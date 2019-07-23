WhatsApp uygulaması KaiOS platformuna geldi

Standart işletim sistemli telefonları biraz daha akıllı telefonlara yakınlaştırmak için geliştirilen ve Google’ın önemli yatırımlar yaptığı KaiOS platformu önemli bir desteğe daha kavuşuyor.

WhatsApp KaiOS neler sunuyor?

Facebook ve KaiOS iş birliği ile geliştirilen WhatsApp uygulaması 256MB ve üzeri RAM barındıran telefonlarla uyumlu. Bununla birlikte uygulama mağazası desteği sunan KaiOS versiyonları gerekiyor.

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WhatsApp KaiOS sürümü uçtan uca şifreleme sunuyor, mesajlaşma ve sesli görüşme yapılabiliyor. Bununla birlikte bu tür telefonlarda ön kamera genelde olmadığı için görüntülü görüşme mevcut değil.

WhatsApp KaiOS sürümü ilk etapta Hindistan’da piyasaya çıkan JioPhone modelinde test edilmişti. Test sonrasında uygulama uyumlu olan diğer KaiOS cihazları için de indirmeye sunuldu.

KaiOS platformu hali hazırda 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Asya ülkeleri başta olmak üzere ABD’de de ilgi görüyor. Bununla birlikte henüz geliştiricilerin tam anlamıyla desteği var diyemeyiz. Akıllı telefonlara yaklaşabilmesi için önemli uygulamaların platforma uyarlanması gerekiyor.