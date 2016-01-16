Windows 10, anketlere olumlu olarak yansıyor









29 Temmuz 2015 itibariyle kullanıma sunulan ve şimdiye kadar 200 milyondan fazla cihaza kurulan Windows 10 işletim sistemi, tüketici anketlerinde de başarılı. Ankete katıların büyük çoğunluğu, Windows 10 işletim sisteminden memnun olduğunu dile getirmiş.





IDC analiz şirketi tarafından, Windows 10 kullanıcıları arasında yapılan yeni bir ankete göre, katılımcıların yüzde 60'ı işletim sistemini beğendiğini veya çok beğendiğini beyan etmiş. Hatta katılımcılar, daha önceki sürümlere güncelleme yaptıklarında bu kadar memnun olmadıklarını belirtmiş. Katılımcıların sadece yüzde 10'u sürümü beğenmediğini ifade etmiş. Anket, geçen yıl Eylül ayında 1000 PC kullanıcısı arasında gerçekleştirilmiş.









IDC, anket sonuçlarına göre Windows 10 işletim sisteminin Windows 8 veya Windows 8.1 sürümlerinden daha iyi ve daha etkileyici bir başlangıç yaptığını belirtiyor. Anket haricinde farklı uzmanlar da, Windows 10 işletim sisteminin kullanıcı tarafından daha çok beğenildiğini dile getiriyor.





Şimdiye kadar ki en hızlı büyüme gösteren Windows sürümü durumundaki Windows 10, yaklaşık olarak yüzde 10 pazar payına ulaşmış durumda. Ayrıca Steam donanım anketinde de, windows 10 64 bit kullananların oranı yüzde 31.25 olarak hesaplanmıştı.





Önceki sürümlerin aksine, Windows 10 işletim sisteminde Microsoft'un kullanıcı sayısını artırmaya yönelik oynaması, rakamlarda da etkili oldu. Windows 7 ve 8/8.1 sürümlerinden ilk yıl ücretsiz terfi imkanı, sürümün çıkışından önce güncelleme sihirbazının agresif bildirimleri, yine sürümün çıkışından çok önce Windows Insider programını başlatarak ilgi toplaması önemli stratejik hamleler arasında yer alıyor.

http://www.tweaktown.com/news/49685/survey-windows-10-highly-regarded-very-liked/index.html