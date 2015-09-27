Windows 10 IoT sürümü kendi seti ile birlikte geliyor

Microsoft'un Windows 10 ile birlikte ağırlık verdiği alanlardan birisi de Nesnelerin İnterneti sektörü. Cihazların birbiri ile etkileşime girmesini ifade eden Nesnelerin İnterneti sektörü büyük bir potansiyele sahip ve Microsoft da Windows 10 IoT sürümü ile bu treni kaçırmak istemedi.





Raspberry Pi 2 ve MinnowBoard Max gibi geliştirici kartlarını hedefleyen Windows 10 IoT, hali hazırda Insider programı üzerinden de kendisini geliştirmeye devam ediyor. Bununla birlikte bir referans kart hazırlamak isteyen Microsoft, Adafruit ile işbirliğine gitti.





Windows IoT Core Starter Key adındaki set, Windows 10 IoT ile hızlıca çalışmaya başlamak isteyen geliştiricilere hitap ediyor. Bir geliştirici kartının yanında çeşitli elektronik parçalar, kablolar ve sensörler içeren set pek çok farklı projeye ev sahipliği yapacak kapasitede.





Setteki en önemli parça microSD kart zira Windows 10 IoT sürümü bu karta önyüklü olarak geliyor ve kullanıcılar hızlı bir şekilde proje geliştirmeye başlayabiliyor. Kartta ayrıca örnek projeler için kodlar ve bir rehber de yer alıyor. Microsoft yeni setinin potansiyelini çeşitli geliştirici fuarlarına katılarak sergilemeyi ve böylece daha fazla ilgi çekebilmeyi planlıyor. Windows IoT Core Starter Key seti 115$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://blogs.windows.com/buildingapps/2015/09/24/whats-next-for-windows-10-iot-core/