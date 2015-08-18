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Windows 10 işletim sistemi yüzde 5 pazar payına yürüyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 işletim sistemi yüzde 5 pazar payına yürüyor

Microsoft'un farklı stratejilerle Windows 10 işletim sistemini kısa sürede geniş kitlelere yayması, tarihindeki en hızlı benimsenen sürüme imza atmasını sağladı. Windows 10 bu hız sayesinde pazar payını da artırmaya başladı.

Gelen bilgilere göre Windows 10 kullanan bilgisayar sayısı 53 milyonu geçmiş durumda. En yüksek seviyede Windows 10 sürümünün saniyede 1500 makineye kurulduğu belirtiliyor. Bu hız şu an yavaşlamış durumda.

Elde edilen benimsenme rakamları ile Windows 10 işletim sistemi global olarak yüzde 4-5 civarına yükseldi. Rakamlar ise web siteleri üzerinden veriler toplayan analiz araçlarından elde ediliyor. Yani rakamlar resmi olmasa da resmi oranlar yine bu seviyelere yakın seyredecektir.

Windows 8 ilk piyasaya sürüldüğü aylarda yüzde 1-2 civarına sabitlenmekten kurtulamamıştı. Hatta 11 ay sonunda sürümün oranı yüzde 5.4 seviyesini yakalayabilmişti. Tüketicilerden beklediği ilgiyi göremeyen Microsoft, hızlı bir şekilde Windows 8.1 güncellemesini hazırlayarak eleştirilen noktaları gidermeye çalışmıştı. Ancak çok düşük kalan oranlar sonrasında devreye Windows 10 girdi. 

2000'li yıllarda 3-5 yıl arasında yeni işletim sistemi geliştirmek geleneğini koruyan Microsoft, Windows 8 ile birlikte bu süreyi 1-1.5 yıl aralığına düşürdü. Ancak Windows 10 bu ilgiyi korursa uzun yıllar mevcudiyetini devam ettirecektir.  

http://microsoft-news.com/windows-10-surpasses-53-million-installs-claims-4-95-market-share/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 4 yıl en beğenilen Sirkadyen
Auroth
Blasterreal
Birşey sorucam arkadaşlar gerçekten windows 10 kullanırken kendinizi güvende hissediyormusunuz. Yani Microsoft bir takım kullanıcı bilgilerini NSA, CIA gibi kuruluşlar ile paylaşmıyor mu sizce ?

Mit de istihbarat şefisin ya cia senin peşine düşecek.

Onlarca yıldır tüm dünya windows kullanıyor. Microsoft'un yeni mi aklına gelir veri toplamak ? Alacağını zaten çoktan almıştır.

Aklıma Cem Yılmaz'ın gösterisi geldi. Diyor ya CIA ne yapsın senin boklu hesabını diye o geldi aklıma.
AurothBlasterrealBirşey sorucam arkadaşlar gerçekten windows 10 kullanırken kendinizi güvende hissediyormusunuz. Yani Mic...
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black_flood 4 yıl
yazılım güzel hızlı seri stabil eksikleri de var bariz şekilde görünüyor her sistemde verimli değil ama piyasadaki donanımların% 90' ı ile tam uyumlu vaziyette ama buna rağmen bu yazılıma MARSLI gibi bakan bilgisayarcıları anlamak mümkün değil Windows 7 döneminde xp diye yırtınıyorlardı şimdide 7 diye yırtınıyor nasıl bir mantıktır bu 6 sene geriden gelmek. şimdiye kadar uyumsuzluk sorunu yok denebilecek ilk ve tek Windows türü oldu resmen.
yazılım güzel hızlı seri stabil eksikleri de var bariz şekilde görünüyor her sistemde verimli değil ama piyasadaki donanımların% 90' ı ile tam uyumlu vaziyette ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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FreeRun 4 yıl
Şimdi insanların bilgisayarında belki rahat çalışıyor ama zamanla güncellemeler geldikçe ağırlaşacaktır, windows 8 de ilk çıktığında xp gibi çalışıyordu şuanda acayip yoruyor sistemi.
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black_flood 4 yıl FreeRun
FreeRun

Şimdi insanların bilgisayarında belki rahat çalışıyor ama zamanla güncellemeler geldikçe ağırlaşacaktır, windows 8 de ilk çıktığında xp gibi çalışıyordu şuanda acayip yoruyor sistemi.

microsoftta zaten bu sebep ile yamadan çok sil baştan yeni işletim sistemi yoluna gitti. Windows 10 red adı ile anılan yapı aslında Windows 8.1 gibi bir yeni yapı modeli şuan için sadece Windows 10 red diye anılıyor yani düşünüldüğü gibi bir hantallaşma oluşmadan zaten çözümünü yapmış olacak Microsoft.
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savinelli 4 yıl
7 ve 8 lere bedava yaptı da ondan bu kadar tutuldu :)
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kadirirdem 4 yıl
gayet iyi iş çıakrdı w 10 ile microsoft bazı arkadaşlar sıkıntı yaşadı ama o kadar donanım varki bence yinede tebrik etmek lazım..
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black_flood 4 yıl
yazılım güzel hızlı seri stabil eksikleri de var bariz şekilde görünüyor her sistemde verimli değil ama piyasadaki donanımların% 90' ı ile tam uyumlu vaziyette ama buna rağmen bu yazılıma MARSLI gibi bakan bilgisayarcıları anlamak mümkün değil Windows 7 döneminde xp diye yırtınıyorlardı şimdide 7 diye yırtınıyor nasıl bir mantıktır bu 6 sene geriden gelmek. şimdiye kadar uyumsuzluk sorunu yok denebilecek ilk ve tek Windows türü oldu resmen.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Cihat_, 4 yıl black_flood
black_flood

yazılım güzel hızlı seri stabil eksikleri de var bariz şekilde görünüyor her sistemde verimli değil ama piyasadaki donanımların% 90' ı ile tam uyumlu vaziyette ama buna rağmen bu yazılıma MARSLI gibi bakan bilgisayarcıları anlamak mümkün değil Windows 7 döneminde xp diye yırtınıyorlardı şimdide 7 diye yırtınıyor nasıl bir mantıktır bu 6 sene geriden gelmek. şimdiye kadar uyumsuzluk sorunu yok denebilecek ilk ve tek Windows türü oldu resmen.

sen bilgisayarcıların gerçek bilgisayarcı olduğuna inanıyor musun? Hepsi kasa toplayıp format atmaktan başka bir şey bildikleri yok
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Public_Enemy 4 yıl
zaten kötü olan windows 8'den ücretsiz geçiş var, tabi ki Windows8 kullanan herkes hızla geçiş yapıyor. ücretli olsaydı şu an pazar payı %1 bile değildi. windows 7 kullancısını ne kadar cezbedebilecek, kritik olan bu bence. Ben win7 kullanıcısı olarak, classic shell ile desktop şeklinde kullanımını test etmeye niyetliyim, ona göre kararımı vericem.
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Blasterreal 4 yıl
Birşey sorucam arkadaşlar gerçekten windows 10 kullanırken kendinizi güvende hissediyormusunuz. Yani Microsoft bir takım kullanıcı bilgilerini NSA, CIA gibi kuruluşlar ile paylaşmıyor mu sizce ?
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Sirkadyen 4 yıl Blasterreal
Blasterreal
Birşey sorucam arkadaşlar gerçekten windows 10 kullanırken kendinizi güvende hissediyormusunuz. Yani Microsoft bir takım kullanıcı bilgilerini NSA, CIA gibi kuruluşlar ile paylaşmıyor mu sizce ?

Mit de istihbarat şefisin ya cia senin peşine düşecek.

Onlarca yıldır tüm dünya windows kullanıyor. Microsoft'un yeni mi aklına gelir veri toplamak ? Alacağını zaten çoktan almıştır.
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fatsa52 4 yıl
6 dakikada acilan 6 yillik bilgisayar 2 dakida açilir oldu. Daha ne olsun. Siradan bir tuketici olarak cok memnunum.
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catlion 4 yıl
senede 300 milyon civarı Windows cihaz satıldığını okumuştum bu doğruysa ve insanlar Windows 10 kullanmayı severse 3 senede 1 milyar hedefi çok rahat sağlanır. bu 1 milyara pc Xbox mobil tablet iot ve diğer Windows 10 sistemler ide dahil
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