Windows 10 sistem gereksinimleri belli oldu

Windows 10 işletim sisteminin yol haritasının açıklanmasının ardından sıra en önemli konulardan birisi olan sistem gereksinimlerine geldi. Windows 8.1 ile çıtayı biraz daha düşüren Microsoft'un Windows 10 için de gereksinimleri alt seviyelerde tutacağı tahmin ediliyordu.

Windows 10 masaüstü sistemleri için en düşük 800x600 piksel çözünürlük, 32-bit için 1GB RAM-16GB bellek, 64-bit için 2GB RAM-20GB bellek ve UEFI 2.3.1 SecureBoot açık şeklinde gereksinimler mevcut. Ayrıca grafikler için DirectX 9 ve tabletler için ses kontrol / güç tuşları zaruri.

Windows 10 mobil gereksinimleri ise bu yılın yeni amiral gemi modellerinin muhtemel özelliklerine ışık tutacak mahiyette. Akıllı telefonlardaki gereksinimler 32-bit için en az 512MB RAM, 4GB depolama ve SD kart desteği, DirectX 9, ses kontrol ve güç tuşları, ayrıca çözünürlüğe göre Başlat, Geri, Arama butonları şeklinde sıralanıyor.

Windows Phone ekosisteminde ekran boyutları 3 inç - 8 inç arasında olabilecek. Yine çözünürlüğe göre üreticilerin kullanacağı RAM miktarları da değişecek. 800x480 ve 854x480 piksel çözünürlük arasına 512MB RAM yeterli olacak. 960x540 ve 1366x768 piksel çözünürlük arasına 1GB RAM yeterli.

Çözünürlük arttıkça gereksinim de artıyor. 1440x900 ile Full HD çözünürlük arasında en az 2GB RAM gerekli. 2048x1152 ve 2560x1600 piksel arasında 3GB RAM gerekiyor. 2560x2048 ve üzeri için ise en az 4GB RAM şart.

Ayrıca Snapdragon 810, LTE Cat. 9 modemler, 6 çekirdekli 64-bitlik Snapdragon 808, Snapdragon 615, Snapdragon 210 ve Snapdragon 208 mobil taraf için desteklenecek. Cherry Trail tabanlı Atom işlemciler, Atom x3 ailesi, AMD'nin Carrizo ve Carrizo-L işlemcileri de listeye yeni katılan işlemciler arasında.

Windows 10 ile birlikte yine giriş seviyesi 512MB RAM'li akıllı telefonlar görebileceğiz. Ayrıca 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Snapdragon 810 yongaseti ve 3GB RAM taşıyan akıllı telefonlar da olacak. Zaten muhtemelen bu üçlünün birarada olması zaruri gibi görünüyor.









http://www.windowscentral.com/microsoft-lists-minimum-hardware-requirements-windows-10-phones-and-desktops