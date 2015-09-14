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Window için Microsoft OneNote güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,3b
1
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Window için Microsoft OneNote güncellendi
Microsoft'un not alma temelli popüler uygulaması OneNote, Windows tarafından önemli bir özellik ile güncellendi.
Kullanışlı arayüzü üzerinden zengin içeriğe sahip notlar alınmasına ve düzenlenmesine imkan tanıyan OneNote, kullanıma sunulan yeni sürümüyle ise artık tam ekran çizim moduna kavuştu. Bu sayede ekran boyutundan tam olarak yararlanılmasına imkan tanıyan uygulama, ayrıca yeni eklenen bi araç ile yazım kontrolü yapmayan başladı ve birçok öğrenilen hatadan kurtularak daha iyi çalışmaya başladı.
Microsoft OneNote'a buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/onenote-picks-proofing-tools-full-screen-drawing-mode-update Yorum Yaz
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