WhatsApp'ın iPhone versiyonunda grup çağrısı özelliği kolaylaştı

Teknoloji Editörü
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın iOS versiyonu yeni bir güncelleme aldı. Bu güncelleme temel olarak hızlı ve kullanışı bir kullanıcı deneyimi sunmak için grup sohbetlerine çarğı kısayolu ekliyor.
Grup çağrıları kolaylaşıyor
Yeni grup çağrısı, kısayol olarak sağ üst köşede bir ikon olarak yer alıyor. Bu seçeneğe dokunarak söz konusu gruptaki katılımcıların listesine ulaşabilir ve arama yapmak istediğiniz kullanıcıları açılan popup pencereden seçebilirsiniz.Bu güncellemeden önce WhatsApp kullanıcılarının, sesli aramayı başlatması ve ardından diğer kullanıcıları seçmeleri gerekiyordu. Gelen bu yenilik grup çağrılarını sık kullananlar için bu durumu kolaylaştırıyor. Aynı özelliğin şu an beta aşamasındaki Android versiyonunda da kullanılabildiğini belirtelim.
https://itunes.apple.com/tr/app/whatsapp-messenger/id310633997?l=tr&mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle