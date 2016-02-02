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WhatsApp'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 1 Milyarı aştı

Facebook'un 2014 yılında satın aldığı anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Son paylaşılan bilgiye göre uygulamayı aylık kullanan sayısı 1 Milyarı aştı.
3 yıl
6b
1
14
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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WhatsApp'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 1 Milyarı aştı
 
Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp da hızla popülerleşmeye başladı. Türünün ilk örneklerinden olan uygulama özellikle basit kullanımıyla birlikte popüler hale geldi ve gittikçe daha fazla kullanıcıyı çekmeye başladı. 2014 yılında Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg uygulamadaki potansiyelin farkına varmış olacak ki büyük bir satın almayla birlikte WhatsApp'ı Facebook'un bünyesine kattı.

Zaten sosyal medya ve mesajlaşma gibi konularda deneyimli olan şirket bu tecrübelerini WhatsApp'a da aktararak gelişime katkıda bulundu. Bugün gelinen noktada ise uygulama bir ay içerisinde 1 Milyardan fazla insan tarafından aktif olarak kullanılıyor. Kabaca bir hesapla dünya üzerindeki her yedi kişiden birisinin her ay WhatsApp'da vakit geçirdiğini söyleyebiliriz.
Bu bilginin paylaşılmasıyla birlikte şirketin geçtiğimiz günlerde verdiği karar da yeniden gündeme geldi. Hatırlayacağınız üzere WhatsApp artık kullanıcılarından yıllık ücret almaktan vazgeçmiş ve ömür boyu ücretsiz kullanım hakkı vermişti. 1 Milyar kullanıcıdan alınması gereken bu ücretten vazgeçilmesi de şirketin her yıl 1 Milyar Dolar gibi büyük bir paradan vazgeçtiğini gösteriyor. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10102630193612711&set=a.612287952871.2204760.4&type=3 Yorum Yaz
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experiment67 3 yıl en beğenilen
programı ücretsiz yapmaları güzel de birde şu fotoğraf işine el atsalar küçültmeden gönderebilsek. Özellikle a4 kağıdında ya da kitap sayfasını çektiğimizde karşı tarafın okuyamaması gibi sıkıntılar oluşuyor
programı ücretsiz yapmaları güzel de birde şu fotoğraf işine el atsalar küçültmeden gönderebilsek. Özellikle a4 kağıdında ya da kitap sayfasını çektiğimizde kar...
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KoşanBalık 3 yıl
En büyük özelliği 5_6 platformda aktif olarak çalişması. Symbian s40 s60ları destekliyor hala. 5800xm de rahatlıkla kullanabiliyorum. Diğer mesajlaşma programlarının çoğu ios ve androidden dışarı çıkmıyor.

İnş symbian desteğinden vazgeçmezler
En büyük özelliği 5_6 platformda aktif olarak çalişması. Symbian s40 s60ları destekliyor hala. 5800xm de rahatlıkla kullanabiliyorum. Diğer mesajlaşma programl...
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GenkaNuank 3 yıl
Telegram dururken kullanilmaz
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esmerbuyucu 3 yıl
Rehberdeki numara bilgilerini aldılar bir de 1 milyar olduk diyorlar. Sen olmayacaksın da kim olacak hırsız. Kişi listesinin hazır olarak gelmesinden başka hiç bir cacığı yok o da gizliliğinizi bir kenara bırakırsanız tabii ki.
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kadirirdem 3 yıl
Helal olsun mark paraları dolduruyor
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wolf silver 3 yıl
Ülkemizdeki operatörlerin beklemede kalan mesajlarından Kurtardığı için WhatsAppa teşekkürü bir borç biliriz
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alprkrkmz 3 yıl
Sayesinde kurtulduk sms derdinden. Operatorler az kaziklamadi bizi zamaninda. 2 kontor duserdi. 100 kontor yuklerdik 50 mesaj atabilirdik sadece. Ustelik SMS in operatorlere hicbir yuku yok. Sistemde yok gibi birsey.
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KoşanBalık 3 yıl
En büyük özelliği 5_6 platformda aktif olarak çalişması. Symbian s40 s60ları destekliyor hala. 5800xm de rahatlıkla kullanabiliyorum. Diğer mesajlaşma programlarının çoğu ios ve androidden dışarı çıkmıyor.

İnş symbian desteğinden vazgeçmezler
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tempestatem 3 yıl
İşin sonu nereye varacak acaba.
İnternet işleri böyledir, önce sorunsuz sınırsız kullanıcı deneyimi verilip ün yapılır.
Sonra premium üyelik saçmalığı dayatılır, ya da farklı şeyler.
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PunkBunny 3 yıl
Adamlar sms olayını bitirdi. Arama olayınıda geliştirirlerse dakika işide biter.

Ama bizim tarifeler degismez yine 27263636 sms verirler
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Umutcan 3 yıl PunkBunny
Orijinalden alinti: PunkBunny

Adamlar sms olayini bitirdi. Arama olayinida gelistirirlerse dakika iside biter.

Ama bizim tarifeler degismez yine 27263636 sms verirler


Zaten kimse atmadığı için bol bol veriyorlar diye düşünüyorum. Benim tarifede tanımlı 5000 sms var, kullandığım 30 civarı.
Kimse kullanmadığı için trafik oluşmuyor, dolayısıyla altyapı gideri de oluşmuyor. Onlar da bol keseden veriyorlar.
İnterneti de bol keseden versinler de göreyim, artık data ve ses hizmeti satarlar ancak. :)
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Fenomenon 3 yıl

PunkBunny
Adamlar sms olayını bitirdi. Arama olayınıda geliştirirlerse dakika işide biter.

Ama bizim tarifeler degismez yine 27263636 sms verirler


Sms olayını bitirdi de şimdi de mobil data alıyoruz. Operatörler zararda değil karda, önceden 10 liraya bilmem kaç bin sms alınıyordu. Şimdi eli yüzü düzgün tarifeler 30 lira. Onu da interneti gıdım gıdım kullanınca anca yetiyor. Bol internetli paketler daha da pahalı.
Bu arada dakika işi asla bitmez. Çünkü int üzerinden ararken karşı tarafın int kapalı ise hiç bi ise yaramıyor. Ayrıca int üzerinden aramalar kotayı sömürür. Daha az fiyata normal dk alınır zaten. Sadece ülkeler arası konuşmalarda avantajı olur.
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Fenomenon 3 yıl

PunkBunny
Adamlar sms olayını bitirdi. Arama olayınıda geliştirirlerse dakika işide biter.

Ama bizim tarifeler degismez yine 27263636 sms verirler


Sms olayını bitirdi de şimdi de mobil data alıyoruz. Operatörler zararda değil karda, önceden 10 liraya bilmem kaç bin sms alınıyordu. Şimdi eli yüzü düzgün tarifeler 30 lira. Onu da interneti gıdım gıdım kullanınca anca yetiyor. Bol internetli paketler daha da pahalı.
Bu arada dakika işi asla bitmez. Çünkü int üzerinden ararken karşı tarafın int kapalı ise hiç bi ise yaramıyor. Ayrıca int üzerinden aramalar kotayı sömürür. Daha az fiyata normal dk alınır zaten. Sadece ülkeler arası konuşmalarda avantajı olur.
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experiment67 3 yıl en beğenilen
programı ücretsiz yapmaları güzel de birde şu fotoğraf işine el atsalar küçültmeden gönderebilsek. Özellikle a4 kağıdında ya da kitap sayfasını çektiğimizde karşı tarafın okuyamaması gibi sıkıntılar oluşuyor
1 Yanıt Yanıtla +6
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brnk 3 yıl experiment67
experiment67
programı ücretsiz yapmaları güzel de birde şu fotoğraf işine el atsalar küçültmeden gönderebilsek. Özellikle a4 kağıdında ya da kitap sayfasını çektiğimizde karşı tarafın okuyamaması gibi sıkıntılar oluşuyor

Valla fotoğraf gayet kaliteli gidiyor ben de
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