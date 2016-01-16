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Windows 10, anketlere olumlu olarak yansıyor

Windows 10 işletim sistemi hali hazırda 200 milyondan fazla cihaza kurulu. Peki kullanıcılar yeni işletim sistemlerinden ne kadar memnun? IDC'nin yeni anketi bunu araştırıyor.
3 yıl
2,2b
1
13
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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29 Temmuz 2015 itibariyle kullanıma sunulan ve şimdiye kadar 200 milyondan fazla cihaza kurulan Windows 10 işletim sistemi, tüketici anketlerinde de başarılı. Ankete katıların büyük çoğunluğu, Windows 10 işletim sisteminden memnun olduğunu dile getirmiş. 
Windows 10, anketlere olumlu olarak yansıyor

IDC analiz şirketi tarafından, Windows 10 kullanıcıları arasında yapılan yeni bir ankete göre, katılımcıların yüzde 60'ı işletim sistemini beğendiğini veya çok beğendiğini beyan etmiş. Hatta katılımcılar, daha önceki sürümlere güncelleme yaptıklarında bu kadar memnun olmadıklarını belirtmiş. Katılımcıların sadece yüzde 10'u sürümü beğenmediğini ifade etmiş. Anket, geçen yıl Eylül ayında 1000 PC kullanıcısı arasında gerçekleştirilmiş. 


IDC, anket sonuçlarına göre Windows 10 işletim sisteminin Windows 8 veya Windows 8.1 sürümlerinden daha iyi ve daha etkileyici bir başlangıç yaptığını belirtiyor. Anket haricinde farklı uzmanlar da, Windows 10 işletim sisteminin kullanıcı tarafından daha çok beğenildiğini dile getiriyor. 

Şimdiye kadar ki en hızlı büyüme gösteren Windows sürümü durumundaki Windows 10, yaklaşık olarak yüzde 10 pazar payına ulaşmış durumda. Ayrıca Steam donanım anketinde de, windows 10 64 bit kullananların oranı yüzde 31.25 olarak hesaplanmıştı. 

Önceki sürümlerin aksine, Windows 10 işletim sisteminde Microsoft'un kullanıcı sayısını artırmaya yönelik oynaması, rakamlarda da etkili oldu. Windows 7 ve 8/8.1 sürümlerinden ilk yıl ücretsiz terfi imkanı, sürümün çıkışından önce güncelleme sihirbazının agresif bildirimleri, yine sürümün çıkışından çok önce Windows Insider programını başlatarak ilgi toplaması önemli stratejik hamleler arasında yer alıyor. 

http://www.tweaktown.com/news/49685/survey-windows-10-highly-regarded-very-liked/index.html Yorum Yaz
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leventdln 3 yıl
Bir kaç güncelleme ile 2-3 yıl gider win10
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mxfive 3 yıl
AlpKhanate
mxfive ya ben bu windows 10 kullanan varlıkları anlamıyorum. Hayır, ne faydasını gördünüz? Abuk sabuk Cloud kullandırmaya çalışıyor. Yok mikrofonla arama yapabiliyosun. Gizlilik ayarlarını yaparkane ne kadar çirkef taktik varsa kullanmışlar. Aynı, gizlice toolbar yüklemeye çalışan amatör şirketlerin seviyesine düşmüşler. Yok küçük yazı boyutu, yok kabul etmiyorum butonunun kamukfle edilmesi. Baya baya NSA nasıl içimizde gezdircek onun hesabı yapılmış.
Arayüzü zaten kusmalık, yorum bile yapmıyorum. Öneri isteyen varsa; 8.1e geçin derim. Kendim kullanıyorum. Yanına da classicshell kurdum, windows 7yi hiç aratmıyor. Gizlilik ayarları da 10a nazaran daha normal. Ama imkanı olanlar bir an önce linux ekosistemine geçmeli, Linux Mint candır
Hocam w8.1 kullanıyorum. Durduk yerde internet kopması ve bazen pcyi açışımda çözünürlük düşüşü sorunlarını yaşıyorum. W7 den sonra illallah geldi. Sende yok mu böyle sorunlar.

Ya simdi sen bilgisayarini, 8.1 daha yokken aldiysan, uyumsuzluk problemleri olabilir, normaldir. W7 den kalma driverlar'in hepsi uyumlu olmuyor. Problemi cözmek icin wireless ve gpu driver'larini yeniden kur. Baktin olmuyor, bilgisayari aldigin zaman hangi isletim sistemi varsa ona geri dönmelisin. Özellikle laptop kullanicilarinin yasadigi bir sorun bu. Üreticiler mobil platformda yazilim güncellemesi yapmaya pek yanasmiyo.
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mxfive 3 yıl
.
.
şimdi bazı genç arkadaşlar windows 10 mükemmel diye diretmiş,
yani illa ben zeka küpüyüm, windows 10 kullanıcam,
tutmayın küçük enişteyi diyosanız, alın size benden bi iyilik;
youtube.com/...

Kurulumu videoda ki gibi yapın ve "spybot" kurmayı da unutmayın
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AlpKhanate 3 yıl mxfive
mxfive
AlpKhanate
Orijinalden alıntı: mxfive ya ben bu windows 10 kullanan varlıkları anlamıyorum. Hayır, ne faydasını gördünüz? Abuk sabuk Cloud kullandırmaya çalışıyor. Yok mikrofonla arama yapabiliyosun. Gizlilik ayarlarını yaparkane ne kadar çirkef taktik varsa kullanmışlar. Aynı, gizlice toolbar yüklemeye çalışan amatör şirketlerin seviyesine düşmüşler. Yok küçük yazı boyutu, yok kabul etmiyorum butonunun kamukfle edilmesi. Baya baya NSA nasıl içimizde gezdircek onun hesabı yapılmış.
Arayüzü zaten kusmalık, yorum bile yapmıyorum. Öneri isteyen varsa; 8.1e geçin derim. Kendim kullanıyorum. Yanına da classicshell kurdum, windows 7yi hiç aratmıyor. Gizlilik ayarları da 10a nazaran daha normal. Ama imkanı olanlar bir an önce linux ekosistemine geçmeli, Linux Mint candır
Hocam w8.1 kullanıyorum. Durduk yerde internet kopması ve bazen pcyi açışımda çözünürlük düşüşü sorunlarını yaşıyorum. W7 den sonra illallah geldi. Sende yok mu böyle sorunlar.

Ya simdi sen bilgisayarini, 8.1 daha yokken aldiysan, uyumsuzluk problemleri olabilir, normaldir. W7 den kalma driverlar'in hepsi uyumlu olmuyor. Problemi cözmek icin wireless ve gpu driver'larini yeniden kur. Baktin olmuyor, bilgisayari aldigin zaman hangi isletim sistemi varsa ona geri dönmelisin. Özellikle laptop kullanicilarinin yasadigi bir sorun bu. Üreticiler mobil platformda yazilim güncellemesi yapmaya pek yanasmiyo.

Hocam cevabın için teşekkürler çok yol denedim düzeltemedim. Bir de senin tavsiyelerini denicem. W10 nasıl. Ona mı geçsem acaba. W8 e geçeli çok olmadı 6 ay falan olmuştur. Ssd aldım diye geçmiştim. Hızını beğendim. W7 ye dönersem hız vs düşer mi? Bilgisayarım masaüstü ne tavsiye edersin.
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FRAPS_TR 3 yıl
Ben beğenmedim artık windows un yolu yol değil. Zaten gizlilik diye birşeyde kalmamış o kadar çok fişleme ayarı eklemişlerki klavyede bastığın tuşları bile kaydediyor. Girdiğin siteler fotoğrafların aktivitelerin hepsi sunucuya gönderiyor.
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mxfive 3 yıl
Piêr Dé Sans
Ben de aslında windows 7 kullanmak isteyen ama windows 8 kurup windows 7 temasıyla sistemi allak bullak eden varlık ları anlamıyorum. Git windows 7 kullan kardeşim. niye 8 kurup 7 ye benzetmeye çalışarak sistem dosyalarıyla oynuyosun?

Benim windows 7 ye garezim yok. Ama 8.1 daha hizli ve daha performansli.
Sistem dosyalariyla oynamak gibi bir durum söz konusu degil.
ClassicShell sadece metro arayüzü kapatip, programlari menü'de listeliyor.
Benim gibi bircok programci'nin da aynisini yaptigini gördüm.
Demek ki cokta yanlis bir tercih degilmis.
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Master_Evil 3 yıl
windows 10 daha etkileyici açıldığı için kullanıcılar memnun kalmış...
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ahmethi 3 yıl
Windows geçmişim : w3.1 , w95 , w98 , w2000, wxp , w7 , w10
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ahmethi 3 yıl
Windows 10 bazı eksikliklerine (mesela Aero , seçimli yap bırak isteyen Aero kullansın)
rağmen bugüne kadar çıkan en iyi işletim sistemi (evet arkadaşlar winxp , win7 ekolünün devamı win10 , win7 den iyi çünkü tüm yeni teknolojilere destek veriyor ve genel olarak daha hızlı)
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Basteryus 3 yıl
Sistem iyi bende beğeniyorum da 1000 kişi ne la? 200M kullanıcısı olan sistem için 1000 kişilik anket yapıp bi de bunu yayınlamışlar mı?
(yazım hatası olmadığını varsayıyorum
)
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