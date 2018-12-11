WhatsApp'ın iPhone versiyonunda grup çağrısı özelliği kolaylaştı

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın iOS versiyonu yeni bir güncelleme aldı. Bu güncelleme temel olarak hızlı ve kullanışı bir kullanıcı deneyimi sunmak için grup sohbetlerine çarğı kısayolu ekliyor.

Grup çağrıları kolaylaşıyor

Yeni grup çağrısı, kısayol olarak sağ üst köşede bir ikon olarak yer alıyor. Bu seçeneğe dokunarak söz konusu gruptaki katılımcıların listesine ulaşabilir ve arama yapmak istediğiniz kullanıcıları açılan popup pencereden seçebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/whatsapp-messenger/id310633997?l=tr&mt=8

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Bu güncellemeden öncekullanıcılarının, sesli aramayı başlatması ve ardından diğer kullanıcılarıgerekiyordu. Gelen bu yenilik grup çağrılarını sık kullananlar için bu durumu kolaylaştırıyor.şu an beta aşamasındakiversiyonunda da kullanılabildiğini belirtelim.