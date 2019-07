White Lilyum Otel, WiFi Ağını Güçlendirdi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Antalya Kemer’de faaliyet gösteren White Lilyum Otel, TP-Link kurumsal ağ çözümleriyle WiFi ağını güçlendirdi. Hem iç hem dış mekan ağ çözümleriyle otelin her noktasında kesintisiz ve güçlü bir WiFi ağı oluşturuldu.22 Temmuz 2019 – Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link®’in kurumsal çözümlerini tercih eden işletmelerin sayısı da giderek artıyor. Özellikle kolay kurulup yönetilen, bulut destekli, fiyat/performans açısından çok başarılı olan EAP serisi erişim noktaları, bu avantajlarıyla başta otel, okul, hastane olmak üzere pek çok kuruluş tarafından tercih ediliyor. TP-Link EAP serisi ile WiFi ağını güçlendiren kuruluşlar arasına White Lilyum otel de katıldı. Antalya Kemer’de faaliyet gösteren White Lilyum Hotel, geniş açık alanı dahil otelin her noktasında kesintisiz ve güçlü WiFi için TP-Link çözümlerini tercih etti.TP-Link’in çözüm ortağı V-Tech firmasının hizmet verdiği White Lilyum Hotel’in WiFi ağı projesinde hem iç hem dış mekanlarda EAP serisi erişim noktaları kullanıldı. Dört katlı otelin iç mekanlarında her katta, her odada güçlü WiFi için EAP225 model erişim noktaları kuruldu. Kablo altyapısının güçlendirilerek daha verimli hale getirildiği projede personel ile misafir ağı ayrıldı. Dış mekanlarda ise EAP225-Outdoor ürünleri kullanıldı. Geniş açık alanda WiFi açısından kör nokta kalmayacak şekilde konumlandırılan dış mekan erişim noktaları ile otelin her yerinde tüm konaklayanların, her zaman WiFi’a erişmesi sağlandı.EAP serisinin en önemli avantajlarından biri olan yüzlerce erişim noktasının tek bir PC’den kolayca yönetilebilmesi White Lilyum Otel’in tercih nedenlerinden biri oldu. Otelin hem içinde hem dışında kurulan tüm cihazlar tek bir noktadan yönetilebiliyor. Üstelik bulut desteği olan Omada Kontrol yazılımı ve iOS ve Android destekli Omada uygulaması sayesinde ağ cihazları her yerden takip edilip gerekli düzenlemeler yapılabiliyor. Ücretsiz olan Omada Kontrol yazılımı, tüm EAP serisi erişim noktaları ile birlikte sunuluyor; herhangi bir lisans ücreti gerekmiyor.Çift bant desteği olan güçlü teknik özelliklerle donatılan EAP erişim noktaları, bu sayede kesintisiz ve güçlü bir WiFi ağı oluşturmayı sağlıyor. Son derece şık bir görünüme sahip olan cihazlar, her tür dekorasyona uyum sağlıyor, gözü rahatsız etmiyor.Performansına oranla ve benzerlerine göre uygun fiyata sahip olan EAP erişim noktalarını tercih eden kuruluş sayısı giderek artıyor. Özellikle aynı anda farklı çok kişinin WiFi ağına bağlandığı otel, okul, hastane, AVM gibi işletmeler için EAP erişim noktaları ideal çözüm oluşturuyor.