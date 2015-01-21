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Windows 10 ilk yılında ücretsiz güncelleme olarak gelecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 ilk yılında ücretsiz güncelleme olarak gelecek
Microsoft'un hali hazırda devam eden Windows 10 işletim sistemi ile ilgili ekinliğinde yeni sürümün ayrıntıları ve güncelleme konusundaki ilk bilgiler teknoloji dünyası ile paylaşıldı.

Microsoft'un verdiği bilgilere göre Windows 10 işletim sistemi yayınlandığı ilk yıl orijinal Windows RT, Windows 7 ve 8.1 kullanıcıları için ücretsiz güncelleme olarak sunulacak. Windows 8.1 kullanıcıları için bu sürenin sınırsız olduğu belirtiliyor. 
Teknik önizleme sürümünde olmayıp da etkinlikte duyurulan yenilik Cortana sesli asistanının sisteme entegrasyonu oldu. Kullanıcılar hem sistem içerisinde arama yaparken, hem de yeni internet tarayıcısı içerisinde arama yaparken Cortana sesli asistanından yararlanabilecek. Ayrıca Cortana ile sisteme farklı sesli komutlar da verilebilecek. 
Windows 10 ilk yılında ücretsiz güncelleme olarak gelecek
 

Apple iMessage sistemine benzer olarak bir mesajlaşma platformu geliştiren Microsoft, Windows 10 sistemleri arasında sohbet edebilmenin önünü açıyor. Ayrıca internet tabanlı hizmetler Microsoft'un sohbet mekanizmasını entegre edebilecek. 

Daha önce de dile getirildiği gibi Windows 10 ile evrensel uygulamaların önü açılıyor. Geliştiriciler tüm Windows 10 cihazları için tek bir uygulama geliştirecek ve cihaza göre uygulama kendisini ölçekleyecek. Bu noktada Windows Phone platformunun bundan en çok fayda görecek sistem olduğu belirtiliyor. 

Bir süre önce ilk görüntüleri ortaya çıkan Project Spartan adındaki tarayıcı projesi etkinlikte de kendisine yer buldu. Chrome ile benzer bir şekilde fazla yüklerinden arınmış olarak daha hızlı çalışacak Spartan, çevrimdışı okuma, entegre PDF desteği, web sayfalarının üzerine not alarak kaydetme ve Cortana sesli asistan şeklinde özellikler sunacak. Microsoft yeni tarayıcı için daha yüksek performans sunan bir motor geliştirmiş. 

Spartan tarayıcısı ilk olarak masaüstü sistemlere gelecek ve ardından da WP platformuna geçiş yapacak. Ancak Internet Explorer’ın yerini alması gibi bir durum söz konusu değil. Firma uyumluluk problemleri olmaması için IE tarayıcısını sunmaya devam edecek. Ancak kullanıcı kendi tercihini yapabilecek. 

Diğer bir yenilik ise Xbox oyunlarının Windows 10 PC ve tabletlerine yansıtılabilmesi olacak. PS4 konsolundan hatırladığımız sistem ile ilgili teknik detaylar verilmedi ve Mart ayında sistemin tanıtımının yapılacağı belirtiliyor. Ayrıca Windows 10 kullanıcıları Xbox hesaplarına daha fazla müdahale etme şansına da sahip olacak.
Diğer bir yenilik ise Başlangıç menüsünün tam ekran olarak kullanılabilmesi. Windows 10 işletim sisteminin tüketici önizleme sürümü olarak yaz ortasında yayımlandıktan sonra sonbahar aylarında da tüm uyumlu Windows cihazları için güncelleme başlayacak. Ayrıca ilk Windows 10 cihazları da bu dönemde piyasada olacak. 

Windows 10 ilk yılında ücretsiz güncelleme olarak gelecek

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DH Misafiri 3 yıl
Ya ben iki gün önce yükseltmé işlemine başladim tam iki gün oldu hala mavi bir ekran var yakında hazır olacağız yazıyor başka bişey yok laptopu kapatıp açıyorum yine aynı ekran ne yapmam gerekiyor
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DH Misafiri 4 yıl
Bende samsung diz üstü var Samsung Recovery Solution 5,Easy Settings,Easy Software Manager bu özellikleri sayayesinde pcde sıkıntı olduğunda format atmadan düzeltebiliyorum benden bunları kaldırmamı istiyor kaldırmadan windows 10 kuramazmıyım bilgi lütfen...
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SFY 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bende samsung diz üstü var Samsung Recovery Solution 5,Easy Settings,Easy Software Manager bu özellikleri sayayesinde pcde sıkıntı olduğunda format atmadan düzeltebiliyorum benden bunları kaldırmamı istiyor kaldırmadan windows 10 kuramazmıyım bilgi lütfen...

Yükseltme uyumluluğu konusunda mu o programları kaldır diyor? Yükseltme sonrası ya da Windows 10'u kendiniz kurduktan sonra muhtemelen o programlar ya yüklenmeyecektir ya da çalışmayacaktır. Yine kurabilirsiniz sıkıntısız ancak programların çalışmama ihtimali var. Yakın zamanda o programlar için W10 uyumluluğu gelecektir.
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DH Misafiri 4 yıl
Merhabaa benim pc de windows 8.1 var banada windows 10 daveti geldi. Windows 10 yukledik diyelim bir kac ay sonra format atmamiz gerekti ne biliyim pc yavasladi virus girdi felan format atinca bilgisayar windows 8.1 e mi donecek yine ? Bu yeni bilgisayarlar usb yada cd ile formata musade etmiyor direk recveryden format atiliyor reckoverde de windows 8.1 var windows 10 guncellemesi yaparken recoveryde windows 10 mu entegre edecek .
Nasil olacak format isi her format atttigimizda birdahami indirecegiz windows 10 bilen varsa yardim bekliyorum tesekkurler.
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HAY_KA 4 yıl DH Misafiri
sistemi kendi içinde sıfırlayabilirsiniz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Manchester United 4 yıl
Çok iyi bu.
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jenas 4 yıl
Ne zaman çıkacak bu Windows 10?
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cagdas70 4 yıl
Arkadaşlar, evvelden beri yazılanları dikkatli okursanız, sadece win 8.1'e bedava olacak. 7 ve 8 sadece win 10 çıktıktan sonraki 1 yıl içinde bedava kullanılabilecek. Yani ilk yıl bedava kullanan para ödemeyecek diye bir şey yok.

Ayrıca, yine iyi okursanız. Ömür boyu lisans diye bir şey yok. Sadece win 10'nun ömrü boyunca bedava olacak. Yani nasıl win 7'e geliştirme güncellemeri bitti ya da XP'ye güvenlik güncellemeleri de bitti. O şekildeki ömrü boyunca bedava olacak. Yoksa ömür boyu bedava olacak diye birşey yok. Zaten kimse bir işletim sistemine 100 yıl kod yazıp bedava vermez.
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Witch-King of Angmar 4 yıl
Bi deneyelim bakalÄ±m nasÄ±l bi ÅŸeyle karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±z
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byJuck 4 yıl
10 ücretsiz olmayacak yani ? fiyatı ne olur acaba
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exent4246o 4 yıl
9926 sürümünü Türkçe indiren arkadaşlara bir sorum var.
Cortana Türkçe sürümde çalışıyor mu?
yoksa İngilizce olarak mı indirmemiz gerek?
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exent4246o 4 yıl
9926 sürümünü Türkçe indiren arkadaşlara bir sorum var.
Cortana Türkçe sürümde çalışıyor mu?
yoksa İngilizce olarak mı indirmemiz gerek?
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HAY_KA 4 yıl exent4246o
cortana is not available in your market diyor. birde ingilizce indirene sor =D
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E30a Biner Yan Yan Gider 4 yıl
Bu 1 yıl içinde yeni makinelerine Win10 kurmak isteyenler için lisans almak gerekecek mi ?
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