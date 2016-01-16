Windows 10, anketlere olumlu olarak yansıyor

Haber Editörü
29 Temmuz 2015 itibariyle kullanıma sunulan ve şimdiye kadar 200 milyondan fazla cihaza kurulan Windows 10 işletim sistemi, tüketici anketlerinde de başarılı. Ankete katıların büyük çoğunluğu, Windows 10 işletim sisteminden memnun olduğunu dile getirmiş.
IDC analiz şirketi tarafından, Windows 10 kullanıcıları arasında yapılan yeni bir ankete göre, katılımcıların yüzde 60'ı işletim sistemini beğendiğini veya çok beğendiğini beyan etmiş. Hatta katılımcılar, daha önceki sürümlere güncelleme yaptıklarında bu kadar memnun olmadıklarını belirtmiş. Katılımcıların sadece yüzde 10'u sürümü beğenmediğini ifade etmiş. Anket, geçen yıl Eylül ayında 1000 PC kullanıcısı arasında gerçekleştirilmiş.
IDC, anket sonuçlarına göre Windows 10 işletim sisteminin Windows 8 veya Windows 8.1 sürümlerinden daha iyi ve daha etkileyici bir başlangıç yaptığını belirtiyor. Anket haricinde farklı uzmanlar da, Windows 10 işletim sisteminin kullanıcı tarafından daha çok beğenildiğini dile getiriyor.
Şimdiye kadar ki en hızlı büyüme gösteren Windows sürümü durumundaki Windows 10, yaklaşık olarak yüzde 10 pazar payına ulaşmış durumda. Ayrıca Steam donanım anketinde de, windows 10 64 bit kullananların oranı yüzde 31.25 olarak hesaplanmıştı.
Önceki sürümlerin aksine, Windows 10 işletim sisteminde Microsoft'un kullanıcı sayısını artırmaya yönelik oynaması, rakamlarda da etkili oldu. Windows 7 ve 8/8.1 sürümlerinden ilk yıl ücretsiz terfi imkanı, sürümün çıkışından önce güncelleme sihirbazının agresif bildirimleri, yine sürümün çıkışından çok önce Windows Insider programını başlatarak ilgi toplaması önemli stratejik hamleler arasında yer alıyor.
http://www.tweaktown.com/news/49685/survey-windows-10-highly-regarded-very-liked/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ya simdi sen bilgisayarini, 8.1 daha yokken aldiysan, uyumsuzluk problemleri olabilir, normaldir. W7 den kalma driverlar'in hepsi uyumlu olmuyor. Problemi cözmek icin wireless ve gpu driver'larini yeniden kur. Baktin olmuyor, bilgisayari aldigin zaman hangi isletim sistemi varsa ona geri dönmelisin. Özellikle laptop kullanicilarinin yasadigi bir sorun bu. Üreticiler mobil platformda yazilim güncellemesi yapmaya pek yanasmiyo.
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şimdi bazı genç arkadaşlar windows 10 mükemmel diye diretmiş,
yani illa ben zeka küpüyüm, windows 10 kullanıcam,
tutmayın küçük enişteyi diyosanız, alın size benden bi iyilik;
youtube.com/...
Kurulumu videoda ki gibi yapın ve "spybot" kurmayı da unutmayın
Hocam cevabın için teşekkürler çok yol denedim düzeltemedim. Bir de senin tavsiyelerini denicem. W10 nasıl. Ona mı geçsem acaba. W8 e geçeli çok olmadı 6 ay falan olmuştur. Ssd aldım diye geçmiştim. Hızını beğendim. W7 ye dönersem hız vs düşer mi? Bilgisayarım masaüstü ne tavsiye edersin.
Benim windows 7 ye garezim yok. Ama 8.1 daha hizli ve daha performansli.
Sistem dosyalariyla oynamak gibi bir durum söz konusu degil.
ClassicShell sadece metro arayüzü kapatip, programlari menü'de listeliyor.
Benim gibi bircok programci'nin da aynisini yaptigini gördüm.
Demek ki cokta yanlis bir tercih degilmis.
rağmen bugüne kadar çıkan en iyi işletim sistemi (evet arkadaşlar winxp , win7 ekolünün devamı win10 , win7 den iyi çünkü tüm yeni teknolojilere destek veriyor ve genel olarak daha hızlı)
(yazım hatası olmadığını varsayıyorum )