Windows 10 için yeni bir önizleme sürümü daha yayımlandı

Windows 10 hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Microsoft, geri bildirimlerin alınabilmesi adına Insider programını yeni önizleme sürümleri ile beslemeye devam ediyor. Son olarak Build 10122 yapı numarasıyla yeni bir sürüm yayımlandı.





Her yeni önizleme sürümü biraz daha stabil ve hatalardan arınmış olarak geliyor. Bu sürümlerin daha çok kodlarla oynamayı seven geliştirici düzeyindeki kullanıcılara hitap ettiğini hatırlatalım.





Sürümde gelen yenilikler olarak;





- Başlat menüsünde Dosya Gezgini ve Ayarlar menülerinin sol alt kısma alınması ve Güç ile Tüm Uygulamalar menülerinin topluca daha iyi bir simetri çizmesi,





- Continuum özelliğinin tablet modunda iyileştirilmesi, ayrıca tablet modunda sol el ile kullanım panelinin dağınık bir yapıya sahip olması ve sol üstteki ikona tıklayarak biraraya toplanabilmesi,





- Microsoft Edge tarayıcısı için hızlı erişime yönelik olarak yeniden tasarlanmış bir Yeni Sekme sayfası, Başlat menüsüne eklenebilen web siteleri, yeni bir Okuma Modu ikonu, özel gezinti modu, Octane 2.0 ve Jet Stream benchmark testlerinde liderliğe oynayan Chakra motorunda iyileştirmeler,





- Varsayılan uygulama atadığınız dosyaları gezgin içerisinden açarken, sistemin artık varsayılan uygulamayı değiştirip değiştirmeyeceğinizi sormaması şeklinde sıralanbilir.





Bunun dışında Insider merkezinin yeniden tasarlanması, Başlat menüsündeki canlı karolarda görsel hataların giderilmesi, Edge tarayıcısında çökmelerin giderilmesi, yüksek DPI değerine sahip ekranlardaki bulanıklığın giderilmesi gibi pek çok iyileştirme ve performans artırımı mevcut.

http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2015/05/20/announcing-windows-10-insider-preview-build-10122-for-pcs/