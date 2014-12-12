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Windows 10 için ikinci büyük etkinlik 21 Ocak 2015'de

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 için ikinci büyük etkinlik 21 Ocak 2015'de

Microsoft'un Windows 10 işletim sistemi için Ocak ayı sonlarında büyük bir etkinlik düzenleyeceğine dair ortaya atılan iddialar gerçeklik kazandı ve firmanın etkinlik için hazırladığı davetiye internette paylaşıldı.

Sonraki Konu şeklinde bir slogan belirleyen etkinlik 21 Ocak 2015 itibariyle Washington'da yapılacak. Canlı olarak yayımlanacak etkinliğe Microsoft patronu Satya Nadella, Windows Phone bölüm başkanı Joe Belfiore, Windows bölüm başkanıTerry Meyerson ve Xbox bölüm başkanı Phil Spencer gibi önemli üst düzey yöneticiler katılacak. 

Sloganı gereği Windows 10 tüketici önizlemesinin bu etkinlik ile resmi olarak dağıtıma başlaması bekleniyor. Zira Windows 10 tüketici önizleme sürümüne yeni bir güncelleme yapılmayacağı açıklanmıştı. 

Microsoft Windows 10 teknik önizleme sürümünde yer vermediği pek çok özelliği tüketici önizleme sürümüne saklıyor. Continuum adındaki taktığınız fare / klavye donanımına göre dokunmatik veya çevrebirimlere uygun arayüzler arasında geçiş yapan özellik bunlardan birisi. Bu bakımdan etkinliğin de görkemli olacağı belirtiliyor. 

Etkinlikte netlik kazanacak bir başka detay ise Windows Phone 10 işletim sisteminin neler sunacağı ve uygulamaların Windows 10 ekosisteminde nasıl boyuta göre ölçekleneceği olacak. Windows 10 artık tüm sistemleri tek çatı altında toplayacağı için uygulamalar da evrensel nitelik kazanacak. 

Windows 10 nihai sürümünün kesin olarak ne zaman kullanıma sunulacağı ise Nisan ayındaki BUILD 2015 konferansında teknoloji dünyası ile paylaşılacak. Şimdilik yaz sonu veya sonbahar başı şeklinde bir tarih aralığı mevcut.  

http://microsoft-news.com/microsoft-to-reveal-the-next-chapter-for-windows-10-on-january-21st/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
redwolf0 4 yıl
WİN 10 KURACAMDA SIRF ŞU OYUNLAR İÇİN KURMAK İSTEMİYORUM
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GÖKHAN SOYLU 4 yıl
Sabırsızlıkla bekliyorum RT Türkçe sürümü çıksın da kurayım diye.
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sercandk 4 yıl
Windows 8 benim adima tam bir rezaletti. Yükledikten 1 gün sonra win7 ye geri dönmüştüm. Umarım bu sefer iyi birşey çıkar ortaya.
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Classico 4 yıl
9 cikmadan
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Utku 4 yıl
Windows 8, önceki nesillere göre fark atar düzeyde daha iyi bir işletim sistemi. Umarım bu da öyle olur.
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General. 4 yıl
MS çok geç hareket ediyor özellikle Wp8 tarafında.
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AMERICAN 4 yıl
Final surum 2015 sonbahar başında gelir.
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HydroAcidX 4 yıl
Microsoft'tan beklenti büyük. Ayrıca vizyonunu koruma adına iyi bir fırsat
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j&j 4 yıl
Hadi bakalim microsoft, bu sefer telefonlara harbiden dort dortluk bi sistem cikar da utandirma bizi, beklenti buyuk
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doctor_bey 4 yıl
Forever Windows 7 diyorum;ne zaman 4k yaygınlaşır o zaman geçerim windows 10 denen şeye
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DaRKFoRCeS 4 yıl
abartilacak bir tarafı yok. Windows 8.2 gibi. En azından ekranın sağından solundan bir şey çıkmıyor.
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BARIŞ55 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS

abartilacak bir tarafı yok. Windows 8.2 gibi. En azından ekranın sağından solundan bir şey çıkmıyor.

Ne kadar beceriksizsiniz abi ya.


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Elsa 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS
abartilacak bir tarafı yok. Windows 8.2 gibi. En azından ekranın sağından solundan bir şey çıkmıyor.

Charm bar önizlemede var dokunmatik olmayan cihazlarda otomatik kapalı geliyor windows tuşu+c yaparsan açılır
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