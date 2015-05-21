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Windows 10 için yeni bir önizleme sürümü daha yayımlandı

4 yıl
4,3b
1
22
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 için yeni bir önizleme sürümü daha yayımlandı

Windows 10 hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Microsoft, geri bildirimlerin alınabilmesi adına Insider programını yeni önizleme sürümleri ile beslemeye devam ediyor. Son olarak Build 10122 yapı numarasıyla yeni bir sürüm yayımlandı.

Her yeni önizleme sürümü biraz daha stabil ve hatalardan arınmış olarak geliyor. Bu sürümlerin daha çok kodlarla oynamayı seven geliştirici düzeyindeki kullanıcılara hitap ettiğini hatırlatalım. 

Sürümde gelen yenilikler olarak;

- Başlat menüsünde Dosya Gezgini ve Ayarlar menülerinin sol alt kısma alınması ve Güç ile Tüm Uygulamalar menülerinin topluca daha iyi bir simetri çizmesi, 

- Continuum özelliğinin tablet modunda iyileştirilmesi, ayrıca tablet modunda sol el ile kullanım panelinin dağınık bir yapıya sahip olması ve sol üstteki ikona tıklayarak biraraya toplanabilmesi,

- Microsoft Edge tarayıcısı için hızlı erişime yönelik olarak yeniden tasarlanmış bir Yeni Sekme sayfası, Başlat menüsüne eklenebilen web siteleri, yeni bir Okuma Modu ikonu, özel gezinti modu, Octane 2.0 ve Jet Stream benchmark testlerinde liderliğe oynayan Chakra motorunda iyileştirmeler,

- Varsayılan uygulama atadığınız dosyaları gezgin içerisinden açarken, sistemin artık varsayılan uygulamayı değiştirip değiştirmeyeceğinizi sormaması şeklinde sıralanbilir. 

Bunun dışında Insider merkezinin yeniden tasarlanması, Başlat menüsündeki canlı karolarda görsel hataların giderilmesi, Edge tarayıcısında çökmelerin giderilmesi, yüksek DPI değerine sahip ekranlardaki bulanıklığın giderilmesi gibi pek çok iyileştirme ve performans artırımı mevcut.  

http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2015/05/20/announcing-windows-10-insider-preview-build-10122-for-pcs/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Acer Aspire 6530 a kurdum 10074 sürümünü çok problem çıkardı bana, hala ses sürücülerindeki sorunu düzeltmedi, bu konuda universal bir yapıya sahip olması gerekir çok kullanıcının yeni bilgisayarı olmayabilir, 8.1 yüklü yeni bir bilgisayarın varsa güncelleştir geç mantığı yanlış geriye dönük uyumda olmalı diye düşünüyorum.
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citadel 4 yıl
Temmuz da çıkacağına dair haberler vardı. Bu kadar hataya karşı yetiştirebilecekler mi acaba????
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erol börek 4 yıl citadel
citadel

Temmuz da çıkacağına dair haberler vardı. Bu kadar hataya karşı yetiştirebilecekler mi acaba????

Temmuzda çıkar, eylülde sp1 gelir.
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zx6r 4 yıl
Favorim hala win 7. Apple gibi giderek bozdular işi bakalım kaçıncı sürümde toparlayacaklar..
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infom@n 4 yıl
Yeminle Windows 10 ile AMD ekran kartı sahipleri resmen işkence çekiyor.
Hiçbir Windows 10 sürümünde AMD ekran kartı sürücüleri adam akıllı çalışmadı.
Yorumlara göre düzelttiklerini de bozmuşlar.
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cagdas70 4 yıl infom@n
infom@n

Yeminle Windows 10 ile AMD ekran kartı sahipleri resmen işkence çekiyor.
Hiçbir Windows 10 sürümünde AMD ekran kartı sürücüleri adam akıllı çalışmadı.
Yorumlara göre düzelttiklerini de bozmuşlar.

AMD driverlarında sorun varmış. AMD ile microsoft yeni driverlar üzerinde çalışıyorlarmış. Sorun yakında çözülecekmiş.
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Batuist 4 yıl
Bu sürümlerin daha çok kodlarla oynamayı seven geliştirici düzeyindeki kullanıcılara hitap ettiğini hatırlatalım


Windows açık kodlu bir işletim sistemi mi ki? düşün bakalım? :))
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DH Misafiri 4 yıl
Bende AMD ekran kartlı bir notebook var, uzun zamandır ara önizleme sürümleri dahil hepsini kurdum. Eğer yakında piyasaya süreceklerse bunu ME OS gibi erken ve cılız olarak satmış olurlar diye düşünüyorum. Birincisi denediğim oyunlarda oldukça sorunlu (8.1 den sorun yok), yarıya online sürüme dönmüş, Edge'de bile bir metni seçip sağ tıklayınca Yapıştır ve Ara gibi seçenekler yok. Fakat hızlı çalışmasına laf yok. Ama gereksiz onca servis arkada çalışıyor, Defender yetersiz, gereksiz onlarca yazılım yüklüyor... İşi bilmeyen birisi için zor ama işi bilen kurduktan sonra bir kaç saatte Heberler, Spor.... gereksiz ne kadar uygulama varsa kaldırmalı ve servisleri kapatmalı ondan sonra gayet hızlı ve performanslı. Aynı ekran kartıyla, aynı oyunlarda %10-15 fps farkı var fakat oyunlarda sürekli atmalar oluyor. Tabi bu sürücülerden kaynaklanıyor olabilir...
Son söz bana melez ME gibi geldi, hem müzik oynatıcı var hem Media Player var herşeyden ne deyse iki tana var. Sanki geçiş ürünü. Zaten çekirdeğin aslı aynı. Her ne kadar yeni işletim sistemi yapmayacağım dese de 10.1 veya 11 sürümde kullanıma göre iki aynı uygulamanın birisini atacaklar.
Ne olmalıydı. Öncelikle çekirdek yepyeni olmalıydı, servislerin sayısı çok çok az olmalıydı. Bende yazıcı yoksa yazıcı servislerini yükleme, eğer yazıcı kurarsam o zaman ekle, birde en azından kurmak istemediğim uygulamaları sor. Finans'ı kaç kişi kullanıyor ne gereği var, Haberler kanalı zaten magazin gibi.... 8.1 den iyi, hızlı, performanslı, ama eksik
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simbolmina 4 yıl
10074 sürümünde (laptopta) düğmelere tıkladıktan bir süre sonra tepki veriyordu. Genelde de kullanıcılar memnun değildi zaten. Sırf o yüzden tekrar 8.1'e geri dönmüştüm. Bu problemi yaşamış ve yeni sürüme geçmiş kimse var mı? Tecrübeler nasıl?
not: o zaman HDD vardı, şimdi SSD'ye geçtim. Sorun HDD olamaz sanırım.
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bkaakco 4 yıl
Pencere rengi değiştirme geri gelmeyecek sanırım.
Office 2013 gibi bembeyaz yapmışlar.


Benden size tavsiye, imkanınız varsa bu sistemi diskte başka bölüme kurun...
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catlion 4 yıl
amd ekran kartınız yok ise mükemmele yakın bir yapı. çok memnun kaldım. edge akıcı çalışlıyor. build ilk kurulduktan sonra sıfırdan kurmuyorsanız yani yükseltme olarak kurduysanız bir kaç saat uygulamarı ayarlaması sürüyor arkaplanda. siz webde gezinebiliyorsunuz tabi.
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black_flood 4 yıl
Here are some known issues for this build
•See my note above regarding the issue on PCs with AMD GPUs and frequent crashes in Microsoft Edge.
•Upgrading to this build on certain PCs may fail and roll back to the previously installed build with error 0x80070057 – 0x20007. This is a bug where too many device INFs are being migrated and hitting an internal limit. Possible workaround is to use Disk Cleanup to clean up system files and choose Device driver packages, Previous Windows installations and Temporary Windows installation files. You may also need to remove unnecessary peripherals and remove them from Device Manager and trying the upgrade again.
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black_flood 4 yıl
Bu son sürüm ile ilgili bazı teknoloji forumlarında Amd ekran kartları ile ilgili sorun yaşanması nedeni ile kurulmaması hususunda uyarıyor yeni ekran kartı sürücüsü çıkana kadar. bu konuda amd ekran kartı kullananlar dikkatli olsun. güncellemeyi kapattım uğraşmamak için bilginize.
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