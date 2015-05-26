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Windows 10 mobil cihazlarla senkronize olabilecek

4 yıl
4,4b
1
11
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 10 mobil cihazlarla senkronize olabilecek

Yaz aylarında Windows 10 işletim sistemini kullanıma sunmaya hazırlanan Microsoft, çeşitli uygulamalarla platforma olan ilgiyi daha da artırmanın hesaplarını yapıyor. Bu doğrultuda Phone Companion adında yeni bir Windows 10 uygulaması duyurdu.

Uygulama Windows 10 kullanıcılarının akıllı telefonları ile müzik parçalarını, dosyalarını ve resimlerini senkronize edebilmelerine olanak tanıyacak. Bu açıdan Phone Companion birden fazla kategoriyi bir arada barındırıyor. 

Genel bir arayüz ile gelen uygulamada hangi platforma ait bir akıllı telefonunuz varsa başlangıç ekranında seçiyorsunuz ve sonrasında verilerinizi senkronize eden asıl ekran karşınıza geliyor. 

Bu ekranda verileriniz birkaç yöntem ile senkronize ediliyor. Akıllı telefonunuzdaki OneDrive uygulaması ile iletişime geçen Phone Companion, çektiğiniz fotoğraflarınızı bilgisayarınızdan veya farklı cihazlardan görmenize olanak tanıyor. Ayrıca bağlı durumda iken her deklanşöre basışınızda fotoğraf otomatik olarak bilgisayara aktarılıyor. 

Music uygulaması ise akıllı telefondaki OneDrive uygulaması üzerinden bilgisayarınızdaki müzik dosyalarına erişebilmenizi ve oynatma listelerinizi görerek otomatik olarak çalabilmenizi sağlıyor. 

OneNote ile yine bilgisayardaki notlarınızı akıllı telefondaki OneNote uygulaması üzerinden görebiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz. Yaptığınız düzenlemeler anlık olarak bilgisayardaki versiyona da yansıyor. 

Bunlar haricinde Office uygulaması ofis dökümanlarınızı cihazlarınız arasında senkronize edebilmenizi ve düzenleyebilmenizi sağlarken Skype ise WiFi üzerinden görüşme başlatabilmenizi sağlıyor. 

Phone Companion uyumlu uygulamalar üzerinden pek çok verinizi bilgisayarınız ile senkronize edebilmenizi ve yönetebilmenizi sağlıyor. Böylece bilgisayarınızdan uzak olsanız bile temel verilerinize erişerek düzenleme yapabiliyorsunuz. Phone Companion uygulaması iOS ve Android ile uyumlu olarak çalışacak. Ayrıca Windows Phone üzerinde de bu kategorilerin hepsi zaten ön yüklü olarak gelecek.  



http://microsoft-news.com/microsoft-reveals-phone-companion-app-for-windows-10/ Yorum Yaz
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aybey 3 yıl en beğenilen
Aslında kim açık kim kapalı veya kim tekelci şimdi kabak gibi meydana çıktı.
Açık kaynakçılar yıllardır microsofta giydirir, ancak ellerinde kendilerine has ne varsa hem ios hemde android'e getiriyorlar. Apple zaten tekelcilikite rakipsiz, ancak google emin adımlarla apple'ın peşinden gidiyor. Kendine has uygulamaları microsoft'tan esirgiyor. Bir ara apple'e da yapmaya kalktı ama apple yemedi ve google da sıkıya gelemedi.
Ben wipn phone 7,7.5 ve 8/8.1 kullandım. Şu an htc sensation kullanıyorum. S3,S4, HTC One, Xperia z/z1/z3, bb 9900/9900 vs.. kullandım. Hatta nokia n9 (Enfes bir işletim sistemi) dahi kullandım.
Şunu söyleyeyim: BB'yi microsoft alırsa va bb'nin ONX tabanlı işletim sisteminden de faydalanırsa Microsoft'un önünde kimse duramaz. Windows 8.1 evet uygulama konusunda kıt. Ancak 3 ay sonra tüm telefonlar twiter, facebook ve internette gezinme aracına dönüş müyor mu? Windows 10 tüm akıllı ciahzları tek bir platform üzerinde toplayan -neredeyse ilk- ticari sistem.
İsteyen istediğini söylesin Microsoft bu sefer turnayı gözünün bebeğinden vurdu.
Tarafsız gözle baktığınızda, fanatiklik,taraftarlık yapmadığınızda gerçeği göreceksiniz.
Aslında kim açık kim kapalı veya kim tekelci şimdi kabak gibi meydana çıktı.Açık kaynakçılar yıllardır microsofta giydirir, ancak ellerinde kendilerine ha...
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MoonRider 3 yıl
Çok merak ediyorum şu youtube videolarından ne istiyorsunuz. Youtube size yamuk falan mı yaptı hayırdır. İlk önce player özelliklerini kısıtladınız. Bi ara kendi playerınıza eklediniz. Şimdi de yine gömmüşsünüz kendi sunucunuzdan mı çağırıyorsunuz. Youtube zaman zaman ülkemizde yasaklanıyor olabilir ama en alakasız cihazda bile youtube üzerinden izleyebiliyoruz. Hemen kolayca ofiste veya evde tv'ye aktarabiliyoruz. Vazgeçin şu inadınızdan ya da alternatif olarak varsa youtube embedlerinizi yapın lütfen.
Bu haberin youtube videosu youtube.com/...
Çok merak ediyorum şu youtube videolarından ne istiyorsunuz. Youtube size yamuk falan mı yaptı hayırdır. İlk önce player özelliklerini kısıtladınız. Bi ara kend...
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erenizmir12 3 yıl
Windows 10 hakkında yeni çok çarpıcı bilgilere eriştik. Merak edenler bir zahmet tıklasın teknolojituru.com/...
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Eses2600 3 yıl
lumia 520 windows 10 kullanabilecekmi acaba
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simbolmina 3 yıl
Her ne kadar müşteri de olsak windows telefonların gelişmesini istiyorsak katkı sağlamalı ve satın almalıyız. Ben bu gelişimi android platformu üzerinde yaşadım. İlk tabletimi aldığımda android markette dünya çapında sadece 34 uygulama tablet için optimize edilmişti. Bugünkü hali ile arasında dağlar kadar fark vardı. Gittikçe gelişen, gittikçe güzelleşen bir sistemi denemek kimi zaman problemli olsa da heyecan verici.
Yazım reklam gibi gelebilir tabii ama durum böyle. Bu yüzden ben de bütçeme uygun bir windows 10 telefon çıktığında kullanmayı planlıyorum. Halihazırda w10'u bilgisayarıma da kuruyorum zaman zaman. En kötü ihtimalle sanal pc ile deniyorum.
Yukarıda bir arkadaşın tekelcilik ve kapalı sistemden dolayı windows eleştirisini gayet doğru buldum. Adamlar yapılan o kadar uygulama ve optimizasyonu tüm platformlara yetiştirmeye çalışıyorlar. Cortana dahi android ve ios'a geliyor. Var mı yanin bunun bir örneği? Windows'un bu sıra dışı ilerleyişinde sadece seyirci değil katılımcı olarak da ayak uydurmak sanırım çıkacak sıkıntılarına rağmen enfes bir deneyim olacak.
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MoonRider 3 yıl
Çok merak ediyorum şu youtube videolarından ne istiyorsunuz. Youtube size yamuk falan mı yaptı hayırdır. İlk önce player özelliklerini kısıtladınız. Bi ara kendi playerınıza eklediniz. Şimdi de yine gömmüşsünüz kendi sunucunuzdan mı çağırıyorsunuz. Youtube zaman zaman ülkemizde yasaklanıyor olabilir ama en alakasız cihazda bile youtube üzerinden izleyebiliyoruz. Hemen kolayca ofiste veya evde tv'ye aktarabiliyoruz. Vazgeçin şu inadınızdan ya da alternatif olarak varsa youtube embedlerinizi yapın lütfen.
Bu haberin youtube videosu youtube.com/...
Yanıtla +4
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aybey 3 yıl en beğenilen
Aslında kim açık kim kapalı veya kim tekelci şimdi kabak gibi meydana çıktı.
Açık kaynakçılar yıllardır microsofta giydirir, ancak ellerinde kendilerine has ne varsa hem ios hemde android'e getiriyorlar. Apple zaten tekelcilikite rakipsiz, ancak google emin adımlarla apple'ın peşinden gidiyor. Kendine has uygulamaları microsoft'tan esirgiyor. Bir ara apple'e da yapmaya kalktı ama apple yemedi ve google da sıkıya gelemedi.
Ben wipn phone 7,7.5 ve 8/8.1 kullandım. Şu an htc sensation kullanıyorum. S3,S4, HTC One, Xperia z/z1/z3, bb 9900/9900 vs.. kullandım. Hatta nokia n9 (Enfes bir işletim sistemi) dahi kullandım.
Şunu söyleyeyim: BB'yi microsoft alırsa va bb'nin ONX tabanlı işletim sisteminden de faydalanırsa Microsoft'un önünde kimse duramaz. Windows 8.1 evet uygulama konusunda kıt. Ancak 3 ay sonra tüm telefonlar twiter, facebook ve internette gezinme aracına dönüş müyor mu? Windows 10 tüm akıllı ciahzları tek bir platform üzerinde toplayan -neredeyse ilk- ticari sistem.
İsteyen istediğini söylesin Microsoft bu sefer turnayı gözünün bebeğinden vurdu.
Tarafsız gözle baktığınızda, fanatiklik,taraftarlık yapmadığınızda gerçeği göreceksiniz.
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Uçan Gergedan 3 yıl
Hızlı gidersen dedeni yavas gidersen torununu görürsun microsoft
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mesutismail 3 yıl Uçan Gergedan
Uçan Gergedan

Hızlı gidersen dedeni yavas gidersen torununu görürsun microsoft



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savinelli 3 yıl
o kadar çok windows 10 haberi yapılmaya başlandı ki artık çıksa da kullansak. ama bence bu tür senkronizasyonları harici programlar yerine sisteme dahil edip işletim sisteminin kendisi hissettirmeden yapmalı bunları. hatta microsoft güzel bir sıkıştırma algoritması ile data dan tasarruf da ederse tadından yenmez.
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bkadem 4 yıl
Microsoft emin adımlarla ilerliyor. Eğer dedikleri gibi bir platform olursa Bundan sonraki telefonum Lumia olacak.
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stradivardi 4 yıl
Çıkmadan önce yere göğe sığmıyor ama çıktıktan sonra bi bakıyorsun aynı tas aynı hamam Elbette az biraz değişiklik oluyor ama android ve ios un gerisinden geliyor Hala whats up ta senkron sorunları var Markette önemli olan tum programlar var deniyor ama olanlar da herzaman diğer platformlarda olan programlardan farklı olabiliyor Aynı uygulamanın arayuzu bile çok farklı olabiliyor Windows Phone 8.1 işletim sistemi android ve ios a göre açık ara daha kotu 500 bandına kadar alınabilir Sistemi çok kasmadığı için ama daha ustu için işlevsizliğinden dolayı istediği kadar uçsun kaçsın alınmaz
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CooL_ROMEO 4 yıl
Hoş geldin microsoft , yine Apple ve diğer Linux dağıtımlarını 5 sene geriden takip etmeye devam ... Vizyon sahibi olmayan gereksiz zengin bir firma. Öyle ya Bill Gates gibi bir dehanın etkilerinin hala sürmesine şaşmamalı.
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