Windows 10 için yeni bir önizleme sürümü daha yayımlandı

Haber Editörü
Windows 10 hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Microsoft, geri bildirimlerin alınabilmesi adına Insider programını yeni önizleme sürümleri ile beslemeye devam ediyor. Son olarak Build 10122 yapı numarasıyla yeni bir sürüm yayımlandı.
Her yeni önizleme sürümü biraz daha stabil ve hatalardan arınmış olarak geliyor. Bu sürümlerin daha çok kodlarla oynamayı seven geliştirici düzeyindeki kullanıcılara hitap ettiğini hatırlatalım.
Sürümde gelen yenilikler olarak;
- Başlat menüsünde Dosya Gezgini ve Ayarlar menülerinin sol alt kısma alınması ve Güç ile Tüm Uygulamalar menülerinin topluca daha iyi bir simetri çizmesi,
- Continuum özelliğinin tablet modunda iyileştirilmesi, ayrıca tablet modunda sol el ile kullanım panelinin dağınık bir yapıya sahip olması ve sol üstteki ikona tıklayarak biraraya toplanabilmesi,
- Microsoft Edge tarayıcısı için hızlı erişime yönelik olarak yeniden tasarlanmış bir Yeni Sekme sayfası, Başlat menüsüne eklenebilen web siteleri, yeni bir Okuma Modu ikonu, özel gezinti modu, Octane 2.0 ve Jet Stream benchmark testlerinde liderliğe oynayan Chakra motorunda iyileştirmeler,
- Varsayılan uygulama atadığınız dosyaları gezgin içerisinden açarken, sistemin artık varsayılan uygulamayı değiştirip değiştirmeyeceğinizi sormaması şeklinde sıralanbilir.
Bunun dışında Insider merkezinin yeniden tasarlanması, Başlat menüsündeki canlı karolarda görsel hataların giderilmesi, Edge tarayıcısında çökmelerin giderilmesi, yüksek DPI değerine sahip ekranlardaki bulanıklığın giderilmesi gibi pek çok iyileştirme ve performans artırımı mevcut.
http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2015/05/20/announcing-windows-10-insider-preview-build-10122-for-pcs/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Temmuzda çıkar, eylülde sp1 gelir.
Hiçbir Windows 10 sürümünde AMD ekran kartı sürücüleri adam akıllı çalışmadı.
Yorumlara göre düzelttiklerini de bozmuşlar.
AMD driverlarında sorun varmış. AMD ile microsoft yeni driverlar üzerinde çalışıyorlarmış. Sorun yakında çözülecekmiş.
Windows açık kodlu bir işletim sistemi mi ki? düşün bakalım? :))
Son söz bana melez ME gibi geldi, hem müzik oynatıcı var hem Media Player var herşeyden ne deyse iki tana var. Sanki geçiş ürünü. Zaten çekirdeğin aslı aynı. Her ne kadar yeni işletim sistemi yapmayacağım dese de 10.1 veya 11 sürümde kullanıma göre iki aynı uygulamanın birisini atacaklar.
Ne olmalıydı. Öncelikle çekirdek yepyeni olmalıydı, servislerin sayısı çok çok az olmalıydı. Bende yazıcı yoksa yazıcı servislerini yükleme, eğer yazıcı kurarsam o zaman ekle, birde en azından kurmak istemediğim uygulamaları sor. Finans'ı kaç kişi kullanıyor ne gereği var, Haberler kanalı zaten magazin gibi.... 8.1 den iyi, hızlı, performanslı, ama eksik
not: o zaman HDD vardı, şimdi SSD'ye geçtim. Sorun HDD olamaz sanırım.
Benden size tavsiye, imkanınız varsa bu sistemi diskte başka bölüme kurun...
•See my note above regarding the issue on PCs with AMD GPUs and frequent crashes in Microsoft Edge.
•Upgrading to this build on certain PCs may fail and roll back to the previously installed build with error 0x80070057 – 0x20007. This is a bug where too many device INFs are being migrated and hitting an internal limit. Possible workaround is to use Disk Cleanup to clean up system files and choose Device driver packages, Previous Windows installations and Temporary Windows installation files. You may also need to remove unnecessary peripherals and remove them from Device Manager and trying the upgrade again.