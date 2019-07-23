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WhatsApp uygulaması KaiOS platformuna geldi

KaiOS üzerinde çalışan standart bir cep telefonunuz varsa uygulama mağazasından WhatsApp uygulamasını indirebilir ve arkadaşlarınızla mesajlaşmaya başlayabilirsiniz.
2 sa.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Standart işletim sistemli telefonları biraz daha akıllı telefonlara yakınlaştırmak için geliştirilen ve Google’ın önemli yatırımlar yaptığı KaiOS platformu önemli bir desteğe daha kavuşuyor.

WhatsApp KaiOS neler sunuyor?

Facebook ve KaiOS iş birliği ile geliştirilen WhatsApp uygulaması 256MB ve üzeri RAM barındıran telefonlarla uyumlu. Bununla birlikte uygulama mağazası desteği sunan KaiOS versiyonları gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "It’s Always Sunny in Philadelphia oyunu indirmeye sunuldu"

WhatsApp KaiOS sürümü uçtan uca şifreleme sunuyor, mesajlaşma ve sesli görüşme yapılabiliyor. Bununla birlikte bu tür telefonlarda ön kamera genelde olmadığı için görüntülü görüşme mevcut değil.

WhatsApp KaiOS sürümü ilk etapta Hindistan’da piyasaya çıkan JioPhone modelinde test edilmişti. Test sonrasında uygulama uyumlu olan diğer KaiOS cihazları için de indirmeye sunuldu.

KaiOS platformu hali hazırda 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Asya ülkeleri başta olmak üzere ABD’de de ilgi görüyor. Bununla birlikte henüz geliştiricilerin tam anlamıyla desteği var diyemeyiz. Akıllı telefonlara yaklaşabilmesi için önemli uygulamaların platforma uyarlanması gerekiyor.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/07/whatsapp-now-available-for-kaios-feature-phones/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 2 sa.
Web tabanli upload ve download hiziniz surekli iyi ve aktif olmasi gerekir. Kota derdi de olmamasi gerek ozellikle GSM cihazlarinda. Upload olunca zaten her turlu sorunlu ...
Internet tabanli seyler daha fazla pil tuketir. Akicilik bulut tabanli mobil OS olmasi ile genelde pek bir esprisi de kalmamistir bilhassa Turkiye icin.
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ALKaraca 1 sa.
Güzel.Android ve iOS kullanma zorunluluğu bu sayede ortadan kalktı.
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kaazto28 43 dk.
Windows mobile den ne diye çektiler. 2 gb ram snapdragon 800 işlemcili 930 whatsapp ı kaldırmıyor mu?
??
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