Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp'ın iPhone versiyonunda grup çağrısı özelliği kolaylaştı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın iOS yeni bir versiyonla güncellendi. Artık grup konuşmalarında çağrı özelliğini kullanmak için zorlanmayacaksınız. Detaylar haberimizde.
5 ay
4,1b
1
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WhatsApp'ın iPhone versiyonunda grup çağrısı özelliği kolaylaştı
 
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın iOS versiyonu yeni bir güncelleme aldı. Bu güncelleme temel olarak hızlı ve kullanışı bir kullanıcı deneyimi sunmak için grup sohbetlerine çarğı kısayolu ekliyor.

Grup çağrıları kolaylaşıyor

Yeni grup çağrısı, kısayol olarak sağ üst köşede bir ikon olarak yer alıyor. Bu seçeneğe dokunarak söz konusu gruptaki katılımcıların listesine ulaşabilir ve arama yapmak istediğiniz kullanıcıları açılan popup pencereden seçebilirsiniz.
Bu güncellemeden önce WhatsApp kullanıcılarının, sesli aramayı başlatması ve ardından diğer kullanıcıları seçmeleri gerekiyordu. Gelen bu yenilik grup çağrılarını sık kullananlar için bu durumu kolaylaştırıyor. Aynı özelliğin şu an beta aşamasındaki Android versiyonunda da kullanılabildiğini belirtelim.

https://itunes.apple.com/tr/app/whatsapp-messenger/id310633997?l=tr&mt=8 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Suriye, 'uzay programını' başlatıyor: İlk yerli uydu fırlatılacak 5 ay Mercedes'in efsanevi kamyonu Unimog, Türkiye'de satışa sunuldu 5 ay Disney filmleri 2018 yılı bitmeden 7 milyar dolar hasılata ulaştı 5 ay Türk Telekom limitsiz internet tarifelerini açıkladı 5 ay Tesla, önümüzdeki yıl elektrikli pickup prototipini tanıtabilir 5 ay Metro 2033 filmi iptal oldu: Kitap yazarından Hollywood için ilginç sözler 5 ay Büyük bataryalı Asus ZenFone Max M2 serisi duyuruldu 5 ay Çift ekranlı Vivo Nex Dual Display Edition duyuruldu 5 ay Lav ile suyun buluştuğu an 5 ay Infinity Blade serisi yolun sonuna geldi 5 ay EOS ağından bugüne kadar 800 bin dolar çalındı 5 ay Çin Hükümeti'nden PUBG ve Fortnite dahil 9 büyük oyuna yasak! 5 ay Samsung Galaxy S10 Lite'ın tasarımını gösteren yeni bir görsel yayınlandı 5 ay NASA'nın uzay aracı, Bennu asteroitinde 'su kalıntıları' buldu 5 ay Touareg'in elektrikli versiyonu Volkswagen I.D. Lounge geliyor 5 ay 10GB RAM'li çılgın telefon | OnePlus 6T McLaren 5 ay iOS'taki Google uygulamasına, Google Lens desteği geldi 5 ay Ford, ısıtmalı emniyet kemerinin patentini aldı 5 ay Telegram büyük bir güncelleme aldı 5 ay 25. yıl şerefine, John Romero’dan ilk Doom oyununa 18 yeni bölüm 5 ay GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp'ın iPhone versiyonunda grup çağrısı özelliği kolaylaştı Sonraki Yargıtay'daki davaların sonucunu doğru tahmin eden yerli yapay zeka 5 ay Facebook artık nereye gideceğinizi bile tahmin edecek 5 ay 10 GB RAM'li OnePlus 6T McLaren Edition resmen tanıtıldı 5 ay Sınıfının ilk örneği elektrikli karavan: Iridium E Mobil 5 ay Xiaomi'den yeni oyuncu telefonu Xiaomi Play 5 ay PlayStation Classic, USB üzerinden oyun çalıştırmak için hacklendi 5 ay Google+ üzerinde yeni bir açık bulundu, kapanışı öne çekildi 5 ay Yer altında baz istasyonu dönemi başlıyor 5 ay Google Haritalar Sizin İçin özelliği 130 yeni ülkede erişime açıldı 5 ay GeForce RTX 2060 ekran kartı ortaya çıktı 5 ay Xiaomi, Apple HomeKit destekli ve uygun fiyatlı MIJIA Bedside Lamp 2’yi duyurdu 5 ay Simülasyon türündeki eSpor oyunları için olimpiyat müjdesi 5 ay Xiaomi, Black Shark telefonları için yeni bir çift taraflı GamePad tanıttı 5 ay Instagram'a sesli mesajlaşma özelliği geldi 5 ay Belirli iPhone modellerinin satışına Çin’de yasak geldi 5 ay Godzilla: King of the Monsters için yeni fragman yayınlandı 5 ay Yüksek sıcaklıkta çalışabilen elektronik devreler geliyor 5 ay Vivo Y93s, Helio P22 ve 4030 mAh batarya ile birlikte tanıtıldı 5 ay Galaxy S10 Lite'ın tasarımını açığa çıkaran kılıf görselleri yayınlandı 5 ay Star Trek Fleet Command gerçek zamanlı galaksi mücadelesini getiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim