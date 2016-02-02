WhatsApp'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 1 Milyarı aştı

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp da hızla popülerleşmeye başladı. Türünün ilk örneklerinden olan uygulama özellikle basit kullanımıyla birlikte popüler hale geldi ve gittikçe daha fazla kullanıcıyı çekmeye başladı. 2014 yılında Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg uygulamadaki potansiyelin farkına varmış olacak ki büyük bir satın almayla birlikte WhatsApp'ı Facebook'un bünyesine kattı.

Zaten sosyal medya ve mesajlaşma gibi konularda deneyimli olan şirket bu tecrübelerini WhatsApp'a da aktararak gelişime katkıda bulundu. Bugün gelinen noktada ise uygulama bir ay içerisinde 1 Milyardan fazla insan tarafından aktif olarak kullanılıyor. Kabaca bir hesapla dünya üzerindeki her yedi kişiden birisinin her ay WhatsApp'da vakit geçirdiğini söyleyebiliriz.

Bu bilginin paylaşılmasıyla birlikte şirketin geçtiğimiz günlerde verdiği karar da yeniden gündeme geldi. Hatırlayacağınız üzere WhatsApp artık kullanıcılarından yıllık ücret almaktan vazgeçmiş ve ömür boyu ücretsiz kullanım hakkı vermişti. 1 Milyar kullanıcıdan alınması gereken bu ücretten vazgeçilmesi de şirketin her yıl 1 Milyar Dolar gibi büyük bir paradan vazgeçtiğini gösteriyor.

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