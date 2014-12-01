Windows 10 Tüketici Önizleme sürümü Ocak ayı sonunda gelebilir





Windows 10 işletim sisteminin teknik önizleme sürümünü bir süre önce kullanıcıların denemesine sunan Microsoft, daha fazla özellik ile donatılmış tüketici önizleme sürümü üzerinde çalışıyor.





Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Ocak ayı sonunda yapılacak bir etkinlikle Microsoft hem sürümün resmi çıkış tarihini açıklayacak hem de tüketici önizleme sürümünü indirmeye sunacak.





Microsoft bu etkinliğe önem veriyor zira teknik sürümde olmayan pek çok yenilik tüketici önizleme sürümünde olacak. Continuum adındaki taktığınız fare / klavye donanımına göre dokunmatik veya çevrebirimlere uygun arayüzler arasında geçiş yapan özellik bunlardan birisi.





Microsoft'un ayrıca Windows 10 sürümünün tablet ve akıllı telefon versiyonları ile Xbox One oyun konsolundaki kontrol paneli güncellemelerini de duyurması bekleniyor.

http://www.theverge.com/2014/11/27/7298717/windows-10-consumer-features-january-event