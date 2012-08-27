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WiFi birliği, medya içeriklerinin daha verimli aktarımı için yeni bir sertifika hazırlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde Wi-Fi Direct ve Wi-Fi Passpoint, Miracast gibi standartları geliştiren WiFi birliği, kablosuz medya aktarımını geliştirmek adına yeni bir sertifikasyon programı başlattığını duyurdu.

Tunneled Direct Link Setup adı verilen ve Wi-Fi CERTIFIED TDLS olarak sertifikalandırılacak teknoloji, kablosuz ağa bağlı uyumlu cihazlar arasında, erişim noktasını aradan çıkararak doğrudan güvenli bir hat oluşturulmasını sağlıyor. Bu teknoloji kullanıcı tecrübesini artırırken, yoğun trafiğe maruz kalan ve cihazlar arasında aktarımı yavaşlatan erişim noktalarını da aradan çıkarmayı amaçlıyor.

Yeni sertifikanın sunacağı faydalar arasında kablosuz ağ üzerinde çalışan uygulamaların performansını optimize etmek, otomatik olarak oluşturulan hatlar ile kolay kullanım, erişim noktasından bağımsız olarak cihazların en yüksek performansı sunan kablosuz teknolojisini kullanması, hatların cihazların uyumlu olduğu en yüksek güvenlik ile korunması, enerji tasarrufu sayılıyor.

Sertifika programı sadece tabletler, telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tüketici elektroniği gibi istemci cihazları için sağlanacak. Tüm kablosuz standartlarını destekleyen teknoloji için yeni bir erişim noktası satın almak da gerekmeyecek. Programın cihazlar arasında medya içeriği aktarımı gibi işlemler sırasında en iyi aktarım performansını sağlaması hedefleniyor. Ayrıca kablosuz veri yedekleme, yazdırma ve dosya aktarımı esnasında da performans artışı sağlanabilecek.

Program iki cihaz arasında doğrudan bağlantı kurabilen IEEE 802.11z standarını temel alacak.

TDLS programı Wi-Fi Direct sertifikasından farklı. Wi-Fi Direct arada bir kablosuz erişim noktası olmadan cihazlar arasında anlık bağlantı imkanını sağlarken, TDLS programı, bir kablosuz ağın arka planında çalışarak performansı optimize etmeyi sağlıyor ve cihazların bir kablosuz erişim noktasına bağlanması şart. Ancak tüm sertifikalar aynı anda alınabiliyor.

Programın ilk test ürünleri ise Broadcom Dual-Band 11n Half MiniPCI, Marvell Avastar 88W8787 kablosuz çipset, Ralink 802.11 a/b/g/n çift bant istasyonu, Realtek 2X2 a/b/g/n miniCard referans tasarımı olarak açıklandı. Test sürecinin ardından üreticilerin başvuruları alınmaya başlanacak.


http://www.infoworld.com/d/networking/wi-fi-alliance-starts-certifying-tunnel-technology-better-wireless-performance-200907 Yorum Yaz
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shiyuyi999991 7 yıl
hemde daha sağlıklı wifi çözümlerini bekliyorum.
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janparey 7 yıl
Artık yaygınlaşsın şu teknolojiler.Elimizde kullanım potansiyeli ne kadar yüksek cihazlar varken iki sertifika yüzünden dosya göndermek isterken bile hala windows dosya paylaşımı gibi şeylerle çileden çileye koşuyoruz...İnanın arkadaşın galaxy S2 den wifi direct ile 200küsür fotoğrafı 40sn de gönderdiğini görünce ürperdim,tüylerim diken diken oldu
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turbo-powwer 7 yıl
Çok güzel bir haber.Beni meraklandıran asıl soru ise Ghz seviyesinin ne durumda olacağı. 5G için yapılacağı gibi düşük frekansla hem daha hızlı ve kesintisiz hemde daha sağlıklı wifi çözümlerini bekliyorum.
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