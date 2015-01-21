Windows 10 ilk yılında ücretsiz güncelleme olarak gelecek





Microsoft'un hali hazırda devam eden Windows 10 işletim sistemi ile ilgili ekinliğinde yeni sürümün ayrıntıları ve güncelleme konusundaki ilk bilgiler teknoloji dünyası ile paylaşıldı.





Microsoft'un verdiği bilgilere göre Windows 10 işletim sistemi yayınlandığı ilk yıl orijinal Windows RT, Windows 7 ve 8.1 kullanıcıları için ücretsiz güncelleme olarak sunulacak. Windows 8.1 kullanıcıları için bu sürenin sınırsız olduğu belirtiliyor.

Teknik önizleme sürümünde olmayıp da etkinlikte duyurulan yenilik Cortana sesli asistanının sisteme entegrasyonu oldu. Kullanıcılar hem sistem içerisinde arama yaparken, hem de yeni internet tarayıcısı içerisinde arama yaparken Cortana sesli asistanından yararlanabilecek. Ayrıca Cortana ile sisteme farklı sesli komutlar da verilebilecek.





Apple iMessage sistemine benzer olarak bir mesajlaşma platformu geliştiren Microsoft, Windows 10 sistemleri arasında sohbet edebilmenin önünü açıyor. Ayrıca internet tabanlı hizmetler Microsoft'un sohbet mekanizmasını entegre edebilecek.





Daha önce de dile getirildiği gibi Windows 10 ile evrensel uygulamaların önü açılıyor. Geliştiriciler tüm Windows 10 cihazları için tek bir uygulama geliştirecek ve cihaza göre uygulama kendisini ölçekleyecek. Bu noktada Windows Phone platformunun bundan en çok fayda görecek sistem olduğu belirtiliyor.





Bir süre önce ilk görüntüleri ortaya çıkan Project Spartan adındaki tarayıcı projesi etkinlikte de kendisine yer buldu. Chrome ile benzer bir şekilde fazla yüklerinden arınmış olarak daha hızlı çalışacak Spartan, çevrimdışı okuma, entegre PDF desteği, web sayfalarının üzerine not alarak kaydetme ve Cortana sesli asistan şeklinde özellikler sunacak. Microsoft yeni tarayıcı için daha yüksek performans sunan bir motor geliştirmiş.





Spartan tarayıcısı ilk olarak masaüstü sistemlere gelecek ve ardından da WP platformuna geçiş yapacak. Ancak Internet Explorer’ın yerini alması gibi bir durum söz konusu değil. Firma uyumluluk problemleri olmaması için IE tarayıcısını sunmaya devam edecek. Ancak kullanıcı kendi tercihini yapabilecek.





Diğer bir yenilik ise Xbox oyunlarının Windows 10 PC ve tabletlerine yansıtılabilmesi olacak. PS4 konsolundan hatırladığımız sistem ile ilgili teknik detaylar verilmedi ve Mart ayında sistemin tanıtımının yapılacağı belirtiliyor. Ayrıca Windows 10 kullanıcıları Xbox hesaplarına daha fazla müdahale etme şansına da sahip olacak.

Diğer bir yenilik ise Başlangıç menüsünün tam ekran olarak kullanılabilmesi. Windows 10 işletim sisteminin tüketici önizleme sürümü olarak yaz ortasında yayımlandıktan sonra sonbahar aylarında da tüm uyumlu Windows cihazları için güncelleme başlayacak. Ayrıca ilk Windows 10 cihazları da bu dönemde piyasada olacak.



