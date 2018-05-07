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WhatsApp üzerinde yine telefonu çökerten mesajlar ortaya çıktı

Bir sembol arkasına yerleştirilen gizli kodlar uygulamada sonsuz döngüye sebep oluyor. Uygulama kitleniyor ve telefonun da çökmesine sebep oluyor. Detaylar haberimizde.
1 yıl
12,4b
1
24
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde SMS, iMessage veya WhatsApp üzerinden akıllı telefonları çökertebilen mesajlara şahit oluyoruz. Son zararlı mesaj örneği yine WhatsApp uygulamasından geldi.

Mesajlara dikkat

Henüz keşfedilen mesajlar şu anda WhatsApp Android uygulamasında etkili oluyor ve uygulamayı bir anda sonsuz döngüye sokuyor. Haliyle akıllı telefonun da çökmesine sebep oluyor.

Ayrıca Bkz. "1930’lu yıllardan kalma uçak plaja zorunlu iniş yaptı"

Uygulamada kullanıcıya normal bir metin mesajı gönderiliyor. Mesajın içerisinde yer alan bir sembole tıklanması isteniyor. Kullanıcı bu sembole tıklarsa bir anda -&rlm:- kodunun tekrar tekrar çalıştığı görülüyor ve uygulama çöküyor. Bu sembol görünür veya görünmez bir şekilde tasarlanabiliyor.

İlginç açıkla ilgili pek çok görsel ve video internette dolaşmaya başladı. Yazılar sağdan sola veya soldan sağa olabiliyor. Yani dil fark etmiyor. Belirtilen sembole tıklandığında her şey olup bitiyor. Şimdilik WhatsApp bununla ilgili bir güncelleme yayınlamadı bu bakımdan gelen mesajlara tıklamamakta fayda var.

 

https://www.phonearena.com/news/WhatsApp-messages-cause-Android-devices-to-crash_id104701 Yorum Yaz
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422422werker 1 yıl en beğenilen The KsM
Arkasında elma olan telefonu alamayan yorum yapmasın
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ceo-tr 1 yıl The KsM
hocam bir yanlış oldu galiba
"Henüz keşfedilen mesajlar şu anda WhatsApp Android uygulamasında etkili oluyor"
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interwap 1 yıl
Arkadaşların aşağıda verdiği kodlarla şimdi denedim. Tarayıcı adres çubuğuna yazdığımda ve tıkladığımda tarayıcı kilitlendi. Sanki bir ara düzelir gibi oluyor. Google translate ise 5-10 saniye sonra kendine geliyor.
(Aslında tam kilitlenme değil. Yoksa uygulamayı kapatmamı isterdi.)
Bu haberler daha çok Whatsapp reklamı oluyor.
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agent1453 1 yıl
WhatsApp skandalları.
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khytr89 1 yıl
Note 8 de denedim ne dondu ne restart attı , normal çalışıyor ?
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Lars Mikael Akerfeldt 1 yıl khytr89
Hocam yandaki boşlukları da aldınız mı? Onlar olmadan olmuyor çünkü. Üstteki mesajımdakini kopyalayıp arama çubuğuna yapıştırıp tıjlar mısınız? Note 8 ne yapacak merak ettim.
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Lars Mikael Akerfeldt 1 yıl
Sadece whatsapp değil çoğu uygulamada işe yarıyor. Mesela şunu kopyalayıp tarayıcı çubuğuna yapıştırın ve noktaya tıklayın
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XFalconX 1 yıl
bip kullanın desem şeytan taşlar gibi taşlarlar :))
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taha178 1 yıl
Kod isteyenler icin: notes.io/...
Ios'ta ki bug gibi degil. Sadece cihazinizi 5 10 sn. donduruyor.
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okanko 1 yıl
Omgat 😳
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422422werker 1 yıl The KsM
Hmm tabi canim tabi tabi :) üzüldüm haline şimdi
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The KsM 1 yıl 422422werker
o hatayı bi kaç kere yaptım şimdi milyoner olsam, dolar 50 kuruş olsa bile o parayı elmaya vermem "kardeşim" sen rahat ol elmanla sana mutluluklar
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