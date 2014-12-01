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Windows 10 Tüketici Önizleme sürümü Ocak ayı sonunda gelebilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 Tüketici Önizleme sürümü Ocak ayı sonunda gelebilir

Windows 10 işletim sisteminin teknik önizleme sürümünü bir süre önce kullanıcıların denemesine sunan Microsoft, daha fazla özellik ile donatılmış tüketici önizleme sürümü üzerinde çalışıyor. 

Firmaya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre Ocak ayı sonunda yapılacak bir etkinlikle Microsoft hem sürümün resmi çıkış tarihini açıklayacak hem de tüketici önizleme sürümünü indirmeye sunacak. 

Microsoft bu etkinliğe önem veriyor zira teknik sürümde olmayan pek çok yenilik tüketici önizleme sürümünde olacak. Continuum adındaki taktığınız fare / klavye donanımına göre dokunmatik veya çevrebirimlere uygun arayüzler arasında geçiş yapan özellik bunlardan birisi.

Microsoft'un ayrıca Windows 10 sürümünün tablet ve akıllı telefon versiyonları ile Xbox One oyun konsolundaki kontrol paneli güncellemelerini de duyurması bekleniyor.  

http://www.theverge.com/2014/11/27/7298717/windows-10-consumer-features-january-event Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DaRKFoRCeS 4 yıl
Windows 8.1 in başlat menüsünde toplanmış hali Windows 10 normalde tek sayılı sistemlerde başarılı idiler. En azından mouse u sağa sola götürünce metro - modern arayüzü gelmeyecek. 8.1 den pek farkı yok. Tahminim 90 ya da 120 günlük deneme sürümü halinde olacağı. Enterprise deneme sürümü hâlâ devam ediyor. Bu da sistemin benimsenme oranının düşük olduğuna işaret eder. Windows 8 ve 8.1 pek benimsenmedi. Windows 10 da da aynı şeyler yaşanacak.
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ø 4 yıl
Telefon güncellemesi gelsede kursak.
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pöh62 4 yıl
Bu tuketici önizleme sürümü ücretsiz mi oluyor arkadaslar full sürüm cikinca ne olur önizlemeden kararli sürüme gecmek sartmi yada önizleme sürümünü kullananlara bi kiyak olabilir mi
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oktayakgoz 4 yıl pöh62
belli bir sure sonra kullanim hakki bitiyor.
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sercandk 4 yıl
Hala daha win8 é geçiş yapamadım. Umarım bunda win8 gibi olmaz hayırlısı olsun diyelim beklemedeyiz
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Batuist 4 yıl
ilk önizleme sürümünden beridir kullandım.. Yeni win7dir kendisi.. win10 tam istediğimiz gibi bir işletim sistemi olmaya yakın.. win 10dan sonra win7ye bakınca çocuk parkına bakıyormuş gibi hisse kapılıyorsunuz. çok renkli desenli geliyor size... win 10 daha sadece daha performanslı ve işlevsel.. win7nin kaldığı yerden bayrağı devralacak işletim sistemi. win 10dan sonra win 8 size bir zamanların win7den sonra ki vistası gibi geliyor..
win10 gerçekten güzel oldu.. Umarım çok daha işlevsel özelliklerle beraber gelir.
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umut_baris 4 yıl Batuist
Batuist

ilk önizleme sürümünden beridir kullandım.. Yeni win7dir kendisi.. win10 tam istediğimiz gibi bir işletim sistemi olmaya yakın.. win 10dan sonra win7ye bakınca çocuk parkına bakıyormuş gibi hisse kapılıyorsunuz. çok renkli desenli geliyor size... win 10 daha sadece daha performanslı ve işlevsel.. win7nin kaldığı yerden bayrağı devralacak işletim sistemi. win 10dan sonra win 8 size bir zamanların win7den sonra ki vistası gibi geliyor..

win10 gerçekten güzel oldu.. Umarım çok daha işlevsel özelliklerle beraber gelir.

Win8 vista mı? Abartmayın. 8.1 Pro 64 bit kullanıyorum. Dizüstünde de masaüstünde de.

O başlat diye ağlayanlar 10 u da beğenmeyecek bence. En azından yarısı yine 7 de kalacak diyorum ben.

Vista SP2 ile iyi düzelmişti ama hala kaynak tüketimi konusunda ve trojan yutma konusunda sıkıntıları vardı. Q6600 g31 sistem ile kullanıyordum Vista'yı da.
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Biyturs_OnSr 5 yıl
Şuan açılış sorunu hariç hiçbir problem yok. Bazen açılırken PC kendi kendine kapanıyor veya mouse veya klavye devre dışı oluyor, yeniden başlatınca düzeliyor. Geri kalanıyla harika bir sistem bence.
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oktayakgoz 5 yıl
iyiki tuketici onizleme surumu gelmeden haberi yaptilar
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oktayakgoz 5 yıl
iyiki tuketici onizleme surumu gelmeden haberi yaptilar
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pesmanyax 5 yıl
Tületici sürümünü bekleyin.şuan yeterince stabil değil.
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halil_Sav 5 yıl
BİR BAKA SİTEDE 1 HAFTA ÖNCE OKUMUŞTUM BU HABERİ
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mhtakif 5 yıl
son güncelleme ile kötü oldu windows 10
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307kd 5 yıl
Windows 8 i aratır söyleyeyim.. kullanıyorum Longhorn gibi çalışıyor. Win 7 nin betaları bile xp kadar stabildi
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