolar civarında.

http://www.androidauthority.com/whatsapp-record-high-18-billion-messages-144178/