Windows 10 işletim sistemi yüzde 5 pazar payına yürüyor

Microsoft'un farklı stratejilerle Windows 10 işletim sistemini kısa sürede geniş kitlelere yayması, tarihindeki en hızlı benimsenen sürüme imza atmasını sağladı. Windows 10 bu hız sayesinde pazar payını da artırmaya başladı.





Gelen bilgilere göre Windows 10 kullanan bilgisayar sayısı 53 milyonu geçmiş durumda. En yüksek seviyede Windows 10 sürümünün saniyede 1500 makineye kurulduğu belirtiliyor. Bu hız şu an yavaşlamış durumda.





Elde edilen benimsenme rakamları ile Windows 10 işletim sistemi global olarak yüzde 4-5 civarına yükseldi. Rakamlar ise web siteleri üzerinden veriler toplayan analiz araçlarından elde ediliyor. Yani rakamlar resmi olmasa da resmi oranlar yine bu seviyelere yakın seyredecektir.





Windows 8 ilk piyasaya sürüldüğü aylarda yüzde 1-2 civarına sabitlenmekten kurtulamamıştı. Hatta 11 ay sonunda sürümün oranı yüzde 5.4 seviyesini yakalayabilmişti. Tüketicilerden beklediği ilgiyi göremeyen Microsoft, hızlı bir şekilde Windows 8.1 güncellemesini hazırlayarak eleştirilen noktaları gidermeye çalışmıştı. Ancak çok düşük kalan oranlar sonrasında devreye Windows 10 girdi.





2000'li yıllarda 3-5 yıl arasında yeni işletim sistemi geliştirmek geleneğini koruyan Microsoft, Windows 8 ile birlikte bu süreyi 1-1.5 yıl aralığına düşürdü. Ancak Windows 10 bu ilgiyi korursa uzun yıllar mevcudiyetini devam ettirecektir.

http://microsoft-news.com/windows-10-surpasses-53-million-installs-claims-4-95-market-share/