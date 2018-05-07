WhatsApp üzerinde yine telefonu çökerten mesajlar ortaya çıktı

Son dönemde SMS, iMessage veya WhatsApp üzerinden akıllı telefonları çökertebilen mesajlara şahit oluyoruz. Son zararlı mesaj örneği yine WhatsApp uygulamasından geldi.

Mesajlara dikkat

Henüz keşfedilen mesajlar şu anda WhatsApp Android uygulamasında etkili oluyor ve uygulamayı bir anda sonsuz döngüye sokuyor. Haliyle akıllı telefonun da çökmesine sebep oluyor.

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Uygulamada kullanıcıya normal bir metin mesajı gönderiliyor. Mesajın içerisinde yer alan bir sembole tıklanması isteniyor. Kullanıcı bu sembole tıklarsa bir anda -&rlm:- kodunun tekrar tekrar çalıştığı görülüyor ve uygulama çöküyor. Bu sembol görünür veya görünmez bir şekilde tasarlanabiliyor.

İlginç açıkla ilgili pek çok görsel ve video internette dolaşmaya başladı. Yazılar sağdan sola veya soldan sağa olabiliyor. Yani dil fark etmiyor. Belirtilen sembole tıklandığında her şey olup bitiyor. Şimdilik WhatsApp bununla ilgili bir güncelleme yayınlamadı bu bakımdan gelen mesajlara tıklamamakta fayda var.