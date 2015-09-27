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Windows 10 IoT sürümü kendi seti ile birlikte geliyor

3 yıl
7,2b
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 IoT sürümü kendi seti ile birlikte geliyor

Microsoft'un Windows 10 ile birlikte ağırlık verdiği alanlardan birisi de Nesnelerin İnterneti sektörü. Cihazların birbiri ile etkileşime girmesini ifade eden Nesnelerin İnterneti sektörü büyük bir potansiyele sahip ve Microsoft da Windows 10 IoT sürümü ile bu treni kaçırmak istemedi.

Raspberry Pi 2 ve MinnowBoard Max gibi geliştirici kartlarını hedefleyen Windows 10 IoT, hali hazırda Insider programı üzerinden de kendisini geliştirmeye devam ediyor. Bununla birlikte bir referans kart hazırlamak isteyen Microsoft, Adafruit ile işbirliğine gitti. 

Windows IoT Core Starter Key adındaki set, Windows 10 IoT ile hızlıca çalışmaya başlamak isteyen geliştiricilere hitap ediyor. Bir geliştirici kartının yanında çeşitli elektronik parçalar, kablolar ve sensörler içeren set pek çok farklı projeye ev sahipliği yapacak kapasitede. 

Setteki en önemli parça microSD kart zira Windows 10 IoT sürümü bu karta önyüklü olarak geliyor ve kullanıcılar hızlı bir şekilde proje geliştirmeye başlayabiliyor. Kartta ayrıca örnek projeler için kodlar ve bir rehber de yer alıyor. Microsoft yeni setinin potansiyelini çeşitli geliştirici fuarlarına katılarak sergilemeyi ve böylece daha fazla ilgi çekebilmeyi planlıyor. Windows IoT Core Starter Key seti 115$ fiyat etiketine sahip olacak.  

http://blogs.windows.com/buildingapps/2015/09/24/whats-next-for-windows-10-iot-core/ Yorum Yaz
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FatihAsl 3 yıl en beğenilen
Gömülü sistemlerde Linux rakipsizdir. Geliştirici kartı sahipleri, Desktop kullanıcılarına benzemez. geliştirici kartı sahipleri özgürlük ister.
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FatihAsl 3 yıl en beğenilen
Gömülü sistemlerde Linux rakipsizdir. Geliştirici kartı sahipleri, Desktop kullanıcılarına benzemez. geliştirici kartı sahipleri özgürlük ister.
Yanıtla +4
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FightForBeer 3 yıl
Öncelikle yıllardır Raspberry Pi kullanan biri olarak şunu söyleyebilirim, Raspberry linux ile birleşince harikalar yaratan bir cihaz. Envai çeşit proje, kaynak kod ve örnek var ve bunların hepsi linux için. Yaklaşık 1 senedir Windows IOT var ve bende bunu denemek için cihazıma kurdum fakat bu kadar rezil bir işletim sistemi olamaz. Hiç bir şey yapamadığınız, sadece cihazı mini bir server haline getiren bir işletim sistemi.Ek olarak, Windows IOT hakkında da adam akıllı bir proje bile yok.
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berkcan123 3 yıl
alemburda34

Çok iyi düşünmüşler fakat böyle parça parça görünce insanın gözünü kurkutmuyorda değil


Birleştirip satsalar eğlencesi olmazdı zaten, alıp fişe takardın.
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berkcan123 3 yıl
Ayrıca bir projeniz olmadan buna para vermeyin derim. Öğrenmek istiyorsanız gidin clone arduino alın.
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kadirirdem 3 yıl
İyi düşünülmüş guzel işler çıkacaktır.
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alemburda34 3 yıl
Çok iyi düşünmüşler fakat böyle parça parça görünce insanın gözünü kurkutmuyorda değil
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canguler917 3 yıl
neden birleştirip yollamamışlar?toplama pc satıyorlar gibi geldi
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