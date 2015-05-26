Windows 10 mobil cihazlarla senkronize olabilecek

Haber Editörü
Yaz aylarında Windows 10 işletim sistemini kullanıma sunmaya hazırlanan Microsoft, çeşitli uygulamalarla platforma olan ilgiyi daha da artırmanın hesaplarını yapıyor. Bu doğrultuda Phone Companion adında yeni bir Windows 10 uygulaması duyurdu.
Uygulama Windows 10 kullanıcılarının akıllı telefonları ile müzik parçalarını, dosyalarını ve resimlerini senkronize edebilmelerine olanak tanıyacak. Bu açıdan Phone Companion birden fazla kategoriyi bir arada barındırıyor.
Genel bir arayüz ile gelen uygulamada hangi platforma ait bir akıllı telefonunuz varsa başlangıç ekranında seçiyorsunuz ve sonrasında verilerinizi senkronize eden asıl ekran karşınıza geliyor.
Bu ekranda verileriniz birkaç yöntem ile senkronize ediliyor. Akıllı telefonunuzdaki OneDrive uygulaması ile iletişime geçen Phone Companion, çektiğiniz fotoğraflarınızı bilgisayarınızdan veya farklı cihazlardan görmenize olanak tanıyor. Ayrıca bağlı durumda iken her deklanşöre basışınızda fotoğraf otomatik olarak bilgisayara aktarılıyor.
Music uygulaması ise akıllı telefondaki OneDrive uygulaması üzerinden bilgisayarınızdaki müzik dosyalarına erişebilmenizi ve oynatma listelerinizi görerek otomatik olarak çalabilmenizi sağlıyor.
OneNote ile yine bilgisayardaki notlarınızı akıllı telefondaki OneNote uygulaması üzerinden görebiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz. Yaptığınız düzenlemeler anlık olarak bilgisayardaki versiyona da yansıyor.
Bunlar haricinde Office uygulaması ofis dökümanlarınızı cihazlarınız arasında senkronize edebilmenizi ve düzenleyebilmenizi sağlarken Skype ise WiFi üzerinden görüşme başlatabilmenizi sağlıyor.
Phone Companion uyumlu uygulamalar üzerinden pek çok verinizi bilgisayarınız ile senkronize edebilmenizi ve yönetebilmenizi sağlıyor. Böylece bilgisayarınızdan uzak olsanız bile temel verilerinize erişerek düzenleme yapabiliyorsunuz. Phone Companion uygulaması iOS ve Android ile uyumlu olarak çalışacak. Ayrıca Windows Phone üzerinde de bu kategorilerin hepsi zaten ön yüklü olarak gelecek.
http://microsoft-news.com/microsoft-reveals-phone-companion-app-for-windows-10/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Açık kaynakçılar yıllardır microsofta giydirir, ancak ellerinde kendilerine has ne varsa hem ios hemde android'e getiriyorlar. Apple zaten tekelcilikite rakipsiz, ancak google emin adımlarla apple'ın peşinden gidiyor. Kendine has uygulamaları microsoft'tan esirgiyor. Bir ara apple'e da yapmaya kalktı ama apple yemedi ve google da sıkıya gelemedi.
Ben wipn phone 7,7.5 ve 8/8.1 kullandım. Şu an htc sensation kullanıyorum. S3,S4, HTC One, Xperia z/z1/z3, bb 9900/9900 vs.. kullandım. Hatta nokia n9 (Enfes bir işletim sistemi) dahi kullandım.
Şunu söyleyeyim: BB'yi microsoft alırsa va bb'nin ONX tabanlı işletim sisteminden de faydalanırsa Microsoft'un önünde kimse duramaz. Windows 8.1 evet uygulama konusunda kıt. Ancak 3 ay sonra tüm telefonlar twiter, facebook ve internette gezinme aracına dönüş müyor mu? Windows 10 tüm akıllı ciahzları tek bir platform üzerinde toplayan -neredeyse ilk- ticari sistem.
İsteyen istediğini söylesin Microsoft bu sefer turnayı gözünün bebeğinden vurdu.
Tarafsız gözle baktığınızda, fanatiklik,taraftarlık yapmadığınızda gerçeği göreceksiniz.
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